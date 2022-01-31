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"Іскандери", "Урагани", БТРи та "Тигри": війська РФ помічають по всій Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У різних районах Білорусі продовжують помічати російську військову техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MOTOLKO.help.

Повідомляється, що всього до Білорусі має прибути 200 військових ешелонів РФ. Розповідаємо, де було помічено російські війська за останній тиждень.

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 01

Речіця
Повідомлення про переміщення російської техніки в Речицькому районі надходять щодня. 21 січня до Речиці прибув черговий російський потяг, який привіз техніку інженерних військ РФ. На відео присутні гусеничні БТР МТ-ЛБ, пересувна радіостанція Р-166-0,5 і супутниковий зв'язок Р-439-МД2, а також різні ЗІЛи, КАМАЗи і навіть екскаватор.

На день пізніше, на місцевому вокзалі були також помічені танки. Таку ж техніку бачили і 24 січня на полі біля траси Р32 Речіца-Лоєв м на трасі М10 у напрямку Мозиря.

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 02

Крім того, 25 січня, колона російської військової техніки прямувала у бік Речиці трасою М10 від Гомеля. А в самій Речиці в центрі міста помітили російську військову "буханку" з держномером 7356 EM-25 (Східний військовий округ).

A convoy of Russian military equipment was heading from Gomel towards Rechitsa along the M10 highway today (25.01). pic.twitter.com/eKjnThP3Mm

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 25, 2022

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 03

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Осиповичі
20 січня, до Осиповичів привезли російські ракетні комплекси Іскандер. Варто зазначити, що осиповичський полігон був офіційно заявлений як місце проведення навчань.

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 04

Крім того, в районі Осиповичів помічено колону російської військової техніки, яка вранці 22 січня рухалася трасою М5. На чорних номерах машин вказано 25 регіон (Східний військовий округ РФ).

Орша
22 січня в районі залізничного вокзалу Орші помітили ешелон, який перевозив російські реактивні системи залпового вогню "Ураган". Також у районі Орші на трасі М1, 26 січня, рухалася колона російської техніки у бік Мінська.

Later, on January 26, the same convoy of Russian vehicles was spotted on the M1 highway in the Orsha region. The cars continued to move towards Minsk. pic.twitter.com/t2Ob8fdNpg

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 26, 2022

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 05

Борисов та Барановичі
25 січня у Борисівському районі у напрямку Мінська рухався ешелон із російською військовою технікою. На поїзді перевозили близько 50 різних військових машин, примітно, що багато з них були накриті тентом. За нашою інформацією, пізніше цей потяг помічений у напрямку на Барановичі.

A train with Russian military equipment was moving towards Minsk in the Borisov district this morning (25.01). About 50 different military vehicles were transported on the train, many of them were tent covered.
The same train was seen later in the direction of Baranavichy. pic.twitter.com/mWhxm4pz8c

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 25, 2022

Мінськ та Мінський район
23 січня колона російської техніки з 50-м регіоном на номерах (Західний військовий округ РФ) рухалася з боку Мінська до Гомеля.

A convoy of Russian vehicles with the 50th region on license plates (Western Military District of the Russian Federation) was moving from Minsk towards Gomel (23.01). pic.twitter.com/kzMGvDJc89

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 24, 2022

Того ж дня у Мінську було помічено черговий поїзд із російською військовою технікою та ще один у районі станції "Мінськ-Східний" наступного дня.

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 06

Також велика колона військової техніки 25 січня прямувала у бік Бреста по МКАД-2 біля д. Обчак.

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 07

Читайте: Війська РФ, які перекидають до Білорусі, становлять більшу загрозу Мінську, ніж Україні, - Резніков

У Єльську, за 20 км до кордону з Україною, вранці 23 січня помітили ЗІЛи з накритою задньою частиною, цілком можливо, це можуть бути машини реактивної артилерії.

Російський поїзд з військовою технікою Баранович, що рухався у бік, помітили 22 січня і в Городеї.

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 08

У Мар'їній Гірці вдалося зняти момент розвантаження російських військ 24 січня. Того ж дня у бік Мар'їної Гірки трасою М4 рухалася колона російської військової техніки, серед якої був російський бронетранспортер БТР-82а.

Іскандери, Урагани, БТРи та Тигри: війська РФ помічають по всій Білорусі 09

Також велику колону російської військової техніки повітрянодесантних військ 26 січня помітили і на трасі М10. Машини рухалися від Микашевича у бік Лунинца.

