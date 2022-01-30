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Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році. ФОТОрепортаж

Терорист Максим Фомін (Владлен Татарський) пригадав, як у 2018 році український протитанковий ракетний комплекс знищив броньований транспортер 4-ї бригади ЗС РФ.

Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки не дають змоги побачити нарощування військ РФ біля кордону: наші професіонали оцінюють цю ситуацію глибше, - Зеленський

Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році 02
Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році 03
Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році 04
Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році 05

Також читайте: Український воїн отримав поранення біля Станиці Луганської внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, - штаб ООС

Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році 06

Автор: 

армія рф (17821) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+52
неплохо заптурили маталыгу с зухой
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30.01.2022 22:55 Відповісти
+41
а помнится раньше вся подбитая техника по-умолчанию "пририсовывалась" ВСУ!
потом, правда, шли разоблачения, что это техника рсуких! но, сразу говнопропогандоны спешили рассказать про "уничтожение" техники ВСУ!
к чему сейчас такие ностальгические фото? очкуют походу
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30.01.2022 23:04 Відповісти
+35
Тепер після джавеліна ви будете перетворені в дим !
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30.01.2022 23:03 Відповісти
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неплохо заптурили маталыгу с зухой
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30.01.2022 22:55 Відповісти
а помнится раньше вся подбитая техника по-умолчанию "пририсовывалась" ВСУ!
потом, правда, шли разоблачения, что это техника рсуких! но, сразу говнопропогандоны спешили рассказать про "уничтожение" техники ВСУ!
к чему сейчас такие ностальгические фото? очкуют походу
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30.01.2022 23:04 Відповісти
жопа горит...жалко родную)))
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30.01.2022 23:15 Відповісти
"рсуких"))) и это не опечатка)
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31.01.2022 12:58 Відповісти
То ли ещё будет-о-ё-ёй...
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30.01.2022 22:58 Відповісти
Тепер після джавеліна ви будете перетворені в дим !
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30.01.2022 23:03 Відповісти
джавелин по такой куйне - много чести.
как и стугни.
для них и ЕнЛоу хватит..
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30.01.2022 23:06 Відповісти
Ну смотря в каких условиях, Стугна на 5км лупит, ЗУ-23 на 2,5км прицельно ...
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30.01.2022 23:10 Відповісти
2.5 прицельно то ты загнул
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30.01.2022 23:37 Відповісти
А сколько?
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30.01.2022 23:40 Відповісти
Именно прицельно я бы полтора дал, учитывая бешенную скорострельность и отдачу - здесь она на лафете и полностью не компенсировать. И прицельных приспособлений не разглядеть - а без оптики так далеко не постреляешь.
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30.01.2022 23:43 Відповісти
мож і пару рпг вистачить ?
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30.01.2022 23:12 Відповісти
Лучше мину поставить на подступах .... для профилактики "слишком храбрых *********"
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31.01.2022 00:21 Відповісти
І енлоу це круто, там вистачить і фагота
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31.01.2022 01:27 Відповісти
мож этот эпизод добавить пороху за держзраду?сепар-то явно живой...
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30.01.2022 23:09 Відповісти
Тріснула броня як шкарлупка яйця. Виходить що совкові мтлб робили з бляхи (жести)
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30.01.2022 23:10 Відповісти
Якась у вас дивна логіка...легкоброньована МТЛБ з протипульовим захистом не витримала влучання з протиТАНКОВОГО ракетного комплексу..."виходить що робили з жесті"...
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30.01.2022 23:19 Відповісти
это шо кувалдой по картону
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30.01.2022 23:29 Відповісти
насправді, там був легенький боєкомплект. Повний танк кращє башню відкидує)
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31.01.2022 04:36 Відповісти
Мертвый кацап шикарный кацап.
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30.01.2022 23:10 Відповісти
Это вам повезло в 2014 году...что Порошенко из разбежавшейся в разные стороны армии Януковича сумел собрать всего 4 000 солдат и офицеров оставшихся верными Присяге... и дать отполр рЮССКОМУ миРУ кгбШНОГО ОКУРКА...
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30.01.2022 23:13 Відповісти
Ну что, будем памятники ему ставить, как Нурсултану?))) или сразу в мавзолей положим?)))))
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30.01.2022 23:21 Відповісти
Неа.Посрем Путлеру в пасть,что обосраля с Новороссией от Харькова до Одессы)))
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30.01.2022 23:27 Відповісти
В мавзолей Нелоха положим, рядом с ******.
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30.01.2022 23:45 Відповісти
Есть такая поговорка - "Вшивые всегда думают о бесплатной бане". Определить избирателя зеленского очень легко, даже череп мерять не надо. Достаточно прочитать пару мыслей им написанных, точнее переписанных, так как собственных мыслей у них нет, есть лишь чужие, которые они транслируют.
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30.01.2022 23:48 Відповісти
Ну да, точно это зелин избиратель написал, что 4000 остановили все. Просто какой-то фонтан изобилия мудрости.
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31.01.2022 15:27 Відповісти
а я их обоих мудилами считаю! так оно и есть! а вот ты? поклонник шоколадной секты?)
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31.01.2022 17:07 Відповісти
В ответ на Ваш вопрос. 1. Прочтите это в контексте того высера, в ответ на который я сделал свое замечание. 2. Посмотрите на список тех, кто лайкнул Ваше заспамленное сообщение. 3. Мне не удалось сделать его не спамом, как я не пытался.
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31.01.2022 17:16 Відповісти
Вопрос был Игорю Бутенко, а не Вам) смотрите внимательно ветку вопр - отв
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31.01.2022 18:23 Відповісти
Ок, сорьки)
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31.01.2022 18:24 Відповісти
Лущее в карамель залить.
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31.01.2022 00:26 Відповісти
ну ему по любому памятник дешевле обойдется.. а то некоторым еще пианино рядом лепить
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31.01.2022 09:36 Відповісти
Точно, не спал по ночам, все думал о ВСУ, при этом открывая офшоры во время Иловайска.
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31.01.2022 11:02 Відповісти
Точно! Офшор з трьома тисячами баксів! Цеж О-ГО-ГО!
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31.01.2022 11:30 Відповісти
Это реально документы, чем он занимался на госдолжности.
А собирал ВСУ по крупицам - это уже фантазии больных людей.
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31.01.2022 13:01 Відповісти
Документи? Де? Покажеш?
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31.01.2022 19:34 Відповісти
Воруютднз документов...
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31.01.2022 20:20 Відповісти
дятел! Рошен работает с зарубежными компаниями потроха! это и есть оффшоры! и там далеко не 3000 баксов! но это не преступление, а просто уклонение от уплаты полных налогов...
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31.01.2022 17:09 Відповісти
Робота з закордонними компаніями - це офшори? Ти економіст від Бога! З блазнем разом навчалися?
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31.01.2022 19:36 Відповісти
обычно эти компании на Кипре, Вирдж. острова, о. Гернси и проч) петя много тебе про них расскажет, 100%!

