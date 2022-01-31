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У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ. ФОТОрепортаж

СБУ проводить системну боротьбу з особливо небезпечними, зокрема транснаціональними, організованими злочинними угрупованнями, які загрожують державній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за минулий рік нейтралізовано понад 100 угруповань, серед яких 9 злочинних організацій, 1 озброєна банда та 104 організовані групи. Частину з них – координували "вори в законі" з РФ.

У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 01

В ході слідчо-оперативних дій, вилучено арсенали вогнепальної зброї та бойових гранат, а також понад 90 кг вибухівки і десятки тис. набоїв.

Крім того, за цей період, у зловмисників виявлено майже півтори тонни наркотиків і психотропів.

Знешкодження кримінальних груп дозволило запобігти масштабному загостренню криміногенної ситуації та розхитуванню внутрішньої обстановки в Україні.

Встановлено, що зловмисники тероризували та залякували людей, здійснювали розбійні напади та обкладали "даниною" підприємців.

Задокументовано факти викрадення громадян та вимагання у них грошей. У разі відмови – потерпілих катували та погрожували фізичною розправою.

Для поширення злочинного впливу, організатори кримінальних угруповань, у т.ч. "вори в законі" з РФ створювали власні "осередки" в різних регіонах нашої країни.

У Сумській області співробітники СБУ знешкодили потужне кримінальне угруповання, до якого входило більше 40 осіб. Їх координували "злодії в законі" так званого сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ. Зловмисники займалися вимаганням грошей у представників малого та середнього бізнесу і намагались тримати в страху жителів прикордонного регіону.

На Донеччині в ході багатоетапної спецоперації, в Маріуполі нейтралізовано міжнародну злочинну групу. Її учасники викрадали людей та змушували їх займатися наркоторгівлею. До потерпілих застосовували насильство і погрожували вбивством.

У Львівській області затримано іноземного "вора в законі", який перебуває під санкціями РНБО. Встановлено, що він нелегально прибув в Україну для створення і координації кримінальних угруповань. Для цього, зловмисник планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території західного регіону.

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У Харкові СБУ знешкодила злочинне угруповання, до складу якого входили правоохоронці, посадовці одного з комунальних підприємств Харківської міської ради, а також особи з досвідом ведення бойових дій. Зловмисники вимагали гроші у місцевих підприємців, які, зокрема, займались діяльністю у сфері ритуальних послуг. У разі відмови сплачувати "данину", застосовували психологічний тиск, насильство та погрожували фізичною розправою. Щомісяця учасники угруповання одержували "прибуток" у розмірі понад 1 млн грн. Затримання учасників угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операції "А" СБУ.

Крім того, співробітники української спецслужби системно протидіють загрозам управлінню державою.

За матеріалами СБУ суд покарав більше 100 посадовців, у тому числі причетних до масштабних схем розкрадання бюджетних грошей та вимагання неправомірної вигоди.

Ще понад 500 чиновникам повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення злочинів проти державної безпеки України.

У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 02
У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 03
У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 04
У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 05
У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 06
У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 07
У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 08
У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ 09
Фото: сайт СБУ

росія (66070) СБУ (12979) злочинність (511)


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Топ коментарі
+13
Зеленського та його банду які координуються з Москви потрібно знешкодити, а то ганяються за студентами які травичку курять
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31.01.2022 14:07 Відповісти
+9
опзжопники та мураєв головні вороги України яких давно треба знешкодити-
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31.01.2022 14:09 Відповісти
+7
Залишилось головну камарилью знешкодити.
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31.01.2022 14:07 Відповісти
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Зеленського та його банду які координуються з Москви потрібно знешкодити, а то ганяються за студентами які травичку курять
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31.01.2022 14:07 Відповісти
Залишилось головну камарилью знешкодити.
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31.01.2022 14:07 Відповісти
опзжопники та мураєв головні вороги України яких давно треба знешкодити-
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31.01.2022 14:09 Відповісти
Знешкоджувати тiльки в лаптестане, щоби у нас не смердiло.
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31.01.2022 14:11 Відповісти
Не знаю що там вони знешкодили (бо результати не підтверджуються фактичним станом), а от те, що фсбу здала в кгб вусатого таргана усе білоруське підпілля і виконує хотєлкі чык-чырыка - факт.
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31.01.2022 14:14 Відповісти
я худею от этих дебильно нарисованных картинок)
бакланов сам под кцпами из оп
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31.01.2022 14:21 Відповісти
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31.01.2022 14:33 Відповісти
о, піонер-стукач) як там парторганізація? лінійікі-партсбори-стукчєство? процвітають?
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31.01.2022 14:56 Відповісти
Портнова і Єрмака СБУ в упор не помічає
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31.01.2022 14:21 Відповісти
На мою думку такі справи повинна робити поліція,а СБУ виявляти агентів ФСБ,терористів Особливо підрив національних інтересів в ЗМІ проти держави., Головні вороги в вищих ешелонах влади.І Але вони цим не займаються,бо в своїх рядах мають великий процент зрадників Це доказано при окупації Криму,коли майже 90% співробітників СБУ зрадили своїй присязі перешли на бік ворога. Це сталося на Донбасі,коли керівництво СБУ очолило сепаратиських рух.
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31.01.2022 14:23 Відповісти
"..а слона-то я и не заметил"(с)
на Банковой у засланцев лежбище, малина.. но лэйтэнант Бакланов - свой баклан..(
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31.01.2022 14:23 Відповісти
Вот бы еще СБУ обезвредило тысячи преступных группировок деятельность которых координируется из Украины.. ваще песня бы была.. а так одних ловим а другим открываем рынок действий.. куда не плюнь в любом горде по нескошлько авторитетов, которые плевать хотели на всех ився..
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31.01.2022 14:31 Відповісти
это работа мусоров
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31.01.2022 14:57 Відповісти
а мусора работать не желають.. круг замкнулся)) хотя вы знаете, помнится где место рыбное и сбу выполняло работу мусаров) не брезговали))
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31.01.2022 15:04 Відповісти
отож. нет денег - нет работы. прсттки
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31.01.2022 15:59 Відповісти
Ехали с Москвы на границе забежалт СБУ
Отвезли в управление /целую ночь Мурыжили/
К утру выяснилось задержали не ту машину /хотя бы извенились/
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31.01.2022 14:53 Відповісти
Кримінал і пов'язане з ним маргінальне середовище в Україні завжди був і буде засобом ворожого впливу з боку параші : згадайте, хто був основним кістяком тітуханів з "антимайдану", хто у перші хвилини окупації Криму та Донбасу очолив прорашистські колаборантські зграї та першим вступав до їх лав?("гоблін"-аксьонов, "комендант" Слов'янську - наркоман із фіксами, я вже не кажу про маргінальне лайно типу "гіві-моторил") І тут виникає найбільш "цікаве" питання: хтось вірить у те що кримінал в Україні тісно не пов'язаний з "правоохоронною" мусорнею, не ходить в неї "під кришею", а звідси робіть висновки - на кого можуть працювати( і напевне й зараз працюють) деякі "служителі"(та тільки не Закону)? І на чиєму боці оці пов'язані брудними грошами "кадри" будуть у разі можливого подальшого вторгнення ***** вглиб України?🤔
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31.01.2022 15:53 Відповісти
Вопрос. Ну почему у них всегда скрывают рожи? Чего то боятся? В чем тайна?
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31.01.2022 16:27 Відповісти
молодцы.
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01.02.2022 04:26 Відповісти
 
 