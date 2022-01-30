Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році. ФОТОрепортаж

Терорист Максим Фомін (Владлен Татарський) пригадав, як у 2018 році український протитанковий ракетний комплекс знищив броньований транспортер 4-ї бригади ЗС РФ.

Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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