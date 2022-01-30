В Одесі автомобіль влетів в опору рекламного щита - двоє загиблих. ФОТОрепортаж

У Суворовському районі Одеси водій автомобіля Nissan Maxima не впорався з керуванням та влетів в опору рекламного щита.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

"На вулиці Семена Палія перед перехрестям з вулицею Марсельською 30-річний водій "Nissan Maxima" не впорався з керуванням і виїхав з дороги в опору рекламного щита", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що в результаті аварії керманич автомобіля та 29-річний пасажир загинули від отриманих травм, іншого 31-річного пасажира - госпіталізували до лікарні у важкому стані.







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Наразі правоохоронці продовжують розслідувати обставини ДТП, внісши відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.