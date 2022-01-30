УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11569 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
16 966 56

У жахливій ДТП на Черкащині загинуло 4 людини, одна - у комі, - ДСНС. ФОТО

Вранці 30 січня внаслідок дорожньо-транспортної події в Черкаській області загинуло четверо людей та одна дістала тяжкі травми.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні відзначається: "30 січня близько 05:30 поблизу с. Тубільці Черкаського району внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля загинуло 4 особи та 1 особа постраждала (стан тяжкий, госпіталізовано до лікарні). Від ДСНС для деблокації залучалось 7 осіб та 2 од. техніки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейсовий автобус перекинувся на Львівщині - постраждали 14 осіб, - ДСНС. ФОТО

За інформацією місцевого сайту Про все  речниця КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги" Ірина Назарок оприлюднила інформацію, що аварія сталася сьогодні, 30 січня, близько 5:30 ранку неподалік повороту до села Тубільці, за кілометр від траси. Водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерева. Внаслідок зіткнення авто зім’яло. До вказаного місця виклику виїхали три бригади екстренки.

Як з’ясувалося на місці події, 24-річний водій легковика та ще троє пасажирів (дівчина і два хлопці) віком 20-25 років загинули під час аварії. До Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми. Хлопець у вкрай важкому стані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В результаті зіткнення вантажівки та легковика на Київщині загинули 4 особи, - поліція. ФОТОрепортаж

У жахливій ДТП на Черкащині загинуло 4 людини, одна - у комі, - ДСНС 01
У жахливій ДТП на Черкащині загинуло 4 людини, одна - у комі, - ДСНС 02

ДТП (4481) смерть (6777) Чернігівська область (935)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Не летайте,успеете
показати весь коментар
30.01.2022 09:58 Відповісти
+14
мне особено нравится когда бабенка летит с детьми на обгон, яжемать все с дороги
показати весь коментар
30.01.2022 10:14 Відповісти
+14
Вчера такая яжемать ехала за мной и не выпускала смартфон из рук.
Не говорила, а бродила в интернете.
И так как это было в пробке, работала двумя руками, иногда посматривая вперёд.
Перестроился в другой ряд, от греха подальше.
показати весь коментар
30.01.2022 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не летайте,успеете
показати весь коментар
30.01.2022 09:58 Відповісти
мне особено нравится когда бабенка летит с детьми на обгон, яжемать все с дороги
показати весь коментар
30.01.2022 10:14 Відповісти
Вчера такая яжемать ехала за мной и не выпускала смартфон из рук.
Не говорила, а бродила в интернете.
И так как это было в пробке, работала двумя руками, иногда посматривая вперёд.
Перестроился в другой ряд, от греха подальше.
показати весь коментар
30.01.2022 10:36 Відповісти
Не рассказывай бред! женщины более осторожны и осмотрительны за рулём!тем более с детьми!
показати весь коментар
30.01.2022 13:50 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2022 14:10 Відповісти
А в стрессовых ситуациях?
показати весь коментар
30.01.2022 20:17 Відповісти
Та поверь,бабы фору мужикам дадут в стрессовых ситуациях!

