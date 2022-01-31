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Відгриз лапу і прийшов на трьох: Службовий пес ЗСУ Вася потрапив у пастку перед окопами військ РФ на Донбасі, але зміг втекти. ФОТОрепортаж

Собака на прізвисько Вася, який кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти, потрапив у пастку російських найманців.

Про це у Facebook розповіла військова Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти. Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей. ...  Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав с*чку. Побратими шукали. Підняли дрон - і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку - просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно", - йдеться в повідомленні.

За словами військової, розвідники планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли.

"Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні. Така доля... Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря", - підсумувала Білозерська.

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Відгриз лапу і прийшов на трьох: Службовий пес ЗСУ Вася потрапив у пастку перед окопами військ РФ на Донбасі, але зміг втекти 01
Відгриз лапу і прийшов на трьох: Службовий пес ЗСУ Вася потрапив у пастку перед окопами військ РФ на Донбасі, але зміг втекти 02Відгриз лапу і прийшов на трьох: Службовий пес ЗСУ Вася потрапив у пастку перед окопами військ РФ на Донбасі, але зміг втекти 03

Автор: 

тварини (468) собаки (100) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+127
Ахренеть боец...надо ему протез заказать, я бы скинулся деньгами
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31.01.2022 12:41 Відповісти
+121
Собака не наркоман, ніколи не зрадить.
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31.01.2022 12:40 Відповісти
+111
Пес Герой України. На відміну від чотирижди уклоніста.
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31.01.2022 12:57 Відповісти
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Вони є. Для Васі вже замовив протез його господар.
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31.01.2022 16:31 Відповісти
Людям бы у этой собаки поучиться
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31.01.2022 16:32 Відповісти
Особенно клоуну не лоху, четырежды уклонисту.
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05.02.2022 21:59 Відповісти
Не лох сотню чужих рук отрубит, если не дай бог пальчик прищемит
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05.02.2022 22:15 Відповісти
У Васи чести, храбрости и достоинства больше, чем у большинства людей!
Good Boy!
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31.01.2022 16:39 Відповісти
собака герой і точно не какая ра3ніца
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31.01.2022 16:57 Відповісти
Вот так гибнут из-за баб, настоящие мужики..........
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31.01.2022 16:59 Відповісти
У Васі інстинкт , а в мужика ще має бути голова на плечах.
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31.01.2022 19:05 Відповісти
какая голова, посмотрите статистику, сколько мужиков после развода остаются без квартир, майна и с алиментами. патриархи, так сказать.
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01.02.2022 04:12 Відповісти
справжній захисник.
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31.01.2022 18:49 Відповісти
Очень жаль пса. Я считаю нужно ему сброситься на хороший протез.
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31.01.2022 21:44 Відповісти
Вже замовили. Читайте хочь трохи коменти перш ніж писати.
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01.02.2022 11:54 Відповісти
Вражає.
Не захотів загинути. Вирішив рятуватися.
Вася - мужній пес.
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01.02.2022 02:39 Відповісти
Навіть собака несхотіла залишитися біля кацапів..... смерділо сильно - довелось лапу відгризати.
Реально заслуговує пес на нагороду.
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01.02.2022 11:54 Відповісти
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