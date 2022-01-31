Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя. ФОТОрепортаж

У північно-західній частині Чорного моря проведено плановий комплекс навчань та тренувань з бойової готовності Військово-Морських Сил ЗСУ. До навчань було залучено корабельно-катерні тактичні групи, літаки, вертольоти, підрозділи артилерії та морської піхоти. Відпрацьовувались питання ведення розвідки, оборони узбережжя і портів, охорони судноплавства тощо.

Про це іінформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Під час виходу в море екіпажі кораблів та катерів національного флоту в складних умовах провели маневрування в строях та ордерах тактичних груп, здійснили практичні артилерійські стрільби по надводним цілям вдень і вночі та по береговим цілям в ході проведення навчання з висадки морського десанту на необладнану ділянку узбережжя. Також військові моряки провели тренування з боротьби за живучість корабля та захисту від підводних диверсантів під час стоянки на незахищеному рейді.









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В іншому районі проведення навчань артилеристи морської піхоти ВМС відпрацьовували завдання із знищення надводних цілей умовного противника, зокрема, ворожого морського десантного корабля. За відповідним сигналом військовослужбовці батареї БМ "Град-21" здійснили марш до вогневих позицій, де вогнем з артилерійських систем реактивного комплексу було уражено засоби противника.









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Авіаційний компонент навчання в основному був представлений гелікоптерами морської авіаційної бригади, яка забезпечувала виконання завдань підрозділів морської піхоти та корабельно-катерної тактичної групи. Екіпажі вертольотів після отримання завдання щодо знищення противника, здійснили пошук, бойове маневрування та ураження цілей практичними пусками некерованих ракет.





"До участі в навчаннях долучився підрозділ, на озброєнні якого стоїть український мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Отримавши бойове розпорядження особовий склад підрозділу здійснив марш у визначений район та наніс умовний ракетний удар по противнику", - йдеться у повідомленні.