У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на території Південного машинобудівного заводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, церемонія відбувалася у приміщенні Палацу культури машинобудівного заводу.

Двоє загиблих родом не з Дніпра, тому їх потім перевезуть до інших областей.

Участь у церемонії прощання взяв міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. "Сьогодні ми прощаємося з тими, хто, на жаль, попрощалися з життям у цей складний день", - сказав урядовець у коментарі журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан пораненої вбивцею-нацгвардійцем на "Південмаші" жінки: куля розтрощила херебет, перелито 4 літри крові. ФОТО

















































Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілець Рябчук визнав свою провину в суді

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

Також читайте: Стрілянина у Дніпрі: Говорити про мотиви поки рано, - Єнін

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.