Військові провели на Луганщині навчання з аеромедичної евакуації поранених. ФОТОрепортаж

На Луганщині провели заняття з тактичної медицини та аеромедичної евакуації поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Зазначається, щоо навчань залучали бойових медиків частин оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Відпрацьовували надання медичної допомоги під вогнем противника, порядок сортування поранених, вивантаження з санітарних машин та їх завантаження у вертоліт для аеромедичної евакуації. Також тренувались працювати з різноманітним медичним обладнанням.

За словами начальника військово-медичної групи ОТУ "Північ" полковника медичної служби Михайла Ладаная, кожен бойовий медик повинен чітко засвоїти алгоритм роботи та вміти використовувати переваги санітарної авіації для порятунку життя поранених воїнів. Тож під час навчань особливу увагу приділяли саме вмінню правильно вибрати місце для приземлення санітарного вертольота, порядку установки стійок та правилам ведення радіообміну з застосуванням сучасних засобів зв’язку.

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Крім того, медики відпрацювали алгоритм доповіді: про наявність, кількість поранених, їх стан, терміновість евакуації та необхідність у додатковій медичній апаратурі чи обладнанні.

"Аеромедична евакуація в районі проведення операції Об’єднаних сил нерідко є єдиним способом своєчасного доправлення поранених до лікувальних закладів, – говорить полковник медичної служби Михайло Ладанай. – Стан пораненого не завжди дозволяє використати інші види транспорту та й відлік часу може йти на хвилини. Тож тренуванням особового складу медичної служби під час евакуації санітарним транспортом приділяється особлива увага. Наші медики вкотре підтвердили хороший рівень підготовки, як в питаннях надання медичної допомоги, так і взаємодії з екіпажем санітарного гвинтокрилу".









Фото: пресцентр ОС/фейсбук