я сам работал на крупного олигарха и знаю, как они работают))
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31.01.2022 22:21 Відповісти
Те, що ти працюєш на олігарха, я знаю, знаю навіть імя того олігарха! Але, як я писав вище твоєму товаришу по ботофрмі, ти докази покажеш? Чи це твої нічим не підтверджені фантазії? А простіше кажучи - брехні?
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01.02.2022 13:13 Відповісти
РаботаЛ, болван! Читай внимательно. С 2013 уже не работаю. И давай ка, угадай его фамилиЁ))) ты головой ударился, про какие то ботофермы пишешь! Могу тебе в ответ такое же написать, ущербный
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01.02.2022 18:56 Відповісти
Отрицать явные вещи - это психическое заболевание! Все олигархи уклоняются от налогообложения!
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01.02.2022 19:00 Відповісти
То був другий, з якого всі гроші перекинув на перший офшор
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01.02.2022 13:33 Відповісти
Підтвердження будуть? Ні?!! Брехун.
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01.02.2022 13:49 Відповісти
Будуть, обов'язково. Мертвечук про свого "корєша" багато знає, все розповість.
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01.02.2022 14:11 Відповісти
От коли будуть - тоді і приходь, а поки заткни брехлие хлєбало.
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01.02.2022 14:31 Відповісти
Я понимаю такую фанатическую любовь к Пороху. Каждому свое. Но серьезно - 4000 остановили ВСЕ? А куда делись добробаты? Их вообще не было? И ДА Правого сектора тоже не было? То есть 2 полка остановили всю эту навалу?! Можно уже лозунги в голове заменить логическим мышлением, хотя бы на примитивном уровне!!!
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31.01.2022 15:19 Відповісти
На вашу ботоферму дол...бів за оголошенням набирають? чи так конкурс?
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31.01.2022 19:38 Відповісти
Я, конечно, понимаю, что у таких как Вы восприятие окружающей среды проходит свозь призму Вашего нарратива - все вокруг ботофермеры, ваши враги, которые вас атакуют вопросами, на которые Вы не знаете, как ответить. Осажденный Вы наш. Вас действительно не смущают слова балабола, который ляпнул о 2 полках, защитивших ВСЮ Украину в 2014 году? Если Вы поддерживаете его - поинтересуйтесь, какие подразделения выходили из Иловайска в 2014 году - там что, не было добробатов? Не несите пургу - это приоритет наших соседей с севера.
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01.02.2022 00:51 Відповісти
Мені цікавитись тим, що я бачив на власні очі?!!! Ти, тупий троляка, будеш мені розповідати про роль армії та добробатів в війні з кацапами?!!! І хто такі "Ви", кацапе, до кого ти звертаєшся?
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01.02.2022 13:07 Відповісти
По-перше. У російській мові, як і в українській, звернення "Ви" означає повагу до того, до кого звертаєшся. Це по-перше. По-друге. Не бачу у Вашому пості (пост - це висловлювання на форумах, щоб Ви не сплутали це зі словом "пост" у релігійному сенсі завдяки своїй необізнаності і поганій освіті) згадування про українських добровольців. Може Ви їх десь приховали, може умисно, а може й ні. АЛЕ ТАМ ЇХ НЕМА. По-третє. Не знання звичаїв звернення з повагою до іншого показує, що Ви дійсно хохол, а не українець. І така неповага до іншого є ознакою московитості, а не українскості. Тому звернення "кацапе" все ж скоріше стосується Вас, для них це звичайно. Висловлююся максимально просто, щоб до Вас дійшов сенс написаного.
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01.02.2022 13:30 Відповісти
Щоб ти знав, "знавець мови", звертання "Ви", в російську мову, прийшло з "раболєпія" татаро-монгольсько ханства, в славянських мовах, так як і в більшості європейських, прийнято персонілізовувати звернення, тому саме "Ти". От в таких дрібницях найкраще проявляється кацапська суть. І нагадай, чому я повинен розмовляти з тобою, тупим тролем, про те в чому ти взагалі не розумієшся? І нарешті, не ори, пломби випадуть.
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01.02.2022 13:48 Відповісти
Зі мною не треба розмовляти, я просто дуже люблю вибішувати таких як "ТИ" , які щось прда..нуть, а потім доказують, що він недопер..дів (це зі зрозумілими для Вашого інтелекту епітетами). Продовжуйте, бо з "Вас" вже і Ваших 4000 в інеті глузують. Коли буде новий перл?
