Українці в Парижі провели мітинг проти агресивної політики Росії. ФОТОрепортаж

Об’єднання українців у Франції організувало в столиці країни мітинг проти агресивної політики Російської Федерації "Ні війні, Україна має лишатися вільною та незалежною державою!".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в акції взяли участь близько 200 людей.

У мітингу також взяли участь представники інших національних асоціацій у Франції - зокрема, грузинів, румунів, білорусів, литовців, і навіть кубинців, які також брали слово.





Як зазначила в коментарі кореспонденту Укрінформ учасниця мітингу Мар’яна Перебересюк, мітинг був спрямований проти імперіалістичної політики Росії у всьому світі, і він об’єднав представників багатьох національних громад у Франції. "Це був мітинг не просто українців у Франції, це був мітинг проти політики Росії в світі з наголошенням на тому, що зараз поле боротьби за свободу, за демократію і за Європу просто полягає в Україні. Це черговий етап для Путіна для подальшого просування у світі і в Європі", - розповіла вона.

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За оцінками учасників, акція пройшла дуже вдало, адже відбулася в самому центрі Парижа, навпроти музею сучасного мистецтва Жоржа Помпіду, завдяки чому кількість учасників і тих, хто долучався послухати, була більшою, ніж на акціях зазвичай.

Завдяки організаторам була присутня представниця мерії Парижа, яка підтримала мітинг. Також до акції була увага від національних французьких ЗМІ, які за словами учасників, "дуже розуміють ситуацію".