У 2021 році СБУ знешкодила десятки злочинних угруповань, діяльність яких координувалася з РФ. ФОТОрепортаж

СБУ проводить системну боротьбу з особливо небезпечними, зокрема транснаціональними, організованими злочинними угрупованнями, які загрожують державній безпеці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за минулий рік нейтралізовано понад 100 угруповань, серед яких 9 злочинних організацій, 1 озброєна банда та 104 організовані групи. Частину з них – координували "вори в законі" з РФ.

В ході слідчо-оперативних дій, вилучено арсенали вогнепальної зброї та бойових гранат, а також понад 90 кг вибухівки і десятки тис. набоїв.

Крім того, за цей період, у зловмисників виявлено майже півтори тонни наркотиків і психотропів.

Знешкодження кримінальних груп дозволило запобігти масштабному загостренню криміногенної ситуації та розхитуванню внутрішньої обстановки в Україні.

Встановлено, що зловмисники тероризували та залякували людей, здійснювали розбійні напади та обкладали "даниною" підприємців.

Задокументовано факти викрадення громадян та вимагання у них грошей. У разі відмови – потерпілих катували та погрожували фізичною розправою.

Для поширення злочинного впливу, організатори кримінальних угруповань, у т.ч. "вори в законі" з РФ створювали власні "осередки" в різних регіонах нашої країни.

У Сумській області співробітники СБУ знешкодили потужне кримінальне угруповання, до якого входило більше 40 осіб. Їх координували "злодії в законі" так званого сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ. Зловмисники займалися вимаганням грошей у представників малого та середнього бізнесу і намагались тримати в страху жителів прикордонного регіону.

На Донеччині в ході багатоетапної спецоперації, в Маріуполі нейтралізовано міжнародну злочинну групу. Її учасники викрадали людей та змушували їх займатися наркоторгівлею. До потерпілих застосовували насильство і погрожували вбивством.

У Львівській області затримано іноземного "вора в законі", який перебуває під санкціями РНБО. Встановлено, що він нелегально прибув в Україну для створення і координації кримінальних угруповань. Для цього, зловмисник планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території західного регіону.

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У Харкові СБУ знешкодила злочинне угруповання, до складу якого входили правоохоронці, посадовці одного з комунальних підприємств Харківської міської ради, а також особи з досвідом ведення бойових дій. Зловмисники вимагали гроші у місцевих підприємців, які, зокрема, займались діяльністю у сфері ритуальних послуг. У разі відмови сплачувати "данину", застосовували психологічний тиск, насильство та погрожували фізичною розправою. Щомісяця учасники угруповання одержували "прибуток" у розмірі понад 1 млн грн. Затримання учасників угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операції "А" СБУ.

Крім того, співробітники української спецслужби системно протидіють загрозам управлінню державою.

За матеріалами СБУ суд покарав більше 100 посадовців, у тому числі причетних до масштабних схем розкрадання бюджетних грошей та вимагання неправомірної вигоди.

Ще понад 500 чиновникам повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення злочинів проти державної безпеки України.

















Фото: сайт СБУ