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01.02.2022 14:09 Відповісти
Все, "ВИ" (це щоб ще подіставати!) мені не цікаві. Починаю пошуки іншого "4000-го"
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01.02.2022 14:14 Відповісти
Дійсно, що з ідіотом розмовляти? Щось собі напридумувало і плюється лайном на всі боки. Повторюсь, не пиши про те, на чому ти не розумієшся, а саме про ЗСУ та добробати, і не будеш виглядати повним дібілом.
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01.02.2022 14:36 Відповісти
До речі, а хто де глузує? Знову твої тупі брехні?
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01.02.2022 14:39 Відповісти
Ну, може то ті добровольці, без яких обійшлися б? Їх тоді зібралося побільше ніж 4000.
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01.02.2022 09:50 Відповісти
Кінь, в тебе ж голова здорова, міг би знати, що найбільше добровольців було як раз в лавах ЗСУ.
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01.02.2022 14:02 Відповісти
четвёрку на борту он так жёстко запикселил ))))))))))
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30.01.2022 23:13 Відповісти
hren znajet, no kakoi to znak zapikselen, no eto ne cetvjorka
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30.01.2022 23:35 Відповісти
Ne ponimaju, separam tozhe dolzhni zakrivatj mordi? Eto chtob ih neuznali? Nu i chto tam prjatatj u podbitoi tehniki, vedj eto vazhno a srusnja i tak znajet chto i kak.
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30.01.2022 23:14 Відповісти
это им еще повезло .. так бы по всему полю разбросало.. а так кучкой .. компактно
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31.01.2022 09:38 Відповісти
шмелем попали
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30.01.2022 23:15 Відповісти
Трамп Наш,Крым наш...Донбасс обосрем и бутылку водяры ... найдем
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30.01.2022 23:16 Відповісти
"Трі танкіст, трі кацапскіх друґа,
І звіздєц машінє баєвой!"
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30.01.2022 23:18 Відповісти
Мій батько, царство йому небесне, більше ******** на день Танкіста таку редакцію:
" Три танкісти, Хаїм- кулеметник....." і далі по тексту.
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30.01.2022 23:50 Відповісти
Фома безногий вымаливает пенсию от параши или срок от Украины? Рабссияне реально безмозглые... А значит бешенных животных надо уничтожать. И чем больше, тем лучше.
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30.01.2022 23:24 Відповісти
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30.01.2022 23:26 Відповісти
Рюсскаму пьяному всякое НАТО по колено,главное быдло Путлера встало с колен...
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30.01.2022 23:30 Відповісти
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30.01.2022 23:31 Відповісти
тогда сорри. удаляю.
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30.01.2022 23:42 Відповісти
А шо то за три попандопалы на фото?!! Пан атаман грициан тавричский?!!
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30.01.2022 23:52 Відповісти
На вид как новая "нива", только с заводу...
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31.01.2022 00:46 Відповісти
Єнот вже був, чи буде?
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31.01.2022 00:53 Відповісти
Вибачте, трохи запiзнився...
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31.01.2022 02:14 Відповісти
Наши ПТРК оказывается ещё гуманные, только ласты повредило
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31.01.2022 06:52 Відповісти
зачем на фото заблюрили номер моталыги?
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31.01.2022 08:18 Відповісти
Фотки от сепаров...
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31.01.2022 08:53 Відповісти
фото от тупарей, на 2 фото замазать фотошоп поламался?
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31.01.2022 15:36 Відповісти
2018 рік.
"А було ж колись, а було,
гуділи гармати".
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31.01.2022 10:14 Відповісти
Гарно приклали кацапів
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31.01.2022 13:19 Відповісти
 
 