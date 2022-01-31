На Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули внаслідок стрілянини на "Південмаші". ФОТОрепортаж

На Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, які загинули під час стрілянини у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"30 січня у останню путь проводжали військовослужбовців Національної гвардії України - Олександра Буганова у Подокалицівці, у Каховці - Леоніда Черніка, а у Олешках - Артема Левківського. Всі вони загинули на території Дніпровського заводу "Південмаш" від вогнепальних поранень, несумісних з життям.

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Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та співслуживці гвардійців, а також сотні місцевих жителів. Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де живуть їхні батьки.

Командування Національної гвардії висловлює щире співчуття батькам та близьким загиблих, адже ця непоправна втрата є болем та скорботою на все життя.

Вічна пам’ять нашим гвардійцям!" - йдеться у повідомленні.



















Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.