Стрілянина у Дніпрі: поранені у важкому стані, але динаміка позитивна. ФОТО

П'ятеро поранених внаслідок розстрілу військових у Дніпрі, який здійснив нацгвардієць Артемій Рябчук, перебувають у важкому стані, але лікарі говорять про позитивну динаміку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що лікарі продовжують надавати пораненим на території заводу "Південмаш" військовим медичну допомогу, а на прохання здати кров відгукнулися понад 170 осіб.

Зокрема, Жанна Шарова, яка отримала три поранення, перебуває у важкому стані. Вчора дівчина прийшла в себе, але поки підключена до апарату ШВЛ.

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"Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, стан важкий, з позитивною динамікою", - йдеться в повідомленні.

Владислав Гуліда, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їх стан важкий з позитивною динамікою.





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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.