Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні. ФОТОрепортаж

У Берліні в неділю, 30 січня, пів тисячі людей влаштували акцію підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України у ФРН у фейсбуці.

"30 січня, у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави", - повідомили у посольстві.

Водночас, як написав на свої сторінці у фейсбуці офіцер ЗСУ, співзасновник освітнього проекту "Експертний корпус" Роман Кулик акція пройшла біля Бранденбурзьких воріт: "Пів тисячі людей вийшли на акцію з підтримки України. Це вже друга і поки найбільша акція наших за останній тиждень в Німеччині".

"Серед вимог заходу все те ж наболіле: закрити "Північний потік-2"; зняти вето на постачання в Україну боєприпасів припасів та зброї із Західної Європи; запровадити нові санкції проти РФ", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити через позицію у конфлікті з РФ, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

"Радісно бачити фото з акції у сфоїх френдів, які живуть у ФРН). Молодці, що діють", - додав він.

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

Читайте також: У США прокоментували позицію ФРН щодо постачання зброї в Україну: Єдність не означає ідентичність. Ми всі працюємо, щоб допомогти

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.







Фото учасників акції Демонстрація "Війна не має кордонів!"