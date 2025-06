"Іскандери", "Урагани", БТРи та "Тигри": війська РФ помічають по всій Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У різних районах Білорусі продовжують помічати російську військову техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MOTOLKO.help.

Повідомляється, що всього до Білорусі має прибути 200 військових ешелонів РФ. Розповідаємо, де було помічено російські війська за останній тиждень.

Речіця

Повідомлення про переміщення російської техніки в Речицькому районі надходять щодня. 21 січня до Речиці прибув черговий російський потяг, який привіз техніку інженерних військ РФ. На відео присутні гусеничні БТР МТ-ЛБ, пересувна радіостанція Р-166-0,5 і супутниковий зв'язок Р-439-МД2, а також різні ЗІЛи, КАМАЗи і навіть екскаватор.

На день пізніше, на місцевому вокзалі були також помічені танки. Таку ж техніку бачили і 24 січня на полі біля траси Р32 Речіца-Лоєв м на трасі М10 у напрямку Мозиря.

Крім того, 25 січня, колона російської військової техніки прямувала у бік Речиці трасою М10 від Гомеля. А в самій Речиці в центрі міста помітили російську військову "буханку" з держномером 7356 EM-25 (Східний військовий округ).

A convoy of Russian military equipment was heading from Gomel towards Rechitsa along the M10 highway today (25.01). pic.twitter.com/eKjnThP3Mm — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 25, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планує збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до понад 30 тис., - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Осиповичі

20 січня, до Осиповичів привезли російські ракетні комплекси Іскандер. Варто зазначити, що осиповичський полігон був офіційно заявлений як місце проведення навчань.

Крім того, в районі Осиповичів помічено колону російської військової техніки, яка вранці 22 січня рухалася трасою М5. На чорних номерах машин вказано 25 регіон (Східний військовий округ РФ).

Орша

22 січня в районі залізничного вокзалу Орші помітили ешелон, який перевозив російські реактивні системи залпового вогню "Ураган". Також у районі Орші на трасі М1, 26 січня, рухалася колона російської техніки у бік Мінська.

Later, on January 26, the same convoy of Russian vehicles was spotted on the M1 highway in the Orsha region. The cars continued to move towards Minsk. pic.twitter.com/t2Ob8fdNpg — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 26, 2022

Борисов та Барановичі

25 січня у Борисівському районі у напрямку Мінська рухався ешелон із російською військовою технікою. На поїзді перевозили близько 50 різних військових машин, примітно, що багато з них були накриті тентом. За нашою інформацією, пізніше цей потяг помічений у напрямку на Барановичі.

A train with Russian military equipment was moving towards Minsk in the Borisov district this morning (25.01). About 50 different military vehicles were transported on the train, many of them were tent covered.

The same train was seen later in the direction of Baranavichy. pic.twitter.com/mWhxm4pz8c — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 25, 2022

Мінськ та Мінський район

23 січня колона російської техніки з 50-м регіоном на номерах (Західний військовий округ РФ) рухалася з боку Мінська до Гомеля.

A convoy of Russian vehicles with the 50th region on license plates (Western Military District of the Russian Federation) was moving from Minsk towards Gomel (23.01). pic.twitter.com/kzMGvDJc89 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 24, 2022

Того ж дня у Мінську було помічено черговий поїзд із російською військовою технікою та ще один у районі станції "Мінськ-Східний" наступного дня.

Також велика колона військової техніки 25 січня прямувала у бік Бреста по МКАД-2 біля д. Обчак.

Читайте: Війська РФ, які перекидають до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні, - Резніков

У Єльську, за 20 км до кордону з Україною, вранці 23 січня помітили ЗІЛи з накритою задньою частиною, цілком можливо, це можуть бути машини реактивної артилерії.

Російський поїзд з військовою технікою Баранович, що рухався у бік, помітили 22 січня і в Городеї.

У Мар'їній Гірці вдалося зняти момент розвантаження російських військ 24 січня. Того ж дня у бік Мар'їної Гірки трасою М4 рухалася колона російської військової техніки, серед якої був російський бронетранспортер БТР-82а.

Також велику колону російської військової техніки повітрянодесантних військ 26 січня помітили і на трасі М10. Машини рухалися від Микашевича у бік Лунинца.

На відео можна помітити, бронеавтомобіль "Тигр" із кулеметним модулем "Арбалет", такі використовували десантники у Казахстані. Крім того, є комплекс радіорозвідки та радіопридушення для підрозділів ВДВ РБ-531Б "Інфауна".

A huge column of Russian military equipment of the airborne troops was also noticed today (26.01) on the M10 highway. The cars were moving from Mikashevichy towards Luninets. pic.twitter.com/pe5oa35rhH — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 26, 2022

Крім того, за інформацією телеграм-каналу "Білорусь за МКАДом", колони російської та білоруської військової техніки були помічені в Ліді, Гродно та Бобруйску.

Дивіться: Лукашенко заявив про наміри розгорнути на кордоні з Україною цілий контингент білоруської армії. ВIДЕО