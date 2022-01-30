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"ThanksFriends", - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція подяки союзникам України, які надали військову допомогу нашій країні перед загрозою вторгнення Росії, відбулася на Майдані Незалежності в Києві. Акція проходила під гаслом #ThanksFriends – подякуй союзникам за зброю.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

"Ми маємо справжніх друзів на міжнародній арені, які допомагають Україні зброєю, коли Росія погрожує нам новим вторгненням. За чітку проукраїнську позицію та підтримку треба подякувати таким країнам, як Велика Британія, США, Канада, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Туреччина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак із США доставив в Україну 81 тонну патронів, - Резніков. ФОТО

Українці вдячні міжнародним партнерам та дружнім народам за зброю, яку вони надають або продають нам для відсічі Росії, за підтримку на міжнародній арені та готовність надалі допомагати нам в боротьбі проти країни-агресора. Адже кожен літак з новою партією озброєння збільшує майбутні російські втрати у разі вторгнення", - зазначили організатори акції.

ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 01
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 02
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 03
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 04
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 05
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 06
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 07
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 08
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 09
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 10
ThanksFriends, - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві 11

ФОТО та ВІДЕО - Олег Богачук

акція (1460) Велика Британія (5661) Канада (2216) Латвія (1363) Литва (2445) зброя (7530) Польща (8625) США (23375) Туреччина (3626) Чехія (1653) Естонія (1642) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+101
Что да, то да.

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30.01.2022 15:25 Відповісти
+60
Гарна і вчасна акція! Молодці!!!!!!!!!!!!!!!!
Велика подяка нашим Союзникам - Братам за допомогу!

п.с. Зелений це зрадник він не Україна він агент московитів!

Україна говорить "ДЯКУЮ, БРАТНІМ КРАЇНАМ!" і "ПРОБАЧТЕ ЗА ЗРАДНИКА зеленського!"
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30.01.2022 15:31 Відповісти
+46
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30.01.2022 15:49 Відповісти
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Сторінка 4 з 4
Толко что смотрел, как на кацап-ТВ Машка Захарова с будуна кричит, что англичане самолетом в Украину завезли 30 (тридцать) "стингеров" а американцы 105 (сто пять) "джавелинов", что-бы украинцы сделали провокацию для развязывания вайны с рассисей.
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30.01.2022 15:55 Відповісти
Как сказали наши военные,что к нам завезли столько джавелинов,нлавов,что у кацапни столько техники не ездит.
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30.01.2022 15:59 Відповісти
толко б ее не прос*ли наши мудрые керманичи взрывами, воровством т.п.!
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30.01.2022 16:12 Відповісти
Евреи во власти - враг Украины.
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30.01.2022 15:58 Відповісти
После зюзиной белиберды и его подручных акция своевременная.
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30.01.2022 16:02 Відповісти
а что Израиль сделал для помощи Украине? посылал комплекты беспилотников для узловой сборки на рашке?
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30.01.2022 16:08 Відповісти
петюня на марше?
зря не посадили!
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30.01.2022 16:09 Відповісти
А вы что, против помощи Украине со стороны более богатых и успешных стран? Даже если эту акцию организовал Порошенко, то после всех оскорблений Запада, которые наговорил зевова на своей прессухе, акция очень своевременная, наши союзники должны видеть, что есть зелёное недоразумение и есть народ, который благодарен за помощь.
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30.01.2022 16:23 Відповісти
Дебилы зеленые все продолжают,совместно с кацапами воевать с Порошенко? Ну и кто вы после этого?
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30.01.2022 17:00 Відповісти
Ну так. Після виступу Шарікова перед пресою нарідові слід вибачитится. Ще би головою об стіну прикластися кілька разів.
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30.01.2022 16:12 Відповісти
А тем временем после заявлений ЗЕ и Арахамии депутаты Европарламента стали интересоваться уровнем употребления наркотиков в Украине.
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30.01.2022 16:17 Відповісти
minimum 72% upotrebljajet i eto 100%
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30.01.2022 16:56 Відповісти
Вітаймо Рафу Надаля з перемогою над московітом в фіналі Австралія Оупен.
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30.01.2022 16:20 Відповісти
Да, хоть и немолод Рафаэль, а медведя кацапского поимел! Русня на спортивных сайтах на гуано исходят, вяличие потеребить не получилось)))
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30.01.2022 16:43 Відповісти
та який там ведмiдь? чмо якесь недолуге...

