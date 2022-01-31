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На прем'єрі фільму "Віденська кава" зібрали 36 тис. грн для воїнів 1 ОШР ДУК ПС. ФОТОрепортаж

У Києві відбулася прем'єра художнього фільму "Віденська кава". Присутні зібрали більше 36 тис. грн для українських військовослужбовців.

Про це у Facebook повідомив Дмитро Корчинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо глядачам за допомогу фронтовим добровольцям у розмірі 36 680 грн 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС", - йдеться в повідомленні.

Стрічка "Віденська кава" знята за однойменною п'єсою Дмитра Корчинського.

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На премєрі фільму Віденська кава зібрали 36 тис. грн для воїнів 1 ОШР ДУК ПС 01
На премєрі фільму Віденська кава зібрали 36 тис. грн для воїнів 1 ОШР ДУК ПС 02
На премєрі фільму Віденська кава зібрали 36 тис. грн для воїнів 1 ОШР ДУК ПС 03

Автор: 

Корчинський (20) допомога (8448) фільми (283) Правий сектор (332)


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Полный зал народа вселяет ПОЗИТИВ панове !!! И НАДЕЖДУ !!!
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31.01.2022 09:18 Відповісти
СМИ: А. Венедиктов на интервью с Лавровым случайно выдал планы своих хозяев ( ОПГ Кремлёвская ). ,, Войну начнут украинские батальоны, которые не подчиняются Киеву, Россия будет вынуждена ответить на провокацию '' - прогнозирует старый алконавт.
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31.01.2022 09:45 Відповісти
В мене теща приблизно те саме говорить....
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31.01.2022 11:19 Відповісти
Шикарний фільм, вдалі актори, ДЯКУЄМО, повний успіх….
На московіі запалало…
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31.01.2022 17:19 Відповісти
 
 