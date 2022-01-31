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Новини Фото Оборона
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Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя. ФОТОрепортаж

У північно-західній частині Чорного моря проведено плановий комплекс навчань та тренувань з бойової готовності Військово-Морських Сил ЗСУ. До навчань було залучено корабельно-катерні тактичні групи, літаки, вертольоти, підрозділи артилерії та морської піхоти. Відпрацьовувались питання ведення розвідки, оборони узбережжя і портів, охорони судноплавства тощо.

Про це іінформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 01

Під час виходу в море екіпажі кораблів та катерів національного флоту в складних умовах провели маневрування в строях та ордерах тактичних груп, здійснили практичні артилерійські стрільби по надводним цілям вдень і вночі та по береговим цілям в ході проведення навчання з висадки морського десанту на необладнану ділянку узбережжя. Також військові моряки провели тренування з боротьби за живучість корабля та захисту від підводних диверсантів під час стоянки на незахищеному рейді.

Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 02

Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 03
Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 04

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Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 05

В іншому районі проведення навчань артилеристи морської піхоти ВМС відпрацьовували завдання із знищення надводних цілей умовного противника, зокрема, ворожого морського десантного корабля. За відповідним сигналом військовослужбовці батареї БМ "Град-21" здійснили марш до вогневих позицій, де вогнем з артилерійських систем реактивного комплексу було уражено засоби противника.

Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 06
Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 07
Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 08
Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 09

Дивіться: Тренування бойових розрахунків артилерійських підрозділів гаубиць "Мста-Б" відбулися на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Авіаційний компонент навчання в основному був представлений гелікоптерами морської авіаційної бригади, яка забезпечувала виконання завдань підрозділів морської піхоти та корабельно-катерної тактичної групи. Екіпажі вертольотів після отримання завдання щодо знищення противника, здійснили пошук, бойове маневрування та ураження цілей практичними пусками некерованих ракет.

Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 10
Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 11

"До участі в навчаннях долучився підрозділ, на озброєнні якого стоїть український мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Отримавши бойове розпорядження особовий склад підрозділу здійснив марш у визначений район та наніс умовний ракетний удар по противнику", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ВМС України провели навчання з оборони узбережжя 12

Автор: 

ВМС (1399) оборона (4831) військові навчання (2781) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+23
М-да ...
Слезы на глазах наворачиваются при взгляде на этот, прости господи, флот 70-х годов прошлого века. На этот десяток стреляных гильз пулеметчика ... На этот старенький, одинокий вертолетик ... На этот парадно-выходной "Нептун" ... На все эти "условные противники" и "условные цели" ...
Идет 8-й год войны ...
А Поршей и Ренджей в Киеве все больше и больше...
А элитное жилье всё элитней и элитней. И застройщики говорят, что спрос превышает предложения ...
И оно нам говорит: Не паникуйте ...
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31.01.2022 17:09 Відповісти
+10
Пока это одно название флот = дно одним словом 80-х аля 90-х. Надеюсь что Ракетные катера построят британцы и поставят ВМСУ, а так же корабли Корветы от турков. Корветы очень нужны для защиты морской экономической зоны.

