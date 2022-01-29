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Новини Фото Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 7 осіб, виявлено 2 418 нових випадків. Серед захворілих 388 дітей. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 2 418 хворих на коронавірус, 7 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook,інформує Цензор.НЕТ.

"2418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8481 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 363 546", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 1265 жінок віком від 18 до 98 років та 735 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 197 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 221 хлопчик від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 3 жінки від 70 до 89 років і 4 чоловіки від 62 до 81 року.

До лікарень столиці госпіталізували 83 хворих на коронавірус та 110 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2029 людей. Загалом коронавірус подолали 335 319 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 424, у Дарницькому – 371 та в Шевченківському районі – 268 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

За добу від COVID-19 у Києві померли 7 осіб, виявлено 2 418 нових випадків. Серед захворілих 388 дітей 01

Кличко Віталій (3527) коронавірус (19923)


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