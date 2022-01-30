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Рятувальники у Славському зняли 7 туристів з підйомника, який зупинився на висоті. ФОТО

Сьогодні, 30 січня, у смт Славське рятувальники за допомогою альпіністського спорядження зняли 7 туристів з підйомника, який зупинився на висоті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"30 січня близько 12:00 до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що в Стрийському районі на горі Тростян зупинився крісельний витяг (канатна дорога). Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина)", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снігова лавина накрила групу туристів на Закарпатті: одну людину травмовано, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники у Славському зняли 7 туристів з підйомника, який зупинився на висоті 01
Рятувальники у Славському зняли 7 туристів з підйомника, який зупинився на висоті 02

Ніхто з людей не постраждав.

Також дивіться: Рятувальники відшукали чотирьох туристів, які заблукали вчора в районі гори Гимба на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

До проведення рятувальних робіт залучалося 15 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

гори (84) ДСНС (5151) Львівська область (2460)


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Топ коментарі
+3
Всі живі та здорові. Будуть згадувати, як пригоду. І то добре...
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30.01.2022 14:41 Відповісти
+3
Тому підйомнику вже років п'ятдесят, якщо не більше. Його вже давно потрібно списати. Таке, як сьогодні, там трапляється досить часто. Добре, що сьогодні хоч не сильний мороз і вітру немає. А посидіти на висоті під час негоди, то гарантія лікуватися все життя. Мєнти ту канатку кришують, бо там їх база відпочинку.
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30.01.2022 14:54 Відповісти
+2
сразу вспомнился западный фильм .как 2 парня и девушка также втроём застряли на высоте что .вернее ночью в снег шол, мороз работник забыв про них отключил свет и дорогу и они зависли... очень замёрзли сидя .и начали прыгать вниз с высоты.ломали ноги а там их ждали волки и грызли ужас...((
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30.01.2022 14:43 Відповісти
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Всі живі та здорові. Будуть згадувати, як пригоду. І то добре...
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30.01.2022 14:41 Відповісти
сразу вспомнился западный фильм .как 2 парня и девушка также втроём застряли на высоте что .вернее ночью в снег шол, мороз работник забыв про них отключил свет и дорогу и они зависли... очень замёрзли сидя .и начали прыгать вниз с высоты.ломали ноги а там их ждали волки и грызли ужас...((
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30.01.2022 14:43 Відповісти
жуткий фильм, забыл название. Сразу про него тоже подумал...
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30.01.2022 15:47 Відповісти
ОН ЕСТЬ В ОНЛАЙН КИНОТЕАТРАХ ВСТРЕЧАЛСЯ НА ДНЯХ...
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30.01.2022 16:00 Відповісти
Фильм называется " Замёрзшие". Туфта редчайшая. Это я как человек, который проработал много лет в этой сфере, говорю.
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30.01.2022 16:03 Відповісти
ну ясно что на грэмми не тянет...)) всё довольно просто отснято с маленьким бюджетом ...показана как бы история которая может была...может не была .а если не была то может и быть..но вы бы хотели так прокатиться ночью в мороз 30 градусов и остановится в горах в диком лесу на высоте где дикие голодные звери? ни погреться нипоесть ни в туалет ни подвигаться (( пытаться спастись а там ждут голодные серые волки...... так что тут не причом сколько вы там работали? вот еслебы вы оказались на их месте и выжив сказали что вы такое пережили тогда да...както так((
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30.01.2022 16:09 Відповісти
Весь фильм - небылица. Не о чем тут рассуждать, если не в теме.
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30.01.2022 16:15 Відповісти
молчу....я понял....вы в теме только один.... понятно мы рагули...а вы кинорежисёр...или вы тот кто подвесную канат включаете...неясно было что за работа у вас такая? всего доброго....
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30.01.2022 16:19 Відповісти
угомонись
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30.01.2022 17:31 Відповісти
Мені найбільше сподобалося, коли ніч, мороз, а вони майже без шапок, розхристані
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30.01.2022 19:06 Відповісти
Тому підйомнику вже років п'ятдесят, якщо не більше. Його вже давно потрібно списати. Таке, як сьогодні, там трапляється досить часто. Добре, що сьогодні хоч не сильний мороз і вітру немає. А посидіти на висоті під час негоди, то гарантія лікуватися все життя. Мєнти ту канатку кришують, бо там їх база відпочинку.
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30.01.2022 14:54 Відповісти
Мне местные Уазики больше нравятся и бугельные.
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30.01.2022 14:59 Відповісти
Краще Допельмаєр на чотири крісла, або Лібхер, хоча на Допельмаєрі крісла зручніші.
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30.01.2022 15:40 Відповісти
Мне в Уазике или бугельном спокойнее. Знаю я эти на 4 кресла
https://www.youtube.com/watch?v=sfOWu1u4m68
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30.01.2022 15:52 Відповісти
При мені один в смереку в..ся на Довгій, носа зламав на 13 "синій!, на 13 "а" двоє не розминусь до втрати свідомості, і один перерізав кантом лижі сихожилки під коліном на 15 "а". І що тепер?
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30.01.2022 16:00 Відповісти
Крім того, де ти бачив уазик чи бугель на Букі?
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30.01.2022 16:02 Відповісти
 
 