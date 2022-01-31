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На Полтавщині будують розв'язку на перетині двох трас, що ведуть до Києва, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Полтавській області будівельники завершили бетонування прогонової будови шляхопроводу у складі розв’язки на перетині двох трас, що ведуть до столиці.

Про це повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про місце, де між собою з'єднуються дорога міжнародного значення М-03 Київ-Харків, а також траса Н-31 Дніпро-Решетилівка, яку зводять "з нуля".

"Для того, аби бетон набув міцності, необхідно 28 днів. Після цього розпочнемо з’єднання штучної споруди з новим автошляхом. На всіх з’їздах розв’язки вже нанесено дорожній одяг з асфальтобетону", - розповіли у дорожньому відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будівлю спорткомплексу "Дніпровець" відновлюють на Дніпропетровщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Як зазначається, підрядна організація завершила роботи на лівому проїзді споруди. Для цього дорожники використали понад 600 м³ бетону. Роботи ведуться у межах програми "Велике будівництво".

Траса Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, частиною якої стане новий шляхопровід, буде першим українським хайвеєм. Його будують одночасно у Полтавській та Дніпропетровській областях, а загальна протяжність сягатиме 137,5 км.

"Автомобільна дорога Н-31, що сполучатиме Дніпро та Київ, – приклад сучасного масштабного дорожнього будівництва європейського рівня. Траса стане першим українським хайвеєм, спорудженим за часів Незалежності. Це автошлях першої категорії з 4 смугами руху. Перспектива інтенсивності руху – 25 500 тисяч авто за добу", - додали в Укравтодрі.

Нагадаємо, 22 січня у Запоріжжі відкрили рух транспорту по вантовому мосту через Дніпро, який з'єднав між собою центр міста та острів Хортиця. Як наголосив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, це перший вантовий міст в Україні, збудований в Україні за часи Незалежності. Він також став найвищим у країні.

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На Полтавщині будують розвязку на перетині двох трас, що ведуть до Києва, - Укравтодор 01
На Полтавщині будують розвязку на перетині двох трас, що ведуть до Києва, - Укравтодор 02
На Полтавщині будують розвязку на перетині двох трас, що ведуть до Києва, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (3075) Велике будівництво (741) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+9
Для первых 2-х фото:
Фотограф долго пытался добиться от руководства стройки: Когда можно так приехать и сфотографировать, чтобы застать на стройке хоть какую-то технику или рабочих. Ответ был всегда один: Ху...й его знает. Но т.к. фотограф "большой стройки" - это не просто фотограф, а высокооплачиваемый фотограф, то он самоотверженно жил в вагончике на стройке целую неделю и наконец дождался ...

Для последнего фото:
Т.к. фотограф жил в вагончике целую неделю и ему было скучно, то он запустил дрон и сделал фото обычного состояния стройки, т.е. техники нет, рабочих нет.
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31.01.2022 15:39 Відповісти
+6
*******! А я дітям курячий суп варю. Зранку викинув сміття.
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31.01.2022 15:37 Відповісти
+6
ви нічєго нє понімаєтє !

це розвязка щоб колони російської техніки не заважали одна одній
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31.01.2022 15:50 Відповісти
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Дайош Велике крадівництво!
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31.01.2022 15:31 Відповісти
ви нічєго нє понімаєтє !

це розвязка щоб колони російської техніки не заважали одна одній
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31.01.2022 15:50 Відповісти
а ще треба надійне пво, аби ворог не розбомбив цю, та безліч інших розвязок, мостів і вузлів
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31.01.2022 15:34 Відповісти
*******! А я дітям курячий суп варю. Зранку викинув сміття.
показати весь коментар
31.01.2022 15:37 Відповісти
Для первых 2-х фото:
Фотограф долго пытался добиться от руководства стройки: Когда можно так приехать и сфотографировать, чтобы застать на стройке хоть какую-то технику или рабочих. Ответ был всегда один: Ху...й его знает. Но т.к. фотограф "большой стройки" - это не просто фотограф, а высокооплачиваемый фотограф, то он самоотверженно жил в вагончике на стройке целую неделю и наконец дождался ...

