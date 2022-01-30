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Новообраний президент НаУКМА Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші. ВIДЕО

Професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань показав, як невідомі намагалися зірвати вибори президента вишу.

Як передає Цензор.НЕТ, Гарань оприлюднив відео з камери спостереження. На ньому видно, як невідомі проходять на третій поверх Культурно-мистецького центру НаУКМА, обливають одну з урн, а також виносять іншу.

"Отак пробують зірвати вибори в Могилянці. Видно, що це не тітушки - це серйозніше. У наше розпорядження надійшло відео з однієї із камер спостереження у КМЦ. Тут видно як невідомі проходять на 3-й поверх, обливають одну з урн, а також виносять іншу", – зазначив професор.

Гарань також розповів, що під час другого туру виборів президента Могилянки орієнтовно о 13:30 27 січня 2022 року невідомі особи, 11 чоловіків чітко зафіксовані на п’яти відеокамерах, намагалися зірвати голосування: викрали одну скриньку з бюлетенями та влили зелену рідину в іншу.

"Поліція оперативно приїхала, склала протокол, а згодом патрульні поліціянти знайшли та повернули викрадену скриньку, яка на щастя, не були пошкоджена", – йдеться у дописі.

У свою чергу Сергій Квіт також писав про спробу зірвати вибори.

Пізніше у коментарі "Еспресо" вже у статусі новообраного президента НаУКМА Квіт детальніше розповів про інцидент.

"Важко сказати, хто намагався зірвати вибори президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Я думаю, що слідство це з’ясує. Подільське управління поліції міста Києва відкрило кримінальну справу на цю тему. Але з впевненістю можу сказати, що намагались зірвати вибори ті, кому заважає НауКМА. Щоб активний гравець та лідер суспільних змін, не тільки в суспільстві, а й в освіті, не зміг працювати ефективно. Я думаю, що цю спробу зриву виборів потрібно розглядати поряд з новинами про замінування шкіл та адміністративних будівель", - заявляє Квіт.

Новообраний президент НауКМА також зауважив, що проти нього було замовлено проплачені статті в ЗМІ. Але, за його словами, такі спроби дискредитувати його особу не дали результатів. Квіт зазначив, що таких публікацій було декілька.

"В понеділок ми вже будемо знати про реакцію Міністерства освіти та науки з приводу спроби зриву виборів президента. З боку НауКМА всі внутрішні органи, це і студентський парламент, і вчена рада з виборчою комісією, визнали результати виборів. Чекаємо тільки на реакцію про вибори від Міністерства освіти та науки. НауКМА - це один із найкращих університетів України, який виховує лідерів. Тому ми надалі плануємо вдосконалювати нашу стратегію та планувати наш подальший розвиток", - додав Квіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер експрезидент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич

Автор: 

вибори (6720) Гарань Олексій (11) Києво-Могилянська академія (43)


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Топ коментарі
+8
Фарба вксзує на них. 🤮
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30.01.2022 19:09 Відповісти
+7
Зелені ?
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30.01.2022 18:48 Відповісти
+5
Напише (Квіт) якогось листа на підтримку блаЗЄнського, вони й відчепляться. Бо на підтримку "овоча" цей слизькуватий фацет листа підписував разом з иншими "достойниками".
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30.01.2022 18:55 Відповісти
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Як тепер буде виправдовуватись Монастирський, коли не схоче затримати злочинців?

"Поліція оперативно приїхала, склала протокол, а згодом патрульні поліціянти знайшли та повернули викрадену скриньку, яка на щастя, не були пошкоджена", - йдеться у дописі."

Гарань також https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL29sZXhpeS5oYXJhbi9wb3N0cy81Mzk2NjU5NDEzNjk1MzU1 розповів , що під час другого туру виборів президента Могилянки орієнтовно о 13:30 27 січня 2022 року невідомі особи, 11 чоловіків чітко зафіксовані на п'яти відеокамерах, намагалися зірвати голосування: викрали одну скриньку з бюлетенями та влили зелену рідину в іншу."

Джерело:
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30.01.2022 18:40 Відповісти
Зелені ?
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30.01.2022 18:48 Відповісти
Фарба вксзує на них. 🤮
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30.01.2022 19:09 Відповісти
Кабздидат наук Киви рвется реализовать свой научно-совковый потенциал.
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30.01.2022 19:20 Відповісти
Наче на обкурених не схожі, але мета цих дій незрозуміла. Тим більше, якщо жодна урна виявилась неушкодженою.
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30.01.2022 18:48 Відповісти
"викрали одну скриньку з бюлетенями та влили зелену рідину в іншу."

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30.01.2022 18:51 Відповісти
З https://www.facebook.com/olexiy.haran/posts/5396659413695355 поста Олексія Гараня: "ВСІ скриньки та ВСІ бюлетені було визнано належними та такими, що можуть бути врахованими для встановлення результатів виборів."
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30.01.2022 18:54 Відповісти
Добре що не ушкоджені настільки, що не можна втановити за кого відданий голос.
Нехай монастирський знайде осіб, які це вчинили, і з'ясує їхні мотиви.
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30.01.2022 19:11 Відповісти
Дійсно найважливіше з'ясувати мотиви такого дивного злочину і його замовника.
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30.01.2022 19:18 Відповісти
Так.
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30.01.2022 19:19 Відповісти
Напише (Квіт) якогось листа на підтримку блаЗЄнського, вони й відчепляться. Бо на підтримку "овоча" цей слизькуватий фацет листа підписував разом з иншими "достойниками".
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30.01.2022 18:55 Відповісти
Наверно кто-то в квартале еще не получил места (как это ни невероятно)...
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30.01.2022 19:14 Відповісти
Это были фанаты папо Шуры крыворожского! Только он может занять столь высокий пост! Он уже почти начал разбираться в этих наших интернетах! Скоро до Цензора доберьотся... И тогда нам всем писец!
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30.01.2022 20:01 Відповісти
хто подасть до суду про спростування результатів виборів той є замовником. Але поведінка "протестників" засвідчила, що їм потрібен був відосик, зроблений на швидкоруч. Це замовив конкуру.ючий заклад освіти
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30.01.2022 20:15 Відповісти
сьогодні їп
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30.01.2022 21:10 Відповісти
о-о-о. цього "видатного" очільника контори, яка називається НАЗЯВО, тобто узаконеного хабарництва в освіті вибрали. Сиділо там, мав якістю освіти займатися, а не здирництвом. Якості як не було - так і немає, бабла ж зібрав як раз на нове ректорство і ще внукам залишиться.
Його лист "10 інтелігентів" на підтримку януковоща не забуті
(https://www.bbc.com/ukrainian/news/2011/08/110804_letter_intellectuals_ua_er ). Типу демократ і ліберал, а насправді моднявий аферист і підлабузник.
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30.01.2022 22:09 Відповісти
Я вижу явное вмешательство в избирательный процесс и доверять таким выборам не могу.
Так что вполне уместны повторные выборы с привлечением Полиции, чтобы не случилось подобных появлений титушек.
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03.02.2022 17:12 Відповісти
 
 