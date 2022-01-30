У жахливій ДТП на Черкащині загинуло 4 людини, одна - у комі, - ДСНС. ФОТО
Вранці 30 січня внаслідок дорожньо-транспортної події в Черкаській області загинуло четверо людей та одна дістала тяжкі травми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У повідомленні відзначається: "30 січня близько 05:30 поблизу с. Тубільці Черкаського району внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля загинуло 4 особи та 1 особа постраждала (стан тяжкий, госпіталізовано до лікарні). Від ДСНС для деблокації залучалось 7 осіб та 2 од. техніки".
За інформацією місцевого сайту Про все речниця КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги" Ірина Назарок оприлюднила інформацію, що аварія сталася сьогодні, 30 січня, близько 5:30 ранку неподалік повороту до села Тубільці, за кілометр від траси. Водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерева. Внаслідок зіткнення авто зім’яло. До вказаного місця виклику виїхали три бригади екстренки.
Як з’ясувалося на місці події, 24-річний водій легковика та ще троє пасажирів (дівчина і два хлопці) віком 20-25 років загинули під час аварії. До Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми. Хлопець у вкрай важкому стані.
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Не говорила, а бродила в интернете.
И так как это было в пробке, работала двумя руками, иногда посматривая вперёд.
Перестроился в другой ряд, от греха подальше.
быстро едешь медленно понесут....!
Дерево нерухалося назустріч
Как можно предотвратить такое? Никак. Было, есть и будет в любой стране мира. Но всё же ... Состояние дороги, состояние разметки, предупреждающий знак и т.п. Это все, конечно, не добавит ума водителю, но сделает более понятной причину ДТП со смертями.
Вот тебе простой пример: Водитель ночью едет со скоростью 80 км/ч. Не "отморозок"? И узкая дорога поворачивает на 90 град. Предупреждающих знаков нет. Фантастика? Не встречал такого?
И после этого, они, сцуки, нам втирают про превышение скорости! Так может на телеги всем пересесть в 21 веке?
Так а что тут ужасного? Ну разбились летуны и что с того? Таких "ужасных" по 10 штук в день.
Такі бл#дь "розумні" усі аж дивно чому блазня обрали президентом під час війни.....
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