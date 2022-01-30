У жахливій ДТП на Черкащині загинуло 4 людини, одна - у комі, - ДСНС. ФОТО

Вранці 30 січня внаслідок дорожньо-транспортної події в Черкаській області загинуло четверо людей та одна дістала тяжкі травми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні відзначається: "30 січня близько 05:30 поблизу с. Тубільці Черкаського району внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля загинуло 4 особи та 1 особа постраждала (стан тяжкий, госпіталізовано до лікарні). Від ДСНС для деблокації залучалось 7 осіб та 2 од. техніки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовий автобус перекинувся на Львівщині - постраждали 14 осіб, - ДСНС. ФОТО

За інформацією місцевого сайту Про все речниця КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги" Ірина Назарок оприлюднила інформацію, що аварія сталася сьогодні, 30 січня, близько 5:30 ранку неподалік повороту до села Тубільці, за кілометр від траси. Водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерева. Внаслідок зіткнення авто зім’яло. До вказаного місця виклику виїхали три бригади екстренки.

Як з’ясувалося на місці події, 24-річний водій легковика та ще троє пасажирів (дівчина і два хлопці) віком 20-25 років загинули під час аварії. До Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми. Хлопець у вкрай важкому стані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В результаті зіткнення вантажівки та легковика на Київщині загинули 4 особи, - поліція. ФОТОрепортаж



