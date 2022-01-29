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У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, церемонія відбувалася у приміщенні Палацу культури машинобудівного заводу.

Двоє загиблих родом не з Дніпра, тому їх потім перевезуть до інших областей.

Участь у церемонії прощання взяв міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. "Сьогодні ми прощаємося з тими, хто, на жаль, попрощалися з життям у цей складний день", - сказав урядовець у коментарі журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан пораненої вбивцею-нацгвардійцем на "Південмаші" жінки: куля розтрощила херебет, перелито 4 літри крові. ФОТО

У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 01
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 02
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 03
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 04
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 05
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 06
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 07
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 08
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 09
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 10
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 11
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 12
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 13
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 14
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 15
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 16
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 17
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 18
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 19
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 20
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 21
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 22
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 23
У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші 24

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілець Рябчук визнав свою провину в суді

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

Також читайте: Стрілянина у Дніпрі: Говорити про мотиви поки рано, - Єнін

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) похорон (1289) стрілянина (1794) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+38
Керівництво цієї військової частини вже арештоване?
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29.01.2022 11:57 Відповісти
+30
Нац. Гвардия, читай, Максим, бывший ВВ (внутренние Войска).
Занимаются:
Охраной концерта квартала 95го:

Или ищут шофера шефира:

Что тут имеет место быть с героизмом одному Богу известно...
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29.01.2022 12:06 Відповісти
+22
А в чем собственно героизм? Быть убитым в каптерке?
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29.01.2022 11:59 Відповісти
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Более того в профессиональном подразделении - пришедшего командира идиота поставят наместо очень быстро ! Минимум - пошлют на.ер !
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29.01.2022 20:10 Відповісти
ИДИОТЫ - не обладающие авторитетом - "держат" людей в страхе, прикрываясь "дисциплиной" и субординацией...
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29.01.2022 20:12 Відповісти
авторитет тоже заслужить надо, справедливостью,а не пытками ,угрозами и травлей.
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29.01.2022 20:17 Відповісти
Верно! Разве я писал обратное ?
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29.01.2022 21:11 Відповісти
Ну немного не так,но вообщем, вы говорите так как должно быть, но это не оправдывает командиров ,котрые допускают среди подчиненных произвол.
Я думаю мы с вами сойдемся в одном, нужно провести тщательную проверку того что случилось, ни убийства,ни самоубийства не должны быть нормой в армии.
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30.01.2022 03:55 Відповісти
Какие там пытки. вы о чем?.Ну разве что старики полы в казарме не моют-вот и вся разница между молодыми и старослужащими!!! Все!!!
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29.01.2022 14:53 Відповісти
Це пише людина свідома,що не стріляла у людей,вона служила у тієї частині.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=-UC%2CP-y-R Olena Lypovenko

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=%2CO%2CP-y-R 27 січня о 19:57 ·

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=%2CO%2CP-y-R 27 січня о 19:57 ·

Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.
P.S. :
Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Михайлович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Михайловича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.
P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!
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29.01.2022 15:15 Відповісти
хмм, однако, щур та косяченко, самі фамілії чого варті
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29.01.2022 20:19 Відповісти
Сам бачив, як траву біля тієї частини ножицями стригли. Правда, це давно було.
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29.01.2022 18:35 Відповісти
Бог вам устроил естественный отбор, вот эти стрельбы везде в мире систематические, это новый тренд к которому все почему то спокойно привыкли. Бог вам еще много чего придумает, людишки бестолковые, он мне говорит что следующих два тренда это роботы убийцы и смерть при перелетах/проживании на Марсе и Луне. Мессия.
Зеленский, тварь, всё знает про меня и многие СМИ Украины. В Борисполе Мессия, идиоты полоумные, он вам всё объяснил давным давно, ищите его.
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29.01.2022 13:33 Відповісти
Ваш бог сатана він вам щей не таке розповість і покаже. Схаменіться.
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29.01.2022 13:39 Відповісти
закрой пасть, кретин! всё что я сказал правда, мой номер телефона 0677432342, проверять твари всем меня
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29.01.2022 18:12 Відповісти
Оце тебе тОркнуло! Гомон, скинь гормон! Розслабся.
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29.01.2022 18:39 Відповісти
Біда коли трагедію перетворюють у фарс. Трагедія це коли загинули люди, коли людей скалічено, але і те що молодий хлопець буде сидіти в тюрмі тому що система його зламала і зробила з нього звіра.
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29.01.2022 13:36 Відповісти
І як завжди у нас, самі початкові винуватці- на високих посадах, і кару не понесуть.
Будуть і надалі ломати та калічити, карабкаючися по кар,єрних сходах.
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29.01.2022 13:41 Відповісти
Дедовщина и тд спровоцировали эту бойню пока монастырчик и его замы ели чёрную икру в ресторанах. И ещё плюс скрыли часть видео, где Рябчук рассказывает причины и мотивы расстрела.
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29.01.2022 13:45 Відповісти
Щодо частини відео це ваше припущення чи реально маєте інформацію?
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29.01.2022 13:48 Відповісти
Посмотри внимательно видео. Оно не полное и он там улыбается потому что всё им рассказал. Они там просто не могли не спросить зачем он это сделал. Это точно был один из первых вопросов по причине простого человеческого любопытства. Это психология друг
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29.01.2022 13:58 Відповісти
Подивиться мій комент вище,де дівчина військовослубовець россказує що там коїлося.
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29.01.2022 15:16 Відповісти
Дякую. Вона була
https://www.youtube.com/watch?v=JUMBHedEYLw

