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Терорист Фомін показав фото ураження БТЛБ 4-ї бригади ЗС РФ українським ПТРК у 2018 році. ФОТОрепортаж
Терорист Максим Фомін (Владлен Татарський) пригадав, як у 2018 році український протитанковий ракетний комплекс знищив броньований транспортер 4-ї бригади ЗС РФ.
Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+52 Шимус
показати весь коментар30.01.2022 22:55 Відповісти Посилання
+41 Борменталь Незабаром
показати весь коментар30.01.2022 23:04 Відповісти Посилання
+35 Бандерівець
показати весь коментар30.01.2022 23:03 Відповісти Посилання
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потом, правда, шли разоблачения, что это техника рсуких! но, сразу говнопропогандоны спешили рассказать про "уничтожение" техники ВСУ!
к чему сейчас такие ностальгические фото? очкуют походу
как и стугни.
для них и ЕнЛоу хватит..
А собирал ВСУ по крупицам - это уже фантазии больных людей.
я сам работал на крупного олигарха и знаю, как они работают))
І звіздєц машінє баєвой!"
" Три танкісти, Хаїм- кулеметник....." і далі по тексту.
"А було ж колись, а було,
гуділи гармати".