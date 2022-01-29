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Стрілянина у Дніпрі: поранені у важкому стані, але динаміка позитивна. ФОТО

П'ятеро поранених внаслідок розстрілу військових у Дніпрі, який здійснив нацгвардієць Артемій Рябчук, перебувають у важкому стані, але лікарі говорять про позитивну динаміку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що лікарі продовжують надавати пораненим на території заводу "Південмаш" військовим медичну допомогу, а на прохання здати кров відгукнулися понад 170 осіб.

Зокрема, Жанна Шарова, яка отримала три поранення, перебуває у важкому стані. Вчора дівчина прийшла в себе, але поки підключена до апарату ШВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі попрощалися із загиблими внаслідок стрілянини на Південмаші. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, стан важкий, з позитивною динамікою", - йдеться в повідомленні.

Владислав Гуліда, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їх стан важкий з позитивною динамікою.

Стрілянина у Дніпрі: поранені у важкому стані, але динаміка позитивна 01
Стрілянина у Дніпрі: поранені у важкому стані, але динаміка позитивна 02

Також читайте: На "Південмаші" розповіли про загибель охоронниці Віри Лебединець: Рябчук тягав її за волосся, погрожував, але вона не віддала ключі. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Дніпро (3297) стрілянина (1794)


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Топ коментарі
+17
А зачем, они же популисты, ходят по палатам делаю героями раненых и убитых. А правда где ? Может они вовсе и не герои а виновники этой ситуации. Судя по рассказам бывших из этой части там было всё и травля и насилие и пытки над младшим личным составом
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29.01.2022 15:16 Відповісти
+15
Соболезнования родным погибших и пострадавших! По поводу трагедии: военный, прошедший отбор, проверки и медицинскую комиссию, в том числе, вдруг, ни с того, ни с сего открыл стрельбу на поражение...??????? Сам по себе напрашивается вопрос - это как надо было довести человека до такого состояния? Поэтому требуется глубокое разбирательство и следствие по командирам и их методам и формам командования. Жизнь стрелявшего тоже загублена. Пока единственно правильно поступил командующий, как и положено настоящему офицеру в данной ситуации, подал в отставку.
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29.01.2022 15:25 Відповісти
+10
Цікаво для чого ці дяді поперлися як я розумію в реанімацію? Їх візит допоможе лікуванню? Чого ж вони не їхали в частину до того як сталася трагедія?
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29.01.2022 15:24 Відповісти
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Поліція вже нарешті оприлюднила мотиви вбивці?
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29.01.2022 15:13 Відповісти
А зачем, они же популисты, ходят по палатам делаю героями раненых и убитых. А правда где ? Может они вовсе и не герои а виновники этой ситуации. Судя по рассказам бывших из этой части там было всё и травля и насилие и пытки над младшим личным составом
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29.01.2022 15:16 Відповісти
Тобто свіробітники заводу теж винні у " Травле и насилии"?
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29.01.2022 15:30 Відповісти
Не прикидывайся дураком. Начальство поощряло дедовщину, врачебная комисмия призвала на службу парня с отклонениями, раненные, ранее издевались над будущим убийцей, теперь все зализывают действительность, что бы не попасть под суд. На скамье подсудииых, вместе с убийцей должны сидеть "деды" и командиры, поощрявшее этих "дедов".
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29.01.2022 16:44 Відповісти
то что вы пишите не прикидываясь дураком , конкретно в этом случае , доказанный факт ? Потому что в вашем опусе самоликвидируется причинно-следственная связь состава преступления . Есть показания свидетелей , конкретно в этом случае , что мальчика с ростом 1.94 , под сотню веса , загнобили и унизили проявив к нему нечеловеческие пытки что привело в последствии к данной трагедии ?
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29.01.2022 16:56 Відповісти
Я не знаю сколько тебе лет и служил ли срочную. Я знаю бесконечное множество примеров, когда физически очень сильных людей целенаправленно ломали в течении недели-двух. Забивали толпой табуретками по ночам. Так что не льсти себе.
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29.01.2022 17:05 Відповісти
И душили портянками. Или заставляли молодых после отбоя танец маленьких лебедей танцевать перед "дедами" в сапогах и трусах нежно-черного цвета? Вот какие были деды- интеллектуалы в СА! Даже не интеллектуалы, а гурманы искусства! Не всяк любит балет!
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29.01.2022 18:22 Відповісти
Трусы были синими. Ну, в конце 70-х начале 80-х- точно! А может были синими, потому что я в авиации служил?)))
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29.01.2022 19:18 Відповісти
