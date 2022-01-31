Відгриз лапу і прийшов на трьох: Службовий пес ЗСУ Вася потрапив у пастку перед окопами військ РФ на Донбасі, але зміг втекти. ФОТОрепортаж

Собака на прізвисько Вася, який кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти, потрапив у пастку російських найманців.

Про це у Facebook розповіла військова Олена Білозерська, передає Цензор.НЕТ.

"Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти. Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей. ... Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав с*чку. Побратими шукали. Підняли дрон - і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку - просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно", - йдеться в повідомленні.

За словами військової, розвідники планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли.

"Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні. Така доля... Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря", - підсумувала Білозерська.

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