Для последнего фото:
Т.к. фотограф жил в вагончике целую неделю и ему было скучно, то он запустил дрон и сделал фото обычного состояния стройки, т.е. техники нет, рабочих нет.
показати весь коментар
31.01.2022 15:39 Відповісти
На першому й другому фото техніка встановлює шатро ,останнє-з дальнього ракурсу,й справді-реальний стан.
Андрій Богдан:"Згідно з оборонною військовою доктриною при ймовірному ударі супротивника мости потрібно мінувати, а не відкривати!"
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31.01.2022 16:07 Відповісти
І скільки років будемо чекати, нічого не будувати, бо путін нападе?
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31.01.2022 16:20 Відповісти
Давайте так "нічого не будувати" хоча б як при Порошенку.Мене той темп і витрати задовільняли.Та й не називали тоді все,що будувалось-ремонтувалось в країні за будь-чий рахунок "ВЕЛИКИМ".
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31.01.2022 16:25 Відповісти
Тобто треба кинути цю, давно почату, справу?
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31.01.2022 16:28 Відповісти
Треба перестати витрачати кошти на рекламу,й будувати поетапно,скоротивши витрати.
В економіці все пов'язане. Бажаєте витрачатись на дороги ? Готуйтесь до додаткових податків,скорочення субсидій,витрат на освіту,медицину,оборону,до інфляції,здорожчання продуктів,підвищення цін на комуналку,і т.д.
Такі елементарні речі дітям пояснюють.
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31.01.2022 16:38 Відповісти
Тобто ті чуваки в екскаваторах та інженери у вагончиках, це їм все треба думати? Може ви трохи роздуплитеся про що тут мова йде?
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31.01.2022 17:24 Відповісти
Про розпил держбюджету,звісно.
А для дурнів: найвеличніше будівництво за час незалежності.
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31.01.2022 17:28 Відповісти
На 1 і 2 бетонують, на 3 до, або після бетонування, де техніки не потрібно. Нагородити всіх експрезидентів за небудування, не відкривання...
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31.01.2022 16:22 Відповісти
Люди гонять. Десятки км нової траси, не через кожне село вихляти треба, їхати одне задоволення. Скільки там не проїжджав, купа техніки, купа людей працює. Почали ще при Пороху, хорошу справу продовжують. Нафіга це блювання на своїх? Лише того, що шильдик "Велике ..." додали?
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31.01.2022 16:23 Відповісти
Лише того, що шильдик "Велике ..." додали? ДОДАЛИ цину у 3 рази!!!
 В економіці все пов'язане. Бажаєте витрачатись на дороги ? Готуйтесь до додаткових податків, скорочення субсидій, витрат на освіту, медицину, оборону, до інфляції, здорожчання продуктів, підвищення цін на комуналку, і т.д.

Такі елементарні речі дітям пояснюють.
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31.01.2022 17:35 Відповісти
Душним хоч зірку з неба дістань, скажуть що не так.
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31.01.2022 16:40 Відповісти
"Для того, чтобы бетон приобрел прочность, необходимо 28 дней. После этого начнем соединение искусственного сооружения с новой автодорогой Источник:

28 дней но летом когда +20 Вы когда нибудь видели чтоб кто-то для себя зимой заливал фундамент???
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31.01.2022 17:21 Відповісти
Кожен суслик агроном. Вас там чекають
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31.01.2022 17:25 Відповісти
Кожен гиолог точно зелений суслик !
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31.01.2022 17:39 Відповісти
Дурнику дома будують не лише лiтом для цёго спецiальнi марки бетону так само i дороги
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01.02.2022 11:40 Відповісти
 
 