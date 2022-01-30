У "Борисполі" службовий пес знайшов 2 тисячі заборонених таблеток у двох чоловіків, що поверталися з Шарм-ель-Шейха. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" службовий пес допоміг прикордонникам викрити контрабандистів з наркотиками. У двох українців, які прибули з Єгипту, пес виявив майже 2 тисячі таблеток Decancit SR, що містять псевдоефедрин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

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"У пункті пропуску "Бориспіль" із залученням службового собаки прикордонники у двох випадках виявили 1 900 таблеток Decancit SR, які містять псевдоефедрин. Він відноситься до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та щодо яких встановлюються заходи контролю", - йдеться у повідомленні.









Стало відомо, що обидва чоловіки, які перевозили наркотики (1968 та 1969 року народження), прибули з Шарм-ель-Шейха (Єгипет). В одного з них службовий пес виявив 1000 пігулок, у іншого - 900.