Наверное ты прав! У меня погоны и трусы были черными. В начале 70-х годов...
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29.01.2022 22:04 Відповісти
я служил срочную в те времена , когда дедовщина была дедовщиной , дед дедом , а губа с шубой . Мне примеры без надобности . Я задал вопрос конкретно за этот случай . Есть по нему факты или только примеры из прошлого которые сюда никаким боком?
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29.01.2022 18:39 Відповісти
Ну так шо ж ты тогда дурачком прикидываешся-"унизили мальчика 194 см...?" Мало того, по интервью односельчан-он рос без отца и ни с кем не дружил, был замкнут в себе. Такого, явно не совсем адекватного человека-врачи в военкомате, для ввполнения плана призыва-признают годным к строевой службе. Другие горе-врачи "псилологи в НГУ"-повторно дают добро на службу. И понеслась, как по маслу. А потом нанимают ботов в интернете-отмазывать всю цепочку начальников, способствоваших этой трагедии.
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29.01.2022 19:20 Відповісти
ты обыкновенный шилокрут , который не может ничем фактическим подтвердить свои слова . Я ещё где то в начале писал что его начальство нужно не судить , а сразу по десятке на лоб приклеить и в ≪добрый путь≫. И к тебе вопрос был можешь ли подтвердить дедовщину или ещё что либо КОНКРЕТНО В ЭТОМ(!!!) СЛУЧАЕ . И что в твоих ответах ? Шо попало , обо всём только не о том что спрашивают . А помнишь , а знаешь , да я воевал по колена в крови на ташкентском мясокомбинате. А забитым , якобы , его его же семья сделала , верой своей . Они пядидесятники , в хате ни радио ни телика , а отец умер 6 лет назад . Он животное , кто бы им там не командывал .
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29.01.2022 21:35 Відповісти
Так зачем твои начальники "животное" призвали в вооруженные силы и доверило автомат? Или зная, что он "забитый пятидесятниками", считали, что "забитый" "перевоспитается" через "тяготы военной службы"? Кстати, ты еще постом ранее все нажимал-"Да что вы говорите, кто ж это детинку в сто кило и 194 см обидеть в армии то может"? Как ни крути, налицо цепочка неадекватов, начиная с самого стрелявшего и убившего людей и по цепочке, врачи, военком, генералы, знающие про неуставные отношения, младшие офицеры, поощряющие дедовщину, сами "деды".... Еще раз-на скамье подсудимых должны оказаться все из этой цепочки. И да, хватит отмазывать милицейское начальство.
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29.01.2022 22:29 Відповісти
конкретно где я отмазываю мусоров ? в каком разговоре или какими словами-фразами , я за них впрягаюсь ? нет такого у меня, можешь даже не искать , а по сему ты балабол , на которого зря потрачено время .
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30.01.2022 08:57 Відповісти
Да ну? Твои мансы, про то шо это никакая не дедовщина-"кто может нагнуть детину в 100 кило" , мол у него так, горшок ночной забрали, вот он и начал из за горшка сослуживцев стрелять.. А дедовщины, ни,ни, не может быть в НГУ никогда.
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30.01.2022 13:33 Відповісти
Він контрольні ходив і робив після рострілу. І жінок рострілював, вони теж його ламали?
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29.01.2022 18:50 Відповісти
Мотивынайдут, тут важнее то что 1 человек захватил огромное предприятие и ни караул, более 20 человек не веутрення охрана ничего не смогла сделать, смысл в таком охранении, о значении данного предприятия думаю обьяснять излишне, где были караульные с оружием которые несли службу по охране территории, он спокойно покинул территорию в военной форме пересек весь город, и если бы сам не решил сдаться, трудно даже предположить когда его задержали. Почему блогера Витоса в Днепре задерживает спецназ из Харькова в полной амуниции, а вооруженного до зубов парня 2 патрульных, где спецслужбы и спецоперация? Сделайте наконец какие то орг выводы, не говоря о том что у нас прифронтовая область, кто не в курсе.
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29.01.2022 16:17 Відповісти
Цікаво для чого ці дяді поперлися як я розумію в реанімацію? Їх візит допоможе лікуванню? Чого ж вони не їхали в частину до того як сталася трагедія?
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29.01.2022 15:24 Відповісти
есть письменное разрешение от пацанов их снимать? сомневаюсь. а даже если есть, они в его давали в том состоянии, когда можно осознавать свои действия?
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29.01.2022 20:28 Відповісти
Соболезнования родным погибших и пострадавших! По поводу трагедии: военный, прошедший отбор, проверки и медицинскую комиссию, в том числе, вдруг, ни с того, ни с сего открыл стрельбу на поражение...??????? Сам по себе напрашивается вопрос - это как надо было довести человека до такого состояния? Поэтому требуется глубокое разбирательство и следствие по командирам и их методам и формам командования. Жизнь стрелявшего тоже загублена. Пока единственно правильно поступил командующий, как и положено настоящему офицеру в данной ситуации, подал в отставку.