На відео можна помітити, бронеавтомобіль "Тигр" із кулеметним модулем "Арбалет", такі використовували десантники у Казахстані. Крім того, є комплекс радіорозвідки та радіопридушення для підрозділів ВДВ РБ-531Б "Інфауна".

A huge column of Russian military equipment of the airborne troops was also noticed today (26.01) on the M10 highway. The cars were moving from Mikashevichy towards Luninets. pic.twitter.com/pe5oa35rhH

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 26, 2022

Крім того, за інформацією телеграм-каналу "Білорусь за МКАДом", колони російської та білоруської військової техніки були помічені в Ліді, Гродно та Бобруйску.

Дивіться: Лукашенко заявив про наміри розгорнути на кордоні з Україною цілий контингент білоруської армії. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) Білорусь (7969)


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Топ коментарі
+78
Все вполне предсказуемо: диктатор Белорусии, что бы остаться при власти, пожертвовал Белорусией.
Теперь, квазигосударство Белорусия, управляемое марионеткой ***** - лукашенко, превратилось в военную базу парашки.
И хороший плацдарм для наступления...
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31.01.2022 19:00 Відповісти
+56
Это так выглядит "отсутствие угрозы" от обдолбанного наркомана зеленского?
Или это США панику нагнетают?
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31.01.2022 18:56 Відповісти
+43
Украине нужен "железный купол" и железный главнокомандующий, а не ржавое зеленое ******
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31.01.2022 18:59 Відповісти
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Да, и при любом разумном аргументе сразу реплика "... а вот Порошенко...." Ну при чем он *****?! )) вот честно не ожидал что в Украине можно так зазомбировать население
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31.01.2022 21:18 Відповісти
Багато сої сіяли...
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31.01.2022 22:12 Відповісти
Сельскому быдлу надо морды бить - им Янык идеально. Такое же чмошное, хитрое, лживое чмо
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31.01.2022 21:20 Відповісти
народный непременно будет трибунал
над теми, кто народа "слугами" назвался,
кто над народом тем лукаво издевался
и кто «Сватами» оккупантов развлекал ...

кто подло говорил: какаяразница
какого цвета флаг, абы кормили,
кто на весь мир сверкал своею задницей
играя на рояле "шпили-вили"

кто доблесть обменял на подлость
 кто о святое вытирал копыта
кто оккупанту был всегда готов
 продать страну за горстку «*********»
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31.01.2022 20:24 Відповісти
Да пох на Белоруссию. До тех пор пока оттуда не надумают в Украину полезть.
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31.01.2022 20:26 Відповісти
Да, согласен, всем уже ясно, что Рашка конченная доживает последние месяцы.
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31.01.2022 20:38 Відповісти
Совершено верно, сокро рузьким свиньям, или как правильно их называли немцы русиш шване,
звидец.
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31.01.2022 20:41 Відповісти
А вот и фашисткое рыло нарисовалось.Мы не хотим руцкий мир,не хотим как в Чите жить.🤣🖕
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31.01.2022 20:36 Відповісти
Высеры кацапо свиньи уже потёрли...Кацапо свинья прохрюкала и была сразу же зарезана.
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31.01.2022 20:43 Відповісти
Президент красава, єврей, тіпа не маємо приводу для паніки, не бачу загрози, а потоки зброї в Україну збільшуються Вовчик росте... не такий простий цей хлопчик я вам скажу...
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31.01.2022 20:30 Відповісти
Ще б за купол домовився, під шумок в якомусь панамаксі))) з вугіллям
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31.01.2022 20:32 Відповісти
Главное, чтоб назад успели, пока китайцы олипиаду не закончат.
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31.01.2022 20:36 Відповісти
Украинский ветеран обратился к русским солдатам, VETERANO https://www.youtube.com/watch?v=UumtC5QEoNA
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31.01.2022 20:46 Відповісти
Под шумок войны с Украиной прошла тихая оккупация Беларуси
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31.01.2022 20:55 Відповісти
А тем временем рашинский представитель в Совбезе ООН заявил: "США пытаются ввести мир в заблуждение относительно ситуации вокруг Украины" и процитировал в поддержку этого заявления преЗЕдента зеленского: "«Нам не нужна эта паника», - сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы».
А теперь вопрос: НА КОГО РАБОТАЕТ президент РЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ?

