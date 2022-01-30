Новообраний президент НаУКМА Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші. ВIДЕО

Професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань показав, як невідомі намагалися зірвати вибори президента вишу.

Як передає Цензор.НЕТ, Гарань оприлюднив відео з камери спостереження. На ньому видно, як невідомі проходять на третій поверх Культурно-мистецького центру НаУКМА, обливають одну з урн, а також виносять іншу.

"Отак пробують зірвати вибори в Могилянці. Видно, що це не тітушки - це серйозніше. У наше розпорядження надійшло відео з однієї із камер спостереження у КМЦ. Тут видно як невідомі проходять на 3-й поверх, обливають одну з урн, а також виносять іншу", – зазначив професор.

Гарань також розповів, що під час другого туру виборів президента Могилянки орієнтовно о 13:30 27 січня 2022 року невідомі особи, 11 чоловіків чітко зафіксовані на п’яти відеокамерах, намагалися зірвати голосування: викрали одну скриньку з бюлетенями та влили зелену рідину в іншу.

"Поліція оперативно приїхала, склала протокол, а згодом патрульні поліціянти знайшли та повернули викрадену скриньку, яка на щастя, не були пошкоджена", – йдеться у дописі.

У свою чергу Сергій Квіт також писав про спробу зірвати вибори.

Пізніше у коментарі "Еспресо" вже у статусі новообраного президента НаУКМА Квіт детальніше розповів про інцидент.

"Важко сказати, хто намагався зірвати вибори президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Я думаю, що слідство це з’ясує. Подільське управління поліції міста Києва відкрило кримінальну справу на цю тему. Але з впевненістю можу сказати, що намагались зірвати вибори ті, кому заважає НауКМА. Щоб активний гравець та лідер суспільних змін, не тільки в суспільстві, а й в освіті, не зміг працювати ефективно. Я думаю, що цю спробу зриву виборів потрібно розглядати поряд з новинами про замінування шкіл та адміністративних будівель", - заявляє Квіт.



Новообраний президент НауКМА також зауважив, що проти нього було замовлено проплачені статті в ЗМІ. Але, за його словами, такі спроби дискредитувати його особу не дали результатів. Квіт зазначив, що таких публікацій було декілька.



"В понеділок ми вже будемо знати про реакцію Міністерства освіти та науки з приводу спроби зриву виборів президента. З боку НауКМА всі внутрішні органи, це і студентський парламент, і вчена рада з виборчою комісією, визнали результати виборів. Чекаємо тільки на реакцію про вибори від Міністерства освіти та науки. НауКМА - це один із найкращих університетів України, який виховує лідерів. Тому ми надалі плануємо вдосконалювати нашу стратегію та планувати наш подальший розвиток", - додав Квіт.

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