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29.01.2022 15:25 Відповісти
Нормального человека - никак! На нем есть следы физического воздействия, синяки, кровоподтеки, может мизинчик сломали, может кастрировали, или еще что-то? Психологическое воздействие, когда кому-то что-то не нравится? Безусловно! Так это армия,т.е. нацгвардия! А действовал он почти как в фильме-боевике. Против своих сослуживцев и гражданской служащей...
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29.01.2022 18:18 Відповісти
Пане Віктор, якщо мені не зраджує память, то вбивці своїх товаришів в різних школах, коледжах,чи інших місцях,ще жодного разу не пояснювали нащо вони це зробили.Тому версія "довели гади" ну просто смішна. Сміх правда,скрізь гіркі сльози, як рідних, так і не байдужих людей...Ви інтервью з ним бачили,а як ця гидота вбивала?
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29.01.2022 19:55 Відповісти
Ніхто не буде нажаль розбиратисьу цій ситуації.Їм вигідніше створити образ "лютого вбивці" ніж назвати справжні причини які до цього привели.Сам би стріляв у нелюдей які знущаються з людей! Це нелюди!
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29.01.2022 15:29 Відповісти
У чому він всеж не правий це те що постраждали і невинні.Так не можна робити. А тих хто знущався і нежалко, виродків.
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29.01.2022 15:32 Відповісти
Теперь каждому дадут Героя Украины.
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29.01.2022 15:39 Відповісти
От я особисто не розумію для чого знущатися над молодшими солдатами? Яка в тому необхідність? Яка "філософія" тих знущань? Чому жорстокість настільки поширена в Україні ? І що то за люди, що за особистості такі, що знущаються? Що не так с ЇХ психікою ?? Адже для знущань треба бути на це спроможним, не мати ніякого ні жалю, ні співчуття, при чому що це ж не вороги, а такі само військовослуюбовці, як то кажуть браття по зброї ! То ж яке треба відчувати призирство до собі подібних, щоб знущатися... І взагалі, що ж то за армія така, в якій нема поваги одне до одного, який бойовий дух тієї армії, і чи не почнуть ті,кого принижували і над ким знущалися, розстрілювати в спину кривдників на полі бою у разі агрессії справжнього ворога?
Отож... НАСИЛЛЯ ПОРОДЖУЄ НАСИЛЛЯ.
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29.01.2022 15:44 Відповісти
Армия-срез общества. Издеваться начинают в школе, потом во врзослой жизни, но на гражданке существуют ниши, куда преследуемый может скрыться. В казарме никуда не скроешся.Мало того, со времен СССР-дедовщина негласно поощрялась, для "установления дисциплины и порядка". Это автоматом перекочевало и в армию Украины. Формально-там есть все-горячие линии, прочая лабуда. На деле-это как строчки из Конституции-все "имеют право", только реально ничего не имеют. А насчет оружия, да, когда начинается война-дедовщина мгновенно исчезает.
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29.01.2022 16:55 Відповісти
Е, у світі багато чого незрозумілого. Наприклад, як люди, відслуживши в армії (давно було), потім тихо-мирно відучившись у ВУЗі, на військових зборах після ВУЗу ставали зовсім іншими людьми. Де взялося бажання "чмурити", давити, принижувати. І це своїх одногрупників і однокурсників.
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29.01.2022 18:57 Відповісти
Коли людина тупа і закомплексована то самовпевненість може отримати принижуючи інших,а враховуючи кого туди набрали такі ситуації очікувані. Нацики це ж не збройні сили,а мусорський підрозділ,те саме що при совку були ВВшники. Охорона і придушення акцій громадської непокори.
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29.01.2022 16:00 Відповісти
там нет дедовщины это нгу
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29.01.2022 16:36 Відповісти
А шо там есть-"мамовщина"
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29.01.2022 16:56 Відповісти
скорее всего внеуставные отношения! судя по званиям расстрелянных, заводила там лейтенант был и младший комсостав! за это и были расстреляны... не знаю, что они с ним делали, но планка упала... скорее всего издевались сильно, вариаций много... сволочи!
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29.01.2022 18:53 Відповісти
та не выдумуй..все равно не повод стрелять- послал ***** и все..в век соцсетей уже б все знали если надо или даун
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29.01.2022 20:37 Відповісти
приведу пример, просто, если бы тебе... придержали бы тебя толпой и морду с пер мой обмазали, и на видео сняли бы, с угрозой потом залить на ютуб... это так, пример только один из, я не знаю что там могло приходить в голову этим даунам... просто бы послал их нах?
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29.01.2022 20:42 Відповісти
какой спермой ты в совке застрял в фильме про конвой с булдаковым..
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30.01.2022 13:36 Відповісти
Если идиот то посылай ,а другой тупо будет убивать и это правильно, что бы скотов было меньше и дышать было легче
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29.01.2022 21:12 Відповісти