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31.01.2022 21:11 Відповісти
Ольга, вы лучше задумайтесь - кто хочет руками Украины разрушить Россию?
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31.01.2022 21:24 Відповісти
Ивреи ?
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31.01.2022 21:29 Відповісти
Точно))
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31.01.2022 21:55 Відповісти
Путин решил подставить беларусов под ответный удар.
Но сказки "настамнет" не работают - все уже знают, где был отдан приказ.
Так что московитская территория открыта со всех направлений.
Включая Москву.
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31.01.2022 21:15 Відповісти
Вторжение состоится в феврале. Любой бизнес, иностранный, украинский должен бежать из Украины, выводить деньги. Да и простым людям, точнее обеспеченным стоит бежать из страны. Простым-то в любом случае деваться некуда.
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31.01.2022 21:23 Відповісти
Реально в феврале нам грозит потерять еще несколько миллиардов по вине Штатов. Оружия доставят, но экономика просядет. Причем это падение продолжится и весной. Никакой войны не будет и быть не может.
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31.01.2022 21:28 Відповісти
путінотролі..Звідки ви беретесь,з ?яких смітників!
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31.01.2022 21:35 Відповісти
Не могут же все разом врать. Война походу неизбежна.
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31.01.2022 21:36 Відповісти
какая война? мышыбратя-адиннарот, дедываевали, пламбир, водка по 3.12 рублей,селёдка по 1,20, беламорканал за 22 коп, мой адрес не дом и не улица,кирка с лопатой и родина наша Магадан!
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31.01.2022 21:42 Відповісти
кстати учения РФ на территории Беларусии закончится 20 февраля... и Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля. - Совпадение?? не думаю.
Стоит ожидать все что угодно от отморозков кремля.
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31.01.2022 21:35 Відповісти
Это не против Украины . Это для оккупации Беларуси .
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31.01.2022 23:58 Відповісти
Что бы угрожать Украине вторжением и оккупацией всей или хотя бы половине страны, нужно иметь преимущество в четыре или пять раз больше войск. где 400 -500 тысяч. а 100 или 140 тысяч это ни о чем, все эти 100 тыс. пойдут россияне на перегной в землю.

видео - с Арестовичем
https://www.youtube.com/watch?v=a0OoI3HCxEA https://www.youtube.com/watch?v=a0OoI3HCxEA

Уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы, - Алексей Арестович.

Так же в интервью Арестовича ---- РФ может сделать только войнушку на Донбассе. И попытаться отрезать нас от Азовского моря....и блокировать в черном море...это на несет удар по экономике.
Про минские соглашения которые нужно завернуть в трубочку и послать на фиг вместе с Германией, Франицией и Рассией.,
Украина должна показать дулю и на запад и на восток. Никакого Минска, штайнмаера и хотелок путина не будет, но реализовать вариант ФРГ- ГДР вполне можно.
Украине нужно создать союз Великобританией, Польшей и Турцией. Турция это опора Украины. Украина мешает Германии создать проект Лиссабон- Владивосток. Украина обязана навязать внутреннюю повестку. и отстаивать внешние украинские интересы.
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01.02.2022 01:59 Відповісти
Арестович встречается с Дугиным.
Арестович обнимается с Мураевым.
Арестович с Будановым про операцию с Вагнеровцами.
Арестович не считает себя украинцем.
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01.02.2022 07:44 Відповісти
Это наверное Байден очень нагнетает, и заставил рос войска в огромном количестве заехать в Беларусь. Видимо зелёный **** лично работает на гру или фсб, якобы ничего не видит и параллельно отношения чуть ли ни с единственным союзником портит. Насколько я понимаю состоянием на сегодня угрозы для Украины не видит только две страны официально, это Украина и Москови
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01.02.2022 07:50 Відповісти
догралися білоруси із білими кульками та трояндами - Білорусі вже НЕМА , дякуйте пукіну - він допомогає кинути страшидло !!!!! а якщо буряти наважаться зайдти в Україну , то хто буде нести відповіальність !!!
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01.02.2022 09:31 Відповісти
Схоже кацапи не проти використати Білорусь проти НАТО, враховуючи ставлення Заходу до Лукашенка - від Білорусі мокрого місця не залишать (можливо застосують тактичне ЯО).
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01.02.2022 11:40 Відповісти
УСПОКОЙТЕСЬ!!! НЕ ПАНИКУЙТЕ!!! зеля сказал всё норм. Это просто пацаны за картошкой приехали. А вы тут сразу война, война...
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01.02.2022 13:06 Відповісти
Ото б краще не протестували, даруючи квіти мєнтам, краще Майдан, або сиділи б по домам і Московії нічим було б зараз шантажувати Лукаша.
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03.02.2022 00:05 Відповісти
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