Свобода слова Савіка Шустера
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29.01.2022 16:45 Відповісти
во первых это не героизм, во вторых за решеткой должны находиться началсьвто , медики которые делают профосмотр и многие другие ибо их вина в случившемся не меньше... медики вообще многие окуели, проходил комиссию недавно , права поменять, хер с ним что нужно заплатит почти косарь.. так ***** мы платим туао за то что 5 врачей поставит свою росьпись и печать, при этом даже не взглянув на тебя, чисто на автомате подходишь, врачь молча шлеп печать, роспись и иди.. а на этот осмотр люди потоком идут каждый день.. где осомтр врачи? какая нахер здоровая нация при таком подходе? идет чситое выбивание бабок из людей, другого варианта у меня нет!
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29.01.2022 13:56 Відповісти
Бутусов можешь найти ту часть видео, где Рябчук рассказывает о причинах и мотивах расстрела????
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29.01.2022 14:00 Відповісти
Йому ніколи. Він шукає, за кого "топити" на наступних виборах.
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29.01.2022 18:41 Відповісти
Світла пам'ять!
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29.01.2022 14:09 Відповісти
хорошая штука зброя , права человека уравнюе миттэво
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29.01.2022 14:22 Відповісти
так я теж про це подумала,рано ще видавати зброю на руки при таких справах.
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29.01.2022 15:17 Відповісти
кольт делает терпилу человеком, а не наоборот
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29.01.2022 18:38 Відповісти
сомневаючь что там есть дедовщина тем более в нгу в век инета и соц сетей..я вообще служил когда даже инета не было..и надо разделять причины серьезные и нет...прям детсад..
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29.01.2022 14:25 Відповісти
какое все таки в нашей стране огромное количество упоротых инфантилов! убийца оказывается герой, всем примерам пример! в мире животных, блеат!
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29.01.2022 14:35 Відповісти
Не преувеличивайте.Убийца это убийца.И его надо изолировать от общества нормальных людей.Пожизненно!
Но ! Пытки и издевательства не одного в этой части довели до смерти. Не думаю ,что если вам,например, начнут выкручивать гениталии,вы получите эрекцию и поблагодарите.Еще не известно как вы бы отреагировали на издевательства со своей горячностью.
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29.01.2022 15:23 Відповісти
Лилия, хватит уже оправдывать этого убийцу. Он не перестанет от этого быть убийцей. Будет суд, где все выяснится.
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29.01.2022 15:37 Відповісти
Сергей,я думала мы с вами понимаем друг друга с полуслова.Жаль,что это не так.
Где же вы видели оправдание убийцы в моих коментах?В каждом моем коменте пишу что убийца должен понести наказание.
Скорее тут некоторые упорно не хотят видеть ,что в этой части командование тоже должно пойти под суд,были еще трупы- самоубийцы,это тоже чьи то дети,и жертвы преступлений руководства,нельзя искоренить зло ,если видеть только последствия ,а не причины.
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29.01.2022 15:50 Відповісти
этот молодой убийца так и не смог сформулировать причины своего поступка, судя по известной его предыстории (религиозная семья, последние годы рос без отца, родственники за поребриком в Мордоре) и хладнокровности его действий при совершении массового убийства, его нужно было допрашивать с использованием "сыворотки правды" - возможны следы русиш мира
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29.01.2022 16:10 Відповісти
Девочка военослужащаядала показания против руководства , пытки и издевательства таки были там постоянно.Вы видели глаза нацгвардии,когда они прикрывают от народа ..опу Зе ?Там очевидно специально ломают людей, чтобы потом бесприпятственно забить ,например митингующего палками, вот один из таких- озверел окончательно.Я не удивлюсь если командывание не понесет ответственности, Зе не выгодно портить отношение с теми ,кто ради него согласен убиватьили калечить собственный народ.
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29.01.2022 16:15 Відповісти
Разбираться должен суд и не надо раньше времени вешать ярлыки Вы там не были и я там не был. Ну а основываться по принципу "одна девочка написала" это себя не уважать.
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29.01.2022 16:28 Відповісти
Одна девочка написала это я или вы- один мальчик написал,а сидетельство Олены Липовенко,это факты , предьявленные человеком ,котрый там служил и видел все это своими глазами.
Так и не пойму почему вы так упорно защищаете командование нацгвардии, неужели вам по душе эта контора ломателей костей.
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29.01.2022 16:35 Відповісти
