У Дніпрі двоє підлітків вирішили покупатися та провалилися під кригу: один із них загинув. ФОТОрепортаж
У суботу ввечері, 29 січня, у Дніпрі двоє підлітків провалилися під кригу: один хлопець загинув.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС України.
Інформація на лінію Служби порятунку надійшла о 21:54. Диспетчеру повідомили, що на річці Дніпро підліток провалився під лід. Трагедія сталася в обласному центрі на пляжі Монастирського острова.
На місце прибули рятувальники та встановили, що при спробі купання в річці двоє хлопців (2004 року народження) провалилися під лід на відстані 30 метрів від берега. Один із них вибрався на лід, інший підліток зник під водою.
"Водолазами були проведені пошукові роботи. Обстежено 400 кв.м підводної акваторії річки на глибині 7 м. Зниклого не виявлено", - йдеться у повідомленні.
30 січня водолази знову розпочали пошук. Вони обстежили 2500 кв.м. підводної акваторії річки Дніпро. Об 11:00 на відстані 50 метрів від берега та на глибині 6 метрів було виявлено тіло хлопця, який потонув напередодні.
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Я думаю это в тему https://www.youtube.com/watch?v=DgdP5U28jHc&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
Слідчі якраз і починають з висунення версій події які потім перевіряють
А "серонуть" аби тільки тебе почули - кожний дурень може "Серонув"? Ну - ми почули Радій!