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Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні. ФОТОрепортаж

У Берліні в неділю, 30 січня, пів тисячі людей влаштували акцію підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України у ФРН у фейсбуці.

"30 січня, у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави", - повідомили у посольстві.

Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 01

Водночас, як написав на свої сторінці у фейсбуці офіцер ЗСУ, співзасновник освітнього проекту "Експертний корпус" Роман Кулик акція пройшла  біля Бранденбурзьких воріт: "Пів тисячі людей вийшли на акцію з підтримки України. Це вже друга і поки найбільша акція наших за останній тиждень в Німеччині".

Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 02

"Серед вимог заходу все те ж наболіле: закрити "Північний потік-2"; зняти вето на постачання в Україну боєприпасів припасів та зброї із Західної Європи; запровадити нові санкції проти РФ",  - написав він.

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"Радісно бачити фото з акції у сфоїх френдів, які живуть у ФРН). Молодці, що діють", - додав він.

Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 03

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 04

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На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.

Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 05
Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 06
Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 07
Фото учасників акції Демонстрація "Війна не має кордонів!"

Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 08

Stop Putin. Stop war: у Берліні відбулася акція проти війни в Україні 09

акція (1461) Берлін (193) Німеччина (7481)


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Топ коментарі
+18
Молодці, що вийшли.
Велика подяка за підтримку.
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31.01.2022 09:20 Відповісти
+17
Stop war. Stop HUYLO.
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31.01.2022 09:29 Відповісти
+15
Это правильный подход ,так держать ...
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31.01.2022 09:19 Відповісти
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Это правильный подход ,так держать ...
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31.01.2022 09:19 Відповісти
Молодці, що вийшли.
Велика подяка за підтримку.
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31.01.2022 09:20 Відповісти
Не хочеться війни і лиха.
А у вас свято чи що ? Вже в прєвкушеніі вантажу 200 ?
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31.01.2022 09:48 Відповісти
Stop war. Stop HUYLO.
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31.01.2022 09:29 Відповісти
А может чуть-чуть глаза шире приоткрыть и не только протесты на фоне агрессии видеть начнёте, журналысты? Или хозяин не велит другие события освещать? В той же Германии да и во всей Европе... Или в ваших глазах это совсем не заслуживает внимания?
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31.01.2022 09:37 Відповісти
открой нам глаза, активируй максимальный диванный скилл - ж*па саурона
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31.01.2022 09:52 Відповісти
Ну ты подумай! Акции против путинской агрессии есть, а оружия Украине для противостояния агрессии нету.
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31.01.2022 09:42 Відповісти
акция в Берлине, а плакаты на английском
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31.01.2022 11:57 Відповісти
И наши пишут пишут на английском. Универсальный язык. Для всех. Я вот по-немецки слабенько очень. Думаю, немцы догадываются об этом.
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31.01.2022 12:02 Відповісти
Это РАБссия сынок...дремучая и замученная Мировой революцией чЛенина...
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31.01.2022 09:44 Відповісти
Юрий Швец....в Украину прибудут 45 военно-транспортных самолета Пентагонаhttps://youtu.be/S0V1qMVOK9g ...видео об этом тут...
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31.01.2022 09:47 Відповісти
Крысы мавзолейные....Крым придецца Вернуть...Шакалы...Абхазию с Ю.Осетием и Приднестровьем тоже....
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31.01.2022 09:49 Відповісти
бибизяны Путлера
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31.01.2022 09:52 Відповісти
предпоследнее фото и завалившийся американский флаг на заднем плане...Айдер Муждабаев совершенно прав-в Германии всё пошло не так с началом волны антиамериканизма и усиления левацкой сволочи.То государство,благодаря которому Германия сохранилась и окрепла получило в ответ чёрную неблагодарность.Больно и стыдно за свою страну.
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31.01.2022 10:19 Відповісти
Твоя страна Казахстан. Германия должна думать только о благополучие своего народа.
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31.01.2022 11:09 Відповісти
Странно, но своих политиков они не стыдят за их действия пособничества Адольфу Владимировичу! За Сименс с их турбинами и насосмами Крыму, за блокировку поставок оборонительного оружия уже купленного Украиной. Это уже есть помощь Германии оккупантам!
Политики ЕС всегда нервно прислушиваются к мнению своего народа.
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31.01.2022 13:20 Відповісти
Дякую всім, хто підтримав нас в лиху годину. Бо велика біда росте з байдужості. Спочатку ти не захистив від злодійств, а потім ці злодійства прийдуть і до тебе.
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31.01.2022 21:44 Відповісти
 
 