Лилия, я пишу потому что у меня 31 год календаря и я собственными глазами видел этих призывников, начиная с 14 года. И видел как они воспринимают выполнение служебных обязанностей, тут же сообщая родным о "дедовщине" и "беспределе командиров" когда их заставляют не то что туалеты мыть, а выполнять непосредственные служебные обязанности по согласно своим должностям.
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29.01.2022 16:42 Відповісти
А я видела глаза нацгвардейцев, видела как они бьют даже пожилых,и готовы по приказу стрелять в собственный народ.Видела как они кидали флаг Украины выдернутый из рук митингующих.Чтобы стать таким нелюдем,надо действительно соответствовать командирам прикрывающим садизм.Ну хорошо,этот убил людей ,он должен ответить, а те ,кто убили себя в этой части вас не волнуют, оставим это им для развлечений?
И еще я не верю в суд ,в который верите вы,что он"разберется".Зеленый суд будет покрывать "зеленое " командование,которое не людей защищает ,а предателей у власти.
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29.01.2022 16:47 Відповісти
Более половины бойцов стали участниками боевых действий, а среди погибших - известный генерал Кульчицкий
За время войны на Донбассе погибли более 200 бойцов национальной гвардии Украины и более 800 получили ранения. Об этом написал в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, на сегодняшний день количество личного состава НГУ насчитывает 45 тысяч бойцов, однако законом предусмотрено увеличение до 60 тысяч в случае необходимости. Отмечается, что из общего количества 34,5 тыс. человек - участники боевых действий.
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29.01.2022 16:57 Відповісти
Ну сейчас будем преступников командиров,прикрывать генералом Кульчицким. Посмотрите показание девушки ,что служила в той части,я дала вам ссылку.Среди президентов Украины ,например, тоже были разные ,и Порошенко, и клоун,и результаты их работы тоже - разные . Я не гребу всех под одну гребенку,но преступники должны быть наказаны-все до одного,включая Рабчука!
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29.01.2022 17:03 Відповісти
Еще раз повторяю, что комментарий одной обиженной девушки не делает его объективным.
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29.01.2022 17:07 Відповісти
значит для вас военослужащая - одна девушка.И видео вы смотреть не станете. Не надо повторять.Мне и так все ясно.Вам жаль пятерых растреляных, а тех кого командование доводило до самоубийства-нет.Такая избирательное сострадание.
Всего доброго.
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29.01.2022 17:11 Відповісти
Я уже в который раз пишу что решать будет следствие и суд. Не следует считать себя судьей в последней инстанции.
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29.01.2022 17:14 Відповісти
К чему вы это?Разве я выношу приговор? Я за то чтобы ответили все виновные. Не нужно выдумывать про меня то ,чего нет. Если бы в нашей стране работали законы,на котрые вы ссылаетесь,такого бы не случилось.
Вам не стоит повторяться и писать "который раз" ,я поняла вас предельно ясно.
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29.01.2022 17:46 Відповісти
Вот мне выслали Сергей, хочу вас попросить пересмотреть,не так все просто с той частью,закроем на это глаза?Это не оправдывает поступок Рябчука,но может предотвратит дальнейший беспредел,как вы думаете?В любом случае,это совсе не "одна девочка написала"
https://www.youtube.com/watch?v=JUMBHedEYLw&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
При Зе власти идет полнейшее разложение.
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29.01.2022 16:57 Відповісти
а вы не заметили ее психологическое состояние? как она путается в показаниях, приводит не совсем адекватные примеры... это не значит, что не было булинга и это надо расследовать. но надо разобраться основательно и быть может ее вина в этом тоже есть. слава Богу, хоть она не решилась с автоматом побегать. ей однозначно надо показаться к психиатру, мне кажется, там есть с чем.
по поводу суицидов в этой воинской части, так они и в других случаются. и причины могут быть разные, не связанные с армейкой! народ на волне хайпа начинает все в одну кучу сваливать. многие на фоне события разжигают тему, чтобы детки в армию не дай Бог не попали! я и сам против срочной службы, армия должна быть контрактной!
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29.01.2022 17:15 Відповісти
Люто плюсую этому вашему коментарию.Хотя может девушка не путается,а волнуется,пойти против системы тоже знаете.. не каждый мужик отважится.
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29.01.2022 17:32 Відповісти
Лапоть, попробуй в прямом эфире перед камерами внятно что то рассказать...!
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29.01.2022 19:25 Відповісти
брысь в будку, моська!
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29.01.2022 20:23 Відповісти
ты сам с собой разговариваешь, лапоть ? ))
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29.01.2022 21:12 Відповісти
соберись, тряпка! отмени свои лайки выше под моими постами! будь до конца принципиальным))
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29.01.2022 21:50 Відповісти
Лапоть, я лайкаю не никам , а тому что написано !

