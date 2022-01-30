Рятувальники у Славському зняли 7 туристів з підйомника, який зупинився на висоті. ФОТО
Сьогодні, 30 січня, у смт Славське рятувальники за допомогою альпіністського спорядження зняли 7 туристів з підйомника, який зупинився на висоті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"30 січня близько 12:00 до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що в Стрийському районі на горі Тростян зупинився крісельний витяг (канатна дорога). Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина)", - йдеться у повідомленні.
Ніхто з людей не постраждав.
До проведення рятувальних робіт залучалося 15 осіб та 2 од. техніки ДСНС.
Топ коментарі
+3 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар30.01.2022 14:41 Відповісти Посилання
+3 Юрий Кузьменко #269614
показати весь коментар30.01.2022 14:54 Відповісти Посилання
+2 Vitaliy Pavlov
показати весь коментар30.01.2022 14:43 Відповісти Посилання
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