показати весь коментар
30.01.2022 22:19 Відповісти
Не знаю как фору но дают они хорошо))))
показати весь коментар
31.01.2022 08:18 Відповісти
Блакитні номери?
показати весь коментар
30.01.2022 10:08 Відповісти
У нас в Латвии давно уже спилили все деревья в 30 метрах от дорог
показати весь коментар
30.01.2022 12:27 Відповісти
То лісопосадки, для затримання вітру, якщо їх зпилити, то врожаю не буде.
показати весь коментар
30.01.2022 12:38 Відповісти
Вздовж доріг саджали, щоб асфальт не топився і тіньочок водіям був)
показати весь коментар
31.01.2022 01:16 Відповісти
Тю... В Україні 30 м то не відстань - без розгону впіймають))) треба за 100 , щоб не долітали
показати весь коментар
31.01.2022 01:18 Відповісти
Это мне показалось или на ланосе синие номера...?
быстро едешь медленно понесут....!
показати весь коментар
30.01.2022 10:10 Відповісти
это синий свет от мигалки
показати весь коментар
30.01.2022 10:16 Відповісти
Сам был в подобных ситуациях а потом понял что столько не платят что бы так быстро ездить и рисковать жизнью ..
показати весь коментар
30.01.2022 10:21 Відповісти
Завжди у п'ятницю та суботу стаються такі дтп. Якщо у будній день автотранспорт збиває електроопору, то це сільгосптехніка, якщо у вихідні- то це бухий водій легковика.
показати весь коментар
30.01.2022 10:11 Відповісти
Відсутність розуму та панти-завжди дорого коштують...
показати весь коментар
30.01.2022 10:17 Відповісти
Порівняння: дерево на узбіччі = Рябчук в НГУ.
показати весь коментар
30.01.2022 10:29 Відповісти
И шо там жахливого? Машина практически целая. Ремень безопасноости? Не, не слышал. Поделом быдлу.
показати весь коментар
30.01.2022 10:24 Відповісти
Ты чё?люди погибли!а ты , ещё издеваешься!?вот быдло так это ТЫ!притом голимое до ужаса!!!
показати весь коментар
30.01.2022 13:54 Відповісти
Да-да-да! Я такой, а ты, само-то пристёгиваешься? Скоростной режим соблюдаешь? Интуиция подсказывает, что нет. Люди погибли? Так пускай. Другим безопаснее будет на дороге, чем больше таких лётчиков самовыпилится. Орки в ордло тоже дохнут, мне и их жалеть?
показати весь коментар
30.01.2022 14:33 Відповісти
Балда,причем тут орки?не сьезжай с базара!ты и так набакланил голимой делюги!родственникам погибших скажи все свои высеры!посмотрим как они воспримут!фу быть таким как ты!
показати весь коментар
30.01.2022 15:20 Відповісти
Ты с зоны давно откинулся, уркаган? Родственникам, да трагедия, остальным-благо.
показати весь коментар
31.01.2022 00:00 Відповісти
В 2022-м году не пристёгивать ремни может только конченное быдло. Поделом.
показати весь коментар
30.01.2022 14:38 Відповісти
Я уже молчу о том, что пристёгиваться в салоне должны абсолютно все, включая сидящих на задних сидениях (про передние сидения и про правильно установленные детские автокресла даже вспоминать скучно). У машины на фото клетка салона в районе задних сиднений полностью целая, да и передок не настолько сильно смят. Т.е. задние 100% не были пристёгнуты.
показати весь коментар
30.01.2022 14:42 Відповісти
всі репродуктивного віку...коли ця безвідповідальність закінчиться ... співчуття близьким
показати весь коментар
30.01.2022 10:26 Відповісти
А судьба такая, с прошлой жизни отработка..
показати весь коментар
30.01.2022 15:11 Відповісти
Та, неможе,авто Зткнутися з деревом!!!
Дерево нерухалося назустріч
показати весь коментар
30.01.2022 10:34 Відповісти
Як незрозуміло тим хто готовить замітку, що це наїзд?
показати весь коментар
30.01.2022 10:40 Відповісти
Навіть : наплив, або наляг
показати весь коментар
30.01.2022 10:51 Відповісти
Молодежь после дискотеки домой возвращалась? Трезвые?

