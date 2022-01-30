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У Дніпрі двоє підлітків вирішили покупатися та провалилися під кригу: один із них загинув. ФОТОрепортаж

У суботу ввечері, 29 січня, у Дніпрі двоє підлітків провалилися під кригу: один хлопець загинув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС України.

Інформація на лінію Служби порятунку надійшла о 21:54. Диспетчеру повідомили, що на річці Дніпро підліток провалився під лід. Трагедія сталася в обласному центрі на пляжі Монастирського острова.

На місце прибули рятувальники та встановили, що при спробі купання в річці двоє хлопців (2004 року народження) провалилися під лід на відстані 30 метрів від берега. Один із них вибрався на лід, інший підліток зник під водою.

"Водолазами були проведені пошукові роботи. Обстежено 400 кв.м підводної акваторії річки на глибині 7 м. Зниклого не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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30 січня водолази знову розпочали пошук. Вони обстежили 2500 кв.м. підводної акваторії річки Дніпро. Об 11:00 на відстані 50 метрів від берега та на глибині 6 метрів було виявлено тіло хлопця, який потонув напередодні.

У Дніпрі двоє підлітків вирішили покупатися та провалилися під кригу: один із них загинув 01
У Дніпрі двоє підлітків вирішили покупатися та провалилися під кригу: один із них загинув 02
У Дніпрі двоє підлітків вирішили покупатися та провалилися під кригу: один із них загинув 03
У Дніпрі двоє підлітків вирішили покупатися та провалилися під кригу: один із них загинув 04

Автор: 

Дніпро (3298) підлітки (422) смерть (6778) ДСНС (5151)


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Топ коментарі
+8
Зимой покупаться и утонуть?Даже не знаю,что и сказать.Сказаьб дебилы,та не,вродь как ЗОЖ вели.
Я думаю это в тему https://www.youtube.com/watch?v=DgdP5U28jHc&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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30.01.2022 15:32 Відповісти
+4
Родители держитесь!
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30.01.2022 15:33 Відповісти
+3
Я висловив версію Якщо вона тобі здається малоймовірною - пропонуй власну Мені наприклад здається неймовірною версія про добровільність бажання скупаться серед криги Я схильний думать про примус З чим це може буть зв"язано - я сказав
Слідчі якраз і починають з висунення версій події які потім перевіряють
А "серонуть" аби тільки тебе почули - кожний дурень може "Серонув"? Ну - ми почули Радій!
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30.01.2022 16:26 Відповісти
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Зимой покупаться и утонуть?Даже не знаю,что и сказать.Сказаьб дебилы,та не,вродь как ЗОЖ вели.
Я думаю это в тему https://www.youtube.com/watch?v=DgdP5U28jHc&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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30.01.2022 15:32 Відповісти
С мозгами поехали на запад и на войну, а дебилы с клоуном остались.
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30.01.2022 20:50 Відповісти
Родители держитесь!
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30.01.2022 15:33 Відповісти
Те, кто хочет пойти на лёд, посмотрите https://youtu.be/cjRG8drK-L0 - перехочется..
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30.01.2022 15:35 Відповісти
Перекрестилась главное перед смертью. Ребёнка жалко, хоть это и руцкие...
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30.01.2022 16:23 Відповісти
Могли в карти програться - були такі випадки в пору моєї молодості Грошей нема - всі "спустив" Ставить на "бажання" Якщо програв - виконує бажання вигравшого Дівку одну змусили голою проїхать у автобусі голою кілометрів 30 Інша відмовилася - зарізали
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30.01.2022 15:50 Відповісти
Железная логика! Блин, следователи хрен бы догадались.
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30.01.2022 16:10 Відповісти
Я висловив версію Якщо вона тобі здається малоймовірною - пропонуй власну Мені наприклад здається неймовірною версія про добровільність бажання скупаться серед криги Я схильний думать про примус З чим це може буть зв"язано - я сказав
Слідчі якраз і починають з висунення версій події які потім перевіряють
А "серонуть" аби тільки тебе почули - кожний дурень може "Серонув"? Ну - ми почули Радій!
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30.01.2022 16:26 Відповісти
Ну да, как-то странновато. Если окунуться треба, так у берега "моржи" дорожки проламывают. А переться по льду на стремнину? Интересно они одетые были или нет?
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30.01.2022 16:58 Відповісти
Ну - написали "покупатися" у назві статті без "лапок" А що саме вони там хотіли робить - хай питають у того хто вижив!
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30.01.2022 17:09 Відповісти
Ничего себе у вас молодость была, "зарезали" это жестко..
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30.01.2022 16:21 Відповісти
Ну - як сказать У нас тихо було А от дівки в Черкаси поїхали після 8 класів Поступили в ПТУ і злигалися з поганою компанією Вчилися у школі на чотири роки молодше від мене
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30.01.2022 16:30 Відповісти
Все було не так: https://dp.informator.ua/2022/01/30/v-dnepre-na-monastyrskom-ostrove-16-letnij-paren-provalilsya-pod-led-vodolazy-dostali-telo/
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30.01.2022 16:11 Відповісти
Співчуття рідним! Це діти,згадайте всі дурощі свого дитинства,когось пронесе ,когось ні,так було,так ,на жаль буде...
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30.01.2022 16:21 Відповісти
18 лет уже не дети
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30.01.2022 16:26 Відповісти
Как бы там не было - жаль пацана, соболезнование родным и знакомым.
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30.01.2022 19:53 Відповісти
 
 