Но лучше бы эти корветы полностью готовые уже поставили Украине, чем тут их будут доделывать в Украине, мы уже это проходили с корветом Владимир Великий.... остатки корпусов, секций валяются и ржавеют на заводе в Николаеве., ни денег нет и корвета нет все спижено в карман барыгам.
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31.01.2022 18:37 Відповісти
+9
На цей час повинні були мати вже 8 батарей «Нептунів», а не одну виставкову установку. Але бєніна макака зупинила ракетну програму…
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31.01.2022 17:15 Відповісти
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Рі73 - Гюрза?
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31.01.2022 16:58 Відповісти
десантный катер высадил человек 20, и что они сделают, защитят или захватят побережье?
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31.01.2022 17:05 Відповісти
М-да ...
Слезы на глазах наворачиваются при взгляде на этот, прости господи, флот 70-х годов прошлого века. На этот десяток стреляных гильз пулеметчика ... На этот старенький, одинокий вертолетик ... На этот парадно-выходной "Нептун" ... На все эти "условные противники" и "условные цели" ...
Идет 8-й год войны ...
А Поршей и Ренджей в Киеве все больше и больше...
А элитное жилье всё элитней и элитней. И застройщики говорят, что спрос превышает предложения ...
И оно нам говорит: Не паникуйте ...
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31.01.2022 17:09 Відповісти
А что, пора?
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31.01.2022 17:39 Відповісти
Да, пока ещё не так сильны мы на море, а на одном желании уничтожать рашистский фашизм далеко не уедешь, но с помощью запада и здесь всё будет хорошо
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31.01.2022 17:58 Відповісти
Не маловата ета пушечка для войны с вражескими кораблями? Не проще один-два раза из Птура пульнуть? О вертолетах шмаляющих неуправляемыми мелкокалиберными ракетами во все стороны вообще молчу. Собьют в первые же секунды как только подлетят на расстояние выстрела.
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31.01.2022 17:10 Відповісти
Все правильно - пора сдаваться. Да?
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31.01.2022 17:30 Відповісти
На Айленд должны поставить американский боевой модуль плюс на них и на Гюрза ещё ракеты ближнего боя до 10 км нужно поторопиться.
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31.01.2022 18:18 Відповісти
На цей час повинні були мати вже 8 батарей «Нептунів», а не одну виставкову установку. Але бєніна макака зупинила ракетну програму…
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31.01.2022 17:15 Відповісти
1. И не батарей, а дивизионов. 2. А КБ "ЛУЧ" может физически произвести за такое время 8 "батарэй"? 3. А мозги включить, не?
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31.01.2022 17:37 Відповісти
Не остановила а закатала в асфальт.
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31.01.2022 18:31 Відповісти
Скоро нам турки корвет построят и тогда всем хана.
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31.01.2022 17:19 Відповісти
Это все вранье!!!! Корабли приплыли на парусах, которые перед съемкой спрятали, а ГРАДы пацаны притолкали на учения руками. Своим ходом они добраться е могли. Этого быть не может, потому что в ВСУ осталось 17% дизтоплива от необходимого!!! Ну так заявил депутат от ЕС!!!! Мы ему должны верить. Правда же?
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31.01.2022 17:27 Відповісти
корабельна компонента в нашій обороні узбережжя не головна.
головний буде удар ракетно-артилерійський: градами, ураганами і гвоздиками, акаціями. Тут основне щоб корегувальник був досвідчений і вчасно з'явився в потрібному місці.
а впотім вже гюрзи та інші підметуть залишки орків назад у море
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31.01.2022 17:35 Відповісти
Мені цікаво, а протитанкові ракети не підійдуть?
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31.01.2022 17:43 Відповісти
Подойдут. Причем все типы, имеющиеся у нас на вооружении.
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31.01.2022 17:49 Відповісти
навіщо витрачати снаряд вартістю 100 тищ доларів щоб зробити дірку в кориті. Достатньо і простецьких РПГ. Тим більше корабль великий - в нього не промахнутись
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31.01.2022 17:50 Відповісти
Попасть то попадут. Смысл? Корабль не танк. Одним попаданием из строя не выведешь. В прибрежной зоне и обычная старая добрая артиллерия справиться прекрасно. п.с. Но лучше "Нептуны".
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31.01.2022 18:29 Відповісти
По-перше: Де ті "Нептуни"? По-друге: вони зададуть потужний авіаобстріл по великій техніці. Та (це особисте припущення) будуть використовивати багато катерів, переважно на Азові. А з Дждавеліном і один у полі воїн.
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01.02.2022 09:26 Відповісти
главное чтоб наши грады, ураганы до этого не попали под авиацию и ракеты противника, у них спутники есть, а не только танки и пехота
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31.01.2022 17:51 Відповісти
Есть проблема в понимании большинством значения слова "компонента". Тут у публики главное другое. Главное доказать, что "все хреново". Строят корабли для нас в Турции и ракетные катера в Англии - хреново, десантирование с небольшого корабля - почему он такой маленький. И т.д. Главное - все "обхезать".
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31.01.2022 17:47 Відповісти
л что это МОСКИТНЫЙ ФЛОТ....? лучше бы уже не выставляли эту новость...
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31.01.2022 17:51 Відповісти
У меня такое впечатление, что "москитный флот" придумали под постройку катеров, которые не рассчитаны даже на штормы в 4-5 баллов на Черном море, под одно конкретное предприятиев Киеве.
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31.01.2022 17:59 Відповісти
артиллерийский катер Гюрза-М годится только по реке Дунай и по Днепру. В черном море толку от них вообще ноль. Потопят их росийские ракетные катера в два счета.
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31.01.2022 19:46 Відповісти
Из всего этого хлама толковое только "Нептуны". Списать всю эту бодягу в утиль на освободившиеся финансы закупить еще парочку ракет. Может турки с бритами что-то нам построят. Но это будет очень не скоро.
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31.01.2022 18:28 Відповісти
это все тоже надо. иначе москали будут на моторных лодках приезжать под Мариуполь
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01.02.2022 00:08 Відповісти
Пока это одно название флот = дно одним словом 80-х аля 90-х. Надеюсь что Ракетные катера построят британцы и поставят ВМСУ, а так же корабли Корветы от турков. Корветы очень нужны для защиты морской экономической зоны.

Но лучше бы эти корветы полностью готовые уже поставили Украине, чем тут их будут доделывать в Украине, мы уже это проходили с корветом Владимир Великий.... остатки корпусов, секций валяются и ржавеют на заводе в Николаеве., ни денег нет и корвета нет все спижено в карман барыгам.
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31.01.2022 18:37 Відповісти
Вы бы еще на буксирах провели учения.
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31.01.2022 19:18 Відповісти
ну чо. контрабандистов гонять пойдет. тоже надо
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01.02.2022 00:06 Відповісти
 
 