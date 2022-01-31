На Полтавщині будують розв'язку на перетині двох трас, що ведуть до Києва, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
У Полтавській області будівельники завершили бетонування прогонової будови шляхопроводу у складі розв’язки на перетині двох трас, що ведуть до столиці.
Про це повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про місце, де між собою з'єднуються дорога міжнародного значення М-03 Київ-Харків, а також траса Н-31 Дніпро-Решетилівка, яку зводять "з нуля".
"Для того, аби бетон набув міцності, необхідно 28 днів. Після цього розпочнемо з’єднання штучної споруди з новим автошляхом. На всіх з’їздах розв’язки вже нанесено дорожній одяг з асфальтобетону", - розповіли у дорожньому відомстві.
Як зазначається, підрядна організація завершила роботи на лівому проїзді споруди. Для цього дорожники використали понад 600 м³ бетону. Роботи ведуться у межах програми "Велике будівництво".
Траса Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, частиною якої стане новий шляхопровід, буде першим українським хайвеєм. Його будують одночасно у Полтавській та Дніпропетровській областях, а загальна протяжність сягатиме 137,5 км.
"Автомобільна дорога Н-31, що сполучатиме Дніпро та Київ, – приклад сучасного масштабного дорожнього будівництва європейського рівня. Траса стане першим українським хайвеєм, спорудженим за часів Незалежності. Це автошлях першої категорії з 4 смугами руху. Перспектива інтенсивності руху – 25 500 тисяч авто за добу", - додали в Укравтодрі.
Нагадаємо, 22 січня у Запоріжжі відкрили рух транспорту по вантовому мосту через Дніпро, який з'єднав між собою центр міста та острів Хортиця. Як наголосив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, це перший вантовий міст в Україні, збудований в Україні за часи Незалежності. Він також став найвищим у країні.
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це розвязка щоб колони російської техніки не заважали одна одній
Фотограф долго пытался добиться от руководства стройки: Когда можно так приехать и сфотографировать, чтобы застать на стройке хоть какую-то технику или рабочих. Ответ был всегда один: Ху...й его знает. Но т.к. фотограф "большой стройки" - это не просто фотограф, а высокооплачиваемый фотограф, то он самоотверженно жил в вагончике на стройке целую неделю и наконец дождался ...
Для последнего фото:
Т.к. фотограф жил в вагончике целую неделю и ему было скучно, то он запустил дрон и сделал фото обычного состояния стройки, т.е. техники нет, рабочих нет.
Андрій Богдан:"Згідно з оборонною військовою доктриною при ймовірному ударі супротивника мости потрібно мінувати, а не відкривати!"
В економіці все пов'язане. Бажаєте витрачатись на дороги ? Готуйтесь до додаткових податків,скорочення субсидій,витрат на освіту,медицину,оборону,до інфляції,здорожчання продуктів,підвищення цін на комуналку,і т.д.
Такі елементарні речі дітям пояснюють.
А для дурнів: найвеличніше будівництво за час незалежності.
В економіці все пов'язане. Бажаєте витрачатись на дороги ? Готуйтесь до додаткових податків, скорочення субсидій, витрат на освіту, медицину, оборону, до інфляції, здорожчання продуктів, підвищення цін на комуналку, і т.д.
Такі елементарні речі дітям пояснюють.
28 дней но летом когда +20 Вы когда нибудь видели чтоб кто-то для себя зимой заливал фундамент???