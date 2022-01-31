Порошенко прийшов на допит до ДБР, але свідчень не давав: "Я не маю наміру брати участь у цьому шоу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарність" Петро Порошенко прийшов у понеділок, 31 січня, на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) у так званій вугільній справі. Разом з тим, він заявив, що не даватиме жодних свідчень.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Я як відповідальний політик… і законослухняний громадянин прибув на допит в абсолютно нікчемній справі", - сказав Порошенко.
За його словами, президент України Володимир Зеленський "намагається відвернути увагу" й "обрав найгірший сценарій розколу суспільства та переслідування опозиції".
"Ми залишаємося відповідальними політиками. Але я точно не маю наміру брати участь у цьому шоу. Я не братиму участі і не даватиму жодних свідчень, тому що це дуже схоже на те, якби в 1937 році когось закликали працювати з НКВС", - сказав Порошенко.
Порошенко наголосив, що сьогодні планував оголосити на погоджувальній раді ініціативи щодо зміцнення обороноздатності України, і саме на цей час ДБР спи значило так званий "допит", повідомляє пресслужба "ЄС".
"Об 11 годині я як лідер "Європейської Солідарності" мав би бути на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради України для того, щоб поставити на порядок денний мого законопроєкту про внесення змін до бюджету з різким збільшенням фінансування ЗСУ. Довести зарплату українського воїна до 25 тис,, воїна на фронті до 50 тис., збільшити фінансування Державного оборонного замовлення, віддати гроші місцевому самоврядуванню для фінансування територіальної оборони. Без паніки, але сильна Україна повинна мати здатність захистити себе, свій народ, свою землю", – говорить Петро Порошенко.
"Спеціально для цього буде ще низка інших ініціатив, починаючи від законопроєкту про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і включно з деякими тимчасовими слідчими комісіями по злочинам, які коються "Слугами народу". У тому числі які мають корупційну складову", – наголосив Порошенко.
"Минулого тижня в понеділок я мав бути в НАТО, в Брюсселі для переговорів про військову допомогу Україні. Там же відбувалася Рада міністрів закордонних справ ЄС, у мене були заплановані декілька зустрічей з міністрами закордонних справ країн ЄС для збільшення фінансової і оборонної допомоги державі", – повідомив Петро Порошенко.
"В середу або в четвер я мав бути на фронті для того, щоб передати оборонний комплекс відеоспостереження бригадам, які розташовані на "передку" для того, щоб зберегти життя українським воїнам. Все цього не відбулося, бо ДБР і прокуратура не відповідають на мої запити щодо забезпечення такої політичної діяльності, блокують і саме на цей час вони призначають допит", – зазначає Петро Порошенко.
"Все це робиться за вказівкою Зеленського. Виконавцем є кат Майдану Татаров, друзі якого призначені незаконно в ДБР для забезпечення цих політичних переслідувань. Це все – шоу. Шоу в стилі Зеленського, де він намагається відволікти увагу від серйозних проблем в безпеці держави, в енергетиці, в економіці, у валютно-курсовій політиці, які демонструють його нікчемність", – переконаний Порошенко.
"Ми залишаємося відповідальними політиками. Але я точно не збираюся брати участь у цьому шоу", – резюмує п’ятий Президент.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Втім, і не дивно, знаючи, що таке сайт УНІАН, хто його (та й аналу 2+2) бенефіціар.
Якщо ніхто не сяде, то це тільки доведе, що бригада Зе і бригада Пе "парішалі вапрос" дерибану України.
Такой повод ему дали, просто шар на край лузы поставили.
"Судя по динамике рейтингов, к концу президентского срока профессиональный сладчайший папередний клоун занял соответствующее его уровню место в головах 23% избравших его граждан. Вот мы и посмотрели, кто из нас занимался самовнушением."
Вот теперь порядочек.
Налицо тенденция к дальнейшему падению рейтинга комедиантов. В итоге клоун проиграет следующие выборы и один ответит за все шапито.
Сейчас он в первом туре набирает 24%.
Падение за 2,5 года незначительное, минимальное в сравнении с паперелниками.
И прекратите обзывать сладчайшего предыдущника клоуном и комедиантом.
Снова порядочек.
А насчет клоуна - логика в том, что КВНщик всю жизнь профессионально смешил народ, чем, собственно и занимаются клоуны, тогда как бизнесмен восстановил из руин совковое предприятие и теперь его продукция продается в десятки стран мира, в отличие от "Сватов". Вот где порядочек.
То есть П имел 55% и так позорно продул КВНщику.
И Зе снова выиграет.
И да, бизнесмен, не "восстановил" а успешно декоммунизировал фабрику имени карла-марла.
Не для себя старался ведь, а нас хотел избавить от кровавого конфетного коммунистического прошлого. Как и Ленинскую кузню снова декоммунизировал. Кормилец наш и великий кормчий.
2. Позорно или не позорно - оценочное суждение. Мое оценочное суждение: 73% ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРЫ избирателей позорно повелись на идеал героя телесериала, снятого на деньги олигарха Коломойского, и выбрали в президенты воюющей страны человека, весь талант которого заключается в умении смешить людей игрой членом на рояле.
