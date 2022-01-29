Міномет калібру 120 міліметрів МП-120 прийнятий на озброєння українського війська. ФОТОрепортаж

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 25.01.2022 року № 26 міномет калібру 120 міліметрів МП-120 прийнятий на озброєння українського війська. Таке рішення ухвалене, "враховуючи позитивні результати державних випробувань та з метою забезпечення Збройних Сил України артилерійським озброєнням".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє АрміяInform

Свого часу це видання докладно розповідала про те, яких удосконалень цей важкий міномет зазнав під час проведення державних випробувань. До речі, вони тривали майже півтора року. Протягом цього часу міномет прискіпливо тестували в різних умовах експлуатації, здійснивши повний настріл ресурсу ствола понад 5000 пострілів. Тож стисло нагадаємо, які конструктивно-технічні особливості відрізняють новий МП-120 від існуючих нині аналогів.

Має удосконалену форму опорної плити

За словами інженера-випробувача ТОВ "Українська бронетехніка" (розробник та виробник цього зразка мінометної артилерії) Володимира Ковтуна, новий міномет має удосконалену форму опорної плити, яка оснащена трьома сошниками та V-подібними вставками. Ці елементи підгортають під себе ґрунт, не даючи опорній плиті глибоко загрузати під час ведення інтенсивної стрільби з міномета.

Конструкція плити також дозволяє здійснювати стрільбу з міномета в її горизонтальному положенні, що зручно для бойової роботи мінометного розрахунку. Адже це дає можливість вести вогонь без попереднього обладнання позиції під плиту.

Став зручнішим у експлуатації

Іншою відмінністю нового міномета МП-120, що покращило його експлуатаційні якості, є відсутність мідного обтюруючого кільця між стволом і казенником. Проблема полягала в тому, що у процесі експлуатації міномета мідне кільце вигоряло та деформувалося. Через це в мінометного розрахунку часто виникали певні складнощі із заміною або встановленням мідного обтюруючого кільця під час експлуатації.

Аби таких проблем не виникало, розробники відмовилися від обтюруючого кільця, зробивши замість нього додаткові лабіринтні ущільнення в казеннику. Це створює в кільцевих порожнинах додатковий тиск, який не дозволяє пороховим газам прориватися крізь різьбове з’єднання казенника.

Застосовано надійний спосіб кріплення двоноги до труби підйомного механізму

У новому мінометі, на відміну від аналогів, також застосували інший спосіб кріплення двоноги до труби підйомного механізму: замість зварних швів використали механічні муфти, які надійно з’єднали елементи двоноги. Переваги такого способу очевидні, адже відсутня деформація труби, а відтак можливо звузити зазори між трубою підйому та циліндром підйомного механізму. Це зменшує горизонтальну хиткість міномета, бічне розсіювання мін і покращує купчастість стрільби.

Суттєво доопрацюваний запобіжник від подвійного заряджання

Особливу увагу розробники приділили доопрацюванню такого важливого елементу конструкції міномета як запобіжник від подвійного заряджання. Річ у тім, що в запобіжників від подвійного заряджання мінометів радянського зразку були суттєві вади конструкції. Через це вони швидко виходили з ладу — ламалися або висувалися зі своїх посадочних місць кінчики пружин запобіжних механізмів, стопори запобіжних механізмів припиняли гальмувати лопатки у відкритому положенні або взагалі руйнувались. Аби цього не допустити, у новому мінометі МП-120 реалізовано низку конструктивних рішень, спрямованих на забезпечення надійної роботи пружин та стопорів запобіжних механізмів, принципового виключення всіх чинників, які призводили раніше до їхніх поломок.

Покращено ергономічні властивості міномета

Для покращення ергономічних властивостей міномета редуктор підйомного механізму з нижнього положення перемістили у верхнє — до вертлюга. Це дозволило навідникові за допомогою відповідних рукояток одночасно утримувати і контролювати положення як підйомного, так і поворотного механізмів.





До речі, балістичні характеристики ствола залишилися ті самі, зокрема, максимальна дальність стрільби становить 7100 метрів. Але при цьому збільшилася живучість ствола за рахунок нової технології його виготовлення: він проковується зсередини і ущільнюється.