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30.01.2022 18:06 Відповісти
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30.01.2022 18:08 Відповісти
Цікаво, коли у шоколадного закінчаться гроші на порохоботів?
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30.01.2022 16:23 Відповісти
тоді, коли зелені барани виведуться
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30.01.2022 21:20 Відповісти
Наша біда в тому, що під час війни, після бариг і свинарчуків прийшли до влади кловани, цілковиті дибіли, як в політиці, так і в єкономіці.
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30.01.2022 16:31 Відповісти
а чи не ви тих клованів до влади притягнули??? точно 100% - і ви серед тих
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30.01.2022 21:25 Відповісти
Дякуємо, спасибо, Danke, spasibo
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30.01.2022 16:34 Відповісти
Danke не за что данке
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30.01.2022 17:29 Відповісти
Спасибо Всем Друзьям Украины!
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30.01.2022 16:49 Відповісти
"********** шмаркля теперя на подтанцовках у рассеянской пропаганды..."

ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...

вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...

https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
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30.01.2022 16:49 Відповісти
Paldies ka novērtējat to.
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30.01.2022 16:54 Відповісти
Ще раз хочу нагадати !

Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
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30.01.2022 16:57 Відповісти
Можете вважати мене безкультурним, але для мене не існує ні "раїссі" ні мацковії - для мене то все гнидюча кацападлія! Абсолютно штучне виродкове утворення, яке увібрало усе найгірше з того що існувало на територіях колишньої ординської тартарії - московії.
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30.01.2022 20:51 Відповісти
За чітку проукраїнську позицію та підтримку треба подякувати таким країнам, як Велика Британія, США, Канада, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Туреччина. Джерело:
Вот теперь добавьте к этим странам Украину и получается отличная альтернатива ЕС!!! Дай Бог, чтоб я оказался прав.
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30.01.2022 16:58 Відповісти
thank you friends for your support!
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30.01.2022 17:04 Відповісти
Организаторам респект!
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30.01.2022 17:06 Відповісти
Люди, ну какие же вы славные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.01.2022 17:09 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4442293-danyia-hotova-predostavyt-ukrayne-oruzhye-y-tekhnyku Дания готова предоставить Украине оружие и технику .
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30.01.2022 17:12 Відповісти
Величезна подяка цим громадянам!!! А ЗЕ
влада - вселенська ганьба!!!
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30.01.2022 17:13 Відповісти
Приєднуюсь онлайн в подяці нашим західним партнерам, особливо Штатам і Великій Британії.
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30.01.2022 17:27 Відповісти
Флажок Израиля на плакате лишний. Ничем Израиль не помогал и не помогает Украине в противостоянии кремлядям от слова совсем.
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30.01.2022 17:59 Відповісти
Очень вовремя!! Вот такие новости надо подавать на первых полосах!!
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30.01.2022 18:06 Відповісти
Спасибі союзникам за допомогу.Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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30.01.2022 18:10 Відповісти
Gadzilla bloger


@GadzillaStrong

·
https://twitter.com/GadzillaStrong/status/1487683622769512451 9 ч



Лидер Раввинов в Киеве призвал мир встать на защиту Украины. Перестаньте, у ватников сейчас крохотный мозг сломается, ну не может еврей призывать защищать фашистов и бандероффцев от антифашистов путина. Это же немыслимо. Ольгино, меняйте срочно методички, теперь раввины - фошызды