Как можно предотвратить такое? Никак. Было, есть и будет в любой стране мира. Но всё же ... Состояние дороги, состояние разметки, предупреждающий знак и т.п. Это все, конечно, не добавит ума водителю, но сделает более понятной причину ДТП со смертями.
показати весь коментар
30.01.2022 10:34 Відповісти
Дурниці- чим краща дорога тим вище відморозки над нею летят,я б сказав,що краще для таких по ямах їхати,хоч живі будуть
показати весь коментар
30.01.2022 13:07 Відповісти
При чем тут "отморозки"? Отморозки и на 20 км/ч. приключение себе на жопу найдут. (например тупо выедут на встречку).
Вот тебе простой пример: Водитель ночью едет со скоростью 80 км/ч. Не "отморозок"? И узкая дорога поворачивает на 90 град. Предупреждающих знаков нет. Фантастика? Не встречал такого?
показати весь коментар
30.01.2022 13:19 Відповісти
Ночью ездить 80 км в час по региональным дорогам это самоубийство. Даже с навигатором тяжело поворот дороги заметить в темноте, но так хоть можно притормозить перед поворотом. А без навигатора пиши пропало.
показати весь коментар
30.01.2022 13:56 Відповісти
В этом и есть вся сучность этой т.н. "большой стройки". Даже когда дойдет черед до этих самых "региональных дорог", то максимум заменят покрытие и разметку маслянной краской нанесут (которая, естественно через пару лет сотрется). Радиусы, которые были запроектированы в 60-х годах прошлого века - не поменяют! Ширину, которая была запроектирована в 60-х годах прошлого века - не поменяют!
И после этого, они, сцуки, нам втирают про превышение скорости! Так может на телеги всем пересесть в 21 веке?
показати весь коментар
30.01.2022 14:20 Відповісти
Не факт. Родственник с семьёй уже кувыркался в кювете. Пофик, так и носится, независимо от состояния дороги непристёгнутый, с пассажирами и после пьянок. Разве что, после пьянок не носится, что бы не попасться. Права, причём купленные.
показати весь коментар
30.01.2022 14:38 Відповісти
Дороги со снегом послазили ужас!кто делал привлечь к суду суки!
показати весь коментар
30.01.2022 13:57 Відповісти
...В ужасном ДТП...
Так а что тут ужасного? Ну разбились летуны и что с того? Таких "ужасных" по 10 штук в день.
показати весь коментар
30.01.2022 10:46 Відповісти
Добре,що сторонніх неповбивали
показати весь коментар
30.01.2022 10:54 Відповісти
Баран , за кермом один седить, іньші не винні.
показати весь коментар
30.01.2022 17:29 Відповісти
Остальных под дулом пистолета не пристегнуться заставили?
показати весь коментар
31.01.2022 00:03 Відповісти
Андрій Ви були у 20ть років таким правельним, використовували ремені безпеки у авто, після 18:00 не гуляли, на дискотекі не ходили? Вітаю якщо так Ви молодець але у нас чомусь таких називали "Ботан" чи "Ботанік" , зараз мені звісно пох#й якщо хтось так скаже але у 20ть було ні.
Такі бл#дь "розумні" усі аж дивно чому блазня обрали президентом під час війни.....
показати весь коментар
31.01.2022 11:33 Відповісти
Как-то фиолетово кого там как называли и когда. Но мне и в 20 лет хватало мозгов пристёгиваться и с бухим водителем в машину не садиться. Хватило одного раза, попробовать на велосипеде под газом прокатиться, что бы понять, как оно.
показати весь коментар
01.02.2022 00:24 Відповісти
М О Л О Д Е Ц Ь 👍
О
Л
О
Д
Е
Ц
Ь
👍
показати весь коментар
01.02.2022 07:53 Відповісти
Ожеледиця + швидкість дуже погане поєднання. Сам одного разу вилетів в кювет на швидкості. Три чи чотири куверки і дерево в кюветі. Слава Богу що пришпилився ремнем та і шапказмягчила удар макітрою по лобовому.
показати весь коментар
30.01.2022 10:54 Відповісти
Коли вже закінчиться цей жах ?Кожний день гинуть молоді люди по своїй вині,не при захисті своєї родини,землі,а по елементарній дезпечності. Співчуття рідним і близьким.
показати весь коментар
30.01.2022 10:55 Відповісти
Rip
показати весь коментар
30.01.2022 10:56 Відповісти
Пили цілу ніч на дискотеці, а під ранок протверезіли!
показати весь коментар
30.01.2022 11:16 Відповісти
Да в селах бухают по черному. Контроля никакого нет. Мотоциклисты без номеров и экипа в порядке вещей. Часто за рулем вижу детей.
показати весь коментар
30.01.2022 11:24 Відповісти
3-4 на мото, без шлема, усі п'яні - П'ятниця - Субота, Субота-Неділя майже у кожному селі в літку. Поліція.... що це?
показати весь коментар
30.01.2022 17:27 Відповісти
надеюсь резина хоть зимняя? А то на пару секунд раньше улетел бы
показати весь коментар
30.01.2022 11:52 Відповісти
- Ща трохи подсобираю, візьму ланоса офигенного..
показати весь коментар
30.01.2022 12:19 Відповісти
Майже свідоме самогубство, добре що не вилетіли на зусрічну чи на зупинку з людьми. Якщо нехтувати власною безпекою на авто такий фінал це тільки питання часу.
показати весь коментар
30.01.2022 15:21 Відповісти
в 2012 4 пацыка на москвиче разбились--во память..
показати весь коментар
30.01.2022 15:22 Відповісти
Сумно. Сумно що людей не вчать й самі вони не розуміють що авто то Жестянка яка зминається дуже легко й не захищає зовсім при зіткненні на швидкості. Жалко людей яких дурнуватий водій вбив.
показати весь коментар
30.01.2022 17:25 Відповісти
 
 