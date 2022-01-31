Три автомобілі зіткнулися на Івано-Франківщині: один чоловік згорів, дві особи госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж
31 січня о 08.28 в селі Стримба Івано-Франківської області зіткнулися три автомобілі, після чого один із транспортних засобів загорівся.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"31 січня о 08:28 до Надвірнянських рятувальників поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Стримба Надвірнянської ТГ.
По прибутті до місця події було встановлено, що відбулося зіткнення трьох транспортних засобів, один з яких загорівся", - повідомили у ДСНС.
Зазначється, що рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, де було виявлено тіло чоловіка без ознак життя та провели роботи з розрізання конструкцій автомобіля.
До прибуття рятувальників двох травмованих осіб було передано медикам.
Всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції, які працюють на місці ДТП.
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