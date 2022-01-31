На прем'єрі фільму "Віденська кава" зібрали 36 тис. грн для воїнів 1 ОШР ДУК ПС. ФОТОрепортаж

У Києві відбулася прем'єра художнього фільму "Віденська кава". Присутні зібрали більше 36 тис. грн для українських військовослужбовців.

Про це у Facebook повідомив Дмитро Корчинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо глядачам за допомогу фронтовим добровольцям у розмірі 36 680 грн 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС", - йдеться в повідомленні.

Стрічка "Віденська кава" знята за однойменною п'єсою Дмитра Корчинського.

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