3. Если бы Порошенко был таким же бандитом, как Янукович, у зеленского не было бы шансов победить во втором туре: просто нарисовали бы результат в пользу власти и все. Но Порошенко боролся честно, как это принято в демократических странах, хотя и с героем телесериала, а не с реальным человеком.
4. Если экстраполировать динамику падения рейтинга зеленского на пару лет, то к концу своего президентского срока зеленский практически гарантированно продувает выборы, а значит, начинает отвечать по полной программе за свои косяки.
5. Фабрика им. Карла Маркса была создана на базе украденного пролетариями у киевского купца Ефимова предприятия, так что в 1996м, когда ее на приватизационном аукционе купил Порошенко, можно сказать, статус-кво предприятия был восстановлен. Сегодня "Рошен" занимает 18-е место в рейтинге http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=Candy_Industry_Top_100&action=edit&redlink=1 Candy Industry Top 100, а ее продукция представлена в более чем 30 странах мира, включая Беларусь, Казахстан, страны Кавказа, Средней Азии, ЕС, США, Китай, Израиль и Японию, чего и близко не было во времена СССР.
Сравнивать членограя с настолько успешным self-made человеком просто глупо и смешно, а избирать в президенты - позорная недалекость.
2. ну да, 73% (во втором туре) выбрали телеперсону вместо буржуа-олигарха ( те же, которые 55% пять лет назад за него голосовали, это ж как надо было за 5 лет накосячить).
3. Вообще к разговору не относиться, но отдадим должное, продул он честно, не как янукович с побегом.
4. А, так Ефимов это предок Порошенко, и срср ничего за 70 лет не вложило в завод,
а Петро взял назад своё, но на аукционе. Ясно.
5. Кушайте ваше не 18, а 27 место (если быть точным), я ем швейцарский, бельгийский, немецкий шоколад во всех странах мира.
И да Зе (сотоварищи) проявил немалый талант, чтоб создать успешную фирму по теле и кино производству.
А про "членограя" - обычное недалёкое хамство.
Если Зе и проиграет (честно), то уж точно не декоммунизатору и потомку купца ефимова, да и отвечать ему особо пока не за что.
Снова порядочек.
2. Да, те же. К твоему сведению, я за Порошенко в 2014-м вообще не голосовал. Но все познается в сравнении, и в варианте бизнесмен-политик-дипломат с огромным опытом против комедианта из разряда "всякая кухарка может управлять государством", я выбираю первого. Но не удивлюсь, если на следующих выборах победит Верка Сердючка.
3. Относится, это про личные качества человека и политика, которые играют главную роль в том, что у Порошенко сегодня остается стабильный рейтинг, который еще и растет.
4. Если коммунисты отжали фабрику у собственника, то выглядит смешным обвинение в том, что после распада коммунистического строя Порошенко эту фабрику приватизировал.
5. Ну да 27е из сотни лучших мировых производителей, это же не 18е, ну просто провал. На самом деле было и 18е, эти рейтинги постоянно пересчитываются. Насчет "успешной фирмы зеленского" - вот это действительно смешно. Прийти на телеканал Коломойского и выклянчить у него денег, чтобы в итоге создать такие "шедевры" как "Рассмеши комика" с дегенеративным юмором или телесериал "Сваты", который кроме русскоязычного быдла в Украине, РФ и Беларуси больше никто и нигде в мире не смотрит, ну просто сногсшибательные достижения, куда там "Рошену".
Будь честным хотя бы перед собой: если Порошенко выбирали одни в надежде что он договорится с путлером, а другие - что восстановит армию, то зеленского выбрали исключительно из-за того, что их розовые мечты при Порошенко не осуществились, да еще по телевизору 24 часа в сутки им показывали нехороших Свинарчуков и хорошего учителя Голобородько, который на этот раз уж точно разберется с проклятыми олигархами и пошлет на фуй МВФ. Большинство населения Украины инфантильно - вот истинная причина получения зеленским 73% голосов.
2. "Буржуй" - ну прямо отрыжкой совка завоняло. Ты пролетарий умственного труда что ли? Весь успех "людей кинопроизводства" заключается в том, чтобы на деньги олигарха шутить про "Украину, принимающую с любой стороны" и игру невидимым членом на рояле. Куда там О. Генри, Джером К. Джерому, Монти Пайтону, Чарли Чаплину, Зощенко и Жванецкому. Быдлу нужны шутки про х.уи, говно и рот.
3. Убойный аргумент.
4. В отличие от карлы-марлы, Порошенко заплатил за фабрику. С каких это пор покупка малоликвидных активов стала в Украине преступлением?
5. Продукцию "Рошен" употребляют независимо от возраста, пола, национальности, вероисповедания, гражданства, уровня IQ и качества полученного образования, потому что это банально вкусно. А вот квартальное дерьмо регулярно жрут лишь те, кому "а какая разница?".
короче, все каки ты написало само себе лишь о себе, все твои слова наоборот.
Зе - чоткий, Пе - кака.
Я победил.
А цепной собаке не всегда обязательно гавкать. Главное, чтобы на цепи сидел смирно ...