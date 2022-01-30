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Українці в Парижі провели мітинг проти агресивної політики Росії. ФОТОрепортаж

Об’єднання українців у Франції організувало в столиці країни мітинг проти агресивної політики Російської Федерації "Ні війні, Україна має лишатися вільною та незалежною державою!".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в акції взяли участь близько 200 людей.

У мітингу також взяли участь представники інших національних асоціацій у Франції - зокрема, грузинів, румунів, білорусів, литовців, і навіть кубинців, які також брали слово.

Українці в Парижі провели мітинг проти агресивної політики Росії 01

Як зазначила в коментарі кореспонденту Укрінформ учасниця мітингу Мар’яна Перебересюк, мітинг був спрямований проти імперіалістичної політики Росії у всьому світі, і він об’єднав представників багатьох національних громад у Франції. "Це був мітинг не просто українців у Франції, це був мітинг проти політики Росії в світі з наголошенням на тому, що зараз поле боротьби за свободу, за демократію і за Європу просто полягає в Україні. Це черговий етап для Путіна для подальшого просування у світі і в Європі", - розповіла вона.

Українці в Парижі провели мітинг проти агресивної політики Росії 02

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За оцінками учасників, акція пройшла дуже вдало, адже відбулася в самому центрі Парижа, навпроти музею сучасного мистецтва Жоржа Помпіду, завдяки чому кількість учасників і тих, хто долучався послухати, була більшою, ніж на акціях зазвичай.

Українці в Парижі провели мітинг проти агресивної політики Росії 03

Завдяки організаторам була присутня представниця мерії Парижа, яка підтримала мітинг. Також до акції була увага від національних французьких ЗМІ, які за словами учасників, "дуже розуміють ситуацію".

Автор: 

акція (1460) Париж (220) Франція (3099)


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Топ коментарі
+10
Молодці! Дякуємо!
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30.01.2022 12:28 Відповісти
+7
Хорошо бы плакаты нарисовали чтобы напомнить жабоедам не умеющим читать и не помнящим историю до чего доводят договорняки и ублажение диктаторов и тиранов
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30.01.2022 12:18 Відповісти
+6
А Вы в музей обязательно с национальной символикой в виде флагов и плакатов ходите? Странный у Вас подход к походам в музеи.
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30.01.2022 12:43 Відповісти
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Хорошо бы плакаты нарисовали чтобы напомнить жабоедам не умеющим читать и не помнящим историю до чего доводят договорняки и ублажение диктаторов и тиранов
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30.01.2022 12:18 Відповісти
ой, я так рад. а заплатил налоги
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30.01.2022 12:26 Відповісти
Молодці! Дякуємо!
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30.01.2022 12:28 Відповісти
То-то гляжу как много людей, а это оказывается очередь в музей
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30.01.2022 12:32 Відповісти
А Вы в музей обязательно с национальной символикой в виде флагов и плакатов ходите? Странный у Вас подход к походам в музеи.
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30.01.2022 12:43 Відповісти
Он в мавзолей ходит. На чучело чЛенина смотреть. С любовью.
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30.01.2022 14:26 Відповісти
Ну туда с национальной символикой не ходят. Туда с красной тряпкой, молотком и серпом идти нужно.
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30.01.2022 15:18 Відповісти
Это и есть их национальная символика. У половины населения этого чумного барака красная тряпка чЛенина, у второй половины трёхцветная тряпка Власова.
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30.01.2022 15:20 Відповісти
Понимаете в чем дело, национальная символика может быть у нации, у люмпенизированного сброда, ошибочно называемого населением эрэфии, национальной символики не может быть по определеннию. Так это у них все что угодно только не национальная символика. Курица-мутант в том числе.
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30.01.2022 15:25 Відповісти
Так я же и пишу "население", а не "народ". В остальном полностью с вами согласен.
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30.01.2022 15:27 Відповісти
Ну в контексте нашей беседы я просто акцентировал, что бессмысленно вообще упоминать термин "национальная символика" в применении к кацапскому сброду. Кста, не население, а сброд, общность, толпа мне кажется было бы более правильным определением. По крайней мере более приближено к сути вещей.
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30.01.2022 15:30 Відповісти
Однако и термин "толпа", а тем более "общность" тут не совсем уместны. Скорее слово "стадо", точнее словосочетание "покорное и тупое стадо" будет более ёмким определением того, что проживает на тех территориях, собранных за 300 лет кровавыми войнами, резей непокорных, подкупом и подлостью.
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30.01.2022 15:45 Відповісти
Люто плюсую. В наших с Вами рассуждениях Вам таки удалось дать наиболее точное определение данному недообразованию и тому агрессивному стаду, которое занимает ту территорию. Браво.
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30.01.2022 15:49 Відповісти
Благодарю.
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30.01.2022 15:51 Відповісти
радуйся, ведьв твоей московии даже одиночные пикеты под запретом
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30.01.2022 13:20 Відповісти
В центр Помпиду очередей не бывает.В Лувр- да,и то в основном до обеда,хотя после билеты дешевле.
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30.01.2022 12:42 Відповісти
Респект участникам и организаторам акции!
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30.01.2022 13:18 Відповісти
где порижане в укре-дайте 5 комнатную квартиру возле башни парижа...с кофем и круасаной
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30.01.2022 13:42 Відповісти
 
 