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30.01.2022 18:14 Відповісти
Молодці київляни , на жаль далеко, не маю змоги бути там , але дуже стидно перед партнерами за таку недолугу владу
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30.01.2022 18:22 Відповісти
Це вчасно,по-людські,і дуже благородно.Респект!
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30.01.2022 18:49 Відповісти
ця гілочка коментів гарна тим, як мої колеги-"порохоботи" розділи догола касапсько-зебільних фейкокалометів та
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30.01.2022 18:56 Відповісти
так боты действуют строго по вложенной программе - у пересичного нет ни одного шанса!
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30.01.2022 19:44 Відповісти
А почему не указано, кто организовал эту акцию?
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30.01.2022 19:49 Відповісти
Згинь - ботяра ольгінська! І думку свою( точніше твого *************** хазяїна прігожина) засунь собі в дупу, бо вона в Україні нікому не цікава! В спам!
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30.01.2022 20:55 Відповісти
зникни, касап під проксі
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30.01.2022 22:17 Відповісти
митек, или лесом
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30.01.2022 20:58 Відповісти
яка радість, що в нас ще є багато притомних і вдячних громадян! респект!
і щира подяка друзям-союзникам!
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30.01.2022 21:28 Відповісти
https://www.facebook.com/sokyra.space/?__cft__[0]=AZVT1UOumUtiR4JBMSc1DzGyciyk5uY8HJVLMa6LOshzf7Ehccea4T9fp_b9pgXxmmKorGLEtLgym3a7xbjvNkRkZxt_Jsx_fAsIC9bsu9qvBZXUa5UOjAIrTgo5FFlOeSSkkHHMoxlz1GI-Kk0QWZy71X-klIY62taoL2lGicO-WbhtQyCYxyp1ZryXggUHotU&__tn__=-UC%2CP-R Партія "Демократична Сокира" - організатор акції - заявляє :

Наш президент - бовдур. І те, як він поводиться з союзниками, які дають нам зброю, це ганьба та сором.

Але президент - це не держава. Держава - це півтисячі громадян, які сьогодні прийшли на Майдан сім'ями, щоб подякувати союзникам за зброю. Зброю, якою наші солдати будуть захищати Україну. У тому числі - сім'ї цих людей.

Коли нас озброюють громадяни інших країн, сказати «дякую» - це найменше, що ми можемо зробити. І ми дякуємо. Бо мешканці Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії, Іспанії, Данії, Нідерландів та Туреччини мають знати: нам потрібна саме зброя. Тому що у нас є руки, щоб тримати цю зброю, тому що у нас є бажання тримати цю зброю, і у нас є воля знищувати цією зброєю будь-кого, хто прийде на нашу землю без запрошення. І ми дуже вдячні, що цю зброю нам дають.

Сьогодні було дуже багато людей з малими дітьми. Які посміхались, загорталися в національні прапори держав-союзників, та старалися сказати «dziękujemy» польською чи «gracias» іспанською.

До нас підходили іноземці - громадяни тих країн, чиї прапори були поряд з українським на плакатах. Між нами був мовний бар'єр, але банально завчене слово «дякую» чеською, естонською чи турецькою нищило будь-які стіни. І усмішки на обличчях іноземців показували: їм до біса приємно.

Наша акція привернула увагу іноземних журналістів. І вже сьогодні ввечері або завтра зранку якийсь великий телеканал Польщі чи Литви покаже цих усміхнених киян, які дякують громадянам далеких країн за допомогу. Або якийсь сайт, який читає половина планети, розкаже про щирих українців, які дякують за Стінгери та Байрактари.

Такі штуки нас дуже мотивують і показують, що ми в цьому світі не одні.

Дякуємо за те, що подякували.
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30.01.2022 22:22 Відповісти
We are very grateful to you, friends...
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30.01.2022 22:25 Відповісти
DYAKUYU ! Slava Ukraini !
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31.01.2022 00:34 Відповісти
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31.01.2022 00:53 Відповісти
При чем зеленский? Можно подумать оружие в Украину впихивали США или британия против его согласия.
Это выглядит инфантильно...
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31.01.2022 05:00 Відповісти
Сегодня ЗЕля есть, а завтра Зели - НЕТ!

Украина была, есть и будет всегда благодаря настоящим союзникам: США, Великобритании, Канаде, Турции и всем тем, кто не струсил помогать Украине в тяжелые времена испытаний.
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31.01.2022 13:35 Відповісти
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