А если не согласен - пишу об этом.
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29.01.2022 22:01 Відповісти
а если бы почитал другой мой пост, то услышал бы и то, о чем ты поспорил! но пукнуть легче, чем подумать))
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29.01.2022 22:10 Відповісти
дай ссылку на него - почитаю
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29.01.2022 22:15 Відповісти
Пані Лілія, адже Стацкая це псевдонім???Невже ви не побачили в інтервю з дівчиною нацгвардійкою синдрому "розпятого хлопчика в трусиках" ? І рапортів до керівництва частини немає,і свої пости в інтернеті вона видалила, і увесь спецназ Дніпра їй руку тиснув...
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29.01.2022 20:09 Відповісти
Я под своей настоящей фамилией. Есть одна вешь,которая должна заставить прокуратуру тщательно все расследовать- девушка привела факты публично, и годы своей службы там ,все можно проверить, если конечно "высокое " начальство не почистит документацию теперь заранее.
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29.01.2022 20:23 Відповісти
Не думаю так же, что там российский след,кацапам было бы выгоднее повзрывать военные склады ,котрые он охранял,чем пострелять людей и сесть пожизненно.
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29.01.2022 16:19 Відповісти
возможно! но потом она разошлась, привыкла к камере и роли оратора, начала исполнять некоторые вещи, которые навели на мысли, что там есть проблемки. мне кажется, сам Савик и гости стали теплые...
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29.01.2022 18:03 Відповісти
Вот поэтому я и обеими руками за то что вы писали выше, надо тщательная проверка,и если у нас еще существуют законы,мда... ,размечталась ...Девушка говорила страшные вещи,пытки ,издевательства самострелы, побеги и пр. Она назвала годы, когда там служила, все рассказаное можно проверить.
И это не в защиту убийцы Рябчука, а чтобы не повторилось подобное ,если и правда командование части виновно.
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29.01.2022 20:01 Відповісти
Ах таки есть надежда на справедливый и не предвзятый?
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29.01.2022 15:51 Відповісти
Надежды нет, увы.Поэтому и поднимаеться эта тема, не примуться меры ,будут еще жертвы.
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29.01.2022 16:00 Відповісти
армия - не институт благородных девиц!
среди командиров есть придурковатые, есть нормальные, есть хорошие! срез общества! всегда можно и поговорить и объясниться! накажут, помогут! не этот, так другой! не в застенках Гестапо находишься!
коллектив разный, пацанский! ругались, дрались, до унижения не позволяли доводить!
случалось воровство, просто не общались с этим человеком.., только по службе, но без загонов. прощали, даже входили в положение в некоторых случаях, помогали как могли!
НО, ни у кого даже не возникало мысли браться за оружие, потому что любой здравомыслящий человек осознает последствия, тем более когда в числе жертв есть 100% совершенно невинные!
нытье о бедном мальчике, жертве насилия - инфантильный бред, основанный на лживом представлении или раскрученной недостоверной информации! запомните, раз и навсегда, в армии Украины нет дедовщины как было в СССР или РФ. про выкручивание гениталий, это вы в каком кино насмотрелись? такое только в российском показывают.
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29.01.2022 16:41 Відповісти
Во первых вы снова перекрутили, причем тут "бедный мальчик"? Для меня это убийца.
И это не армия,это нацгвардия ,та же полиция ,что будет по приказу Зе стрелять в свой народ.
Прискорбно что подобный бардак охраняет наши стратегические объекты.
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29.01.2022 16:49 Відповісти
представьте себе, что разницы между службой в армии и в нац. гвардии нет, практически, от слова совсем! больше свободы, условия службы и обеспечение однозначно лучше! красивое название нац. гвардия ранее именовались внутренние войска. они не только на площадях зелупу охраняют, но и в ООС воюют - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F широкий список задач! по сути та же армия в системе МВД.
не заходили https://www.instagram.com/alexandr_dragan_/ в инсту к убитому парню? все красиво, с настроением, с желанием жить, армейская дружба, предистория! профессиональное современое снаряжение, не портянки с сапогами и металлической каской на голове. далеко не бардак, очень даже и очень! а убийца как красиво одет, в ЗСУ так не одевают! а видео с инсты другого убитого парня за пару часов до.., смеются, шутят, как пацаны в армейке, в мужском коллективе! и тут такое, меня абидели, убью всех, а еще лучше больше чем всех! разговаривать со мной не хотят, покажу как я умею им в голову стрелять, абидчики!
страшно представить, что сделал бы этот тип в 80-х, 90-х! наверное, SS-24 бы запустил за абиду абидную, как раз по этому заводу, который изготавливал их!
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29.01.2022 17:59 Відповісти
Ужас! Почему эту мразь не удалось уничтожить при побеге. или же уже на ****** конец, при задержании?!...Такая тварь не должна больше жить на белом свете!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.01.2022 17:00 Відповісти
Наверное потому что надо было выяснить ,что заставило эту мразь стрелять?
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29.01.2022 17:47 Відповісти
Місцеві вибори 25.10.2020

