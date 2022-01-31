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Новини Фото ДТП
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Три автомобілі зіткнулися на Івано-Франківщині: один чоловік згорів, дві особи госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

31 січня о 08.28 в селі Стримба Івано-Франківської області зіткнулися три автомобілі, після чого один із транспортних засобів загорівся.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"31 січня о 08:28 до Надвірнянських рятувальників поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Стримба Надвірнянської ТГ.

По прибутті до місця події було встановлено, що відбулося зіткнення трьох транспортних засобів, один з яких загорівся", - повідомили у ДСНС.

Зазначється, що рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, де було виявлено тіло чоловіка без ознак життя та провели роботи з розрізання конструкцій автомобіля.

Три автомобілі зіткнулися на Івано-Франківщині: один чоловік згорів, дві особи госпіталізовані, - ДСНС 01

До прибуття рятувальників двох травмованих осіб було передано медикам.

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Всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції, які працюють на місці ДТП.

Три автомобілі зіткнулися на Івано-Франківщині: один чоловік згорів, дві особи госпіталізовані, - ДСНС 02
Три автомобілі зіткнулися на Івано-Франківщині: один чоловік згорів, дві особи госпіталізовані, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

ДТП (4482) ДСНС (5158) Івано-Франківська область (959)


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В селі...!
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31.01.2022 11:58 Відповісти
То траса на Яремче і Буковель. Через Надвірну. То фактично, місто Надвірна
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31.01.2022 12:36 Відповісти
 
 