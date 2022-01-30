"ThanksFriends", - акція подяки союзникам України відбулася на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція подяки союзникам України, які надали військову допомогу нашій країні перед загрозою вторгнення Росії, відбулася на Майдані Незалежності в Києві. Акція проходила під гаслом #ThanksFriends – подякуй союзникам за зброю.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

"Ми маємо справжніх друзів на міжнародній арені, які допомагають Україні зброєю, коли Росія погрожує нам новим вторгненням. За чітку проукраїнську позицію та підтримку треба подякувати таким країнам, як Велика Британія, США, Канада, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Туреччина.

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Українці вдячні міжнародним партнерам та дружнім народам за зброю, яку вони надають або продають нам для відсічі Росії, за підтримку на міжнародній арені та готовність надалі допомагати нам в боротьбі проти країни-агресора. Адже кожен літак з новою партією озброєння збільшує майбутні російські втрати у разі вторгнення", - зазначили організатори акції.























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