Територіальний виборчий округ №6 з виборів депутатів Дніпровської районної ради https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm066pt001f01=695pt00_t001f01=695pid102=63562pf7691=63562pt004f01=6rej=0.html

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"

4
ШУР ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Громадянин України, народився 15.01.1976 р., освіта вища, безпартійний, Національна гвардія в Дніпропетровській області, Заступник командира, місце проживання: м. Дніпро, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл.
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29.01.2022 19:19 Відповісти
Нема ніякого виправдання цим вбивствам! Ні дідовщиною,ні іншим ситуаціям!
Вистрелити жінці в голову - ПОЖИТТЄВЕ !
Жінка яка загинула -ГЕРОЙ
Своїм життям,не дала змогу цьому ушльопку з боєзапасами вирватися в місто!
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29.01.2022 23:23 Відповісти
Ана вахтьорка на дверях, любят ани права покачать типа
не переживай, поборнику прав людини, і до тебе прийде печалька
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30.01.2022 22:52 Відповісти
А тебе що в армії опустили і на бутилку посадили?
До твоєї жінки,дочки,матері він прийде - ти цього сам забажав!
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02.02.2022 11:51 Відповісти
Нацгвардия бьівшая ,,внутренние войска,, а совке перейняла все от дебильного совка и лишь ограничилась тем что набирает в свои рядьі - мажоров что не змогли откосить и южан просепаров.
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08.02.2022 14:12 Відповісти
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