дебьил
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30.01.2022 13:36 Відповісти
ты больне на голову
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20.02.2022 17:31 Відповісти
Да нет просто ты меня оскорбил ладно всё давай один хрен не рядом, поэтому не подерёмся просто не надо грубить ,высказывание " если идиот" имелось в виду не к тебе лично, ну а за дыбила просто считаю нужно бить в табло, во всяком случае меня так воспитывала суровая школа 90 где люди за слова отвечали здоровьем и кровью ,а вообще ты начал первым ладно давай всё по разным сторонам
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20.02.2022 17:46 Відповісти
порядок устав и 22 год век инета
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29.01.2022 20:36 Відповісти
Яка різниця, як те називати?
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29.01.2022 18:58 Відповісти
Вероятно, эти раненые тоже издевались над молодыми… при правильном следствии их возможно потом в дисбат отправят. А так они пока нашли то, что искали. Преступление и наказание
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29.01.2022 16:15 Відповісти
у нас нет дисбата
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29.01.2022 16:37 Відповісти
Главное, что бы голова была и ответстветственности у начальников из НГУ. А то, пока только командующий мужиком оказался. А непосредственные герои-командиры, создавшие систему неуставных взаимоотношений в войсковой части, под юбками у жен спрятались.
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29.01.2022 17:00 Відповісти
Почти такие же как и 80 скоты эти командиры
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29.01.2022 21:16 Відповісти
Есть
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29.01.2022 18:16 Відповісти
Если Рябчука определят не в СИЗО, а на "губу", командиры части, где произошла эта трагедия, могут инсценировать его самоубийство, чтобы не рассказал лишнее следователю... .
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29.01.2022 16:51 Відповісти
при желании, они ему и в СИЗО жизнь испоганить могут, чтобы показания не дал против них.
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29.01.2022 18:52 Відповісти
Ця ж частина НГУ охороняє СІЗО, куди, напевно, його посадили.
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29.01.2022 18:59 Відповісти
Тільки зовнішній периметр. Всередині- Департамент з питань виконання кримінальних покарань.
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29.01.2022 19:30 Відповісти
туда и посадили
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29.01.2022 19:47 Відповісти
Страшно то, что такие моральные уроды, как командиры и подобные им солдаты, составляют большую прослойку в нашем обществе, что удивляться, у нас и президент такой же: членистоногих пианист, без моральных ценностей, отколотый, пропитый, люди из его окружения, посмотрите на их лица: арахамия, Ермак, татаров и прочие. Менты и судьи такие же, за редким исключением. Теперь главное чтобы суд был справедливый. Ставлю себя на место этого парня, убийство ужасно, но как защитить себя, если командиры ******...
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29.01.2022 19:59 Відповісти
Уже сейчас всех раненных надо помещать в ИЗОЛИРОВАННЫЕ палаты, чтобы они не могли согласовывать свои показания перед будущим следствием. Даже поставить там прослушку. Иначе правды не узнаем. И не допускать туда никого из офицеров этой части!
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29.01.2022 20:28 Відповісти
Не надо было над человеком издеваться и не было бы столько жертв
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29.01.2022 21:08 Відповісти
Поменять надо психологию жертвы у молодежи, когда несколько человек бьют и издеваются, а нельзя на них заявить. Со школы и дома должно прививаться , что за нарушение закона в отношении личности, тем более групповое, когда невозможно самому противостоять, надо незамедлительно писать заявление в полицию и придавать это огласке. Это нонсенс. На гражданке попробуйте толпой избить кого-то среднего возраста, заявление будет в полиции. А тут привыкли над молодежью издеваться безнаказанно.
И ещё рыба гниёт с головы, отсутствие контроля и ночных ответственных из числа офицеров, перекладывание своих обязанностей на старослужащих срочной службы и как следствие поощрение дедовщины.
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30.01.2022 00:22 Відповісти
Одними посадками виновных, дедовщину и буллинг не ликвидировать, сколько подобных случаев было..
Взрослые и родители должны вложить в головы своих дорогих детей, что за свою жизнь надо нести ответственность и иметь к себе уважение, не бояться себя защищать и придавать огласке нарушения своих человеческих прав. Иначе всегда будет первобытное право сильного, коим и оказался в конце этот преступник с автоматом.
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30.01.2022 00:33 Відповісти
стрелок психопат, там ещё и семью надо посмотреть.
в части, говорят, тоже не всё в порядке.
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31.01.2022 00:52 Відповісти
 
 