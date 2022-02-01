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Контррозвідка СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз гібридної агресії РФ проти України. За минулий рік викрито більше 80 ворожих агентів та шпигунів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За минулий рік, розпочато більше 130 кримінальних проваджень за державну зраду, шпигунство і тероризм.

Понад 60 зловмисників – засуджено до різних термінів покарання.

Контррозвідка СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів 01

В ході слідчо-оперативних дій, СБУ знешкодила низку ворожих агентурних мереж. За завданням своїх "кураторів", зловмисники проводили розвідувально-підривну діяльність проти державної безпеки України.

Достроково припинено повноваження 17 іноземних дипломатів за порушення норм Віденської конвенції про консульські зносини. Зокрема, ініційовано дострокове відкликання 16 дипломатів, а одному - скорочено строк акредитації.

Викрито більше 50 учасників терористичних угруповань та незаконних збройних формувань ОРДЛО. За даними слідства, вони входили до складу ворожих підрозділів, які брали активну участь в обстрілах позицій українських військ на сході нашої держави.

Більше 20 агентів російських спецслужб, затримано на підготовці та спробах вчинення диверсій для дестабілізації внутрішньо-політичної обстановки в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавав секретні дані щодо озброєння: харків'янина підозрюють у шпигунстві на користь Росії

За матеріалами української контррозвідки, до 8 років ув’язнення засуджено агента ФСБ РФ, який намагався отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".

У Донецькій області суд покарав ворожого агента, викритого на зборі розвідданих про підрозділи Збройних Сил України. Також, він займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об’єктів у Маріуполі.

Під час затримання, у зловмисника вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону.

Під час масштабної спецоперації, СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ РФ.

Ворожі агенти займалися підготовкою до вчинення диверсій. Серед об’єктів посягань – бойові літаки на одному з аеродромів Збройних Сил України.

В ході обшуків, у зловмисників вилучено майже 3 кг тротилу з електродетонаторами і реактивні протитанкові гранати.

У Луганській області затримано шпигуна російської воєнної розвідки. Іноземний агент прибув до регіону для збору розвідданих про підрозділи операції Об’єднаних сил.

Його "кураторів" цікавила інформація щодо місць дислокації українських військ, а також відомості про новітні зразки вітчизняної зброї.

У Миколаєві співробітники СБУ викрили агента спецслужб РФ, який збирав секретні дані в оборонній сфері нашої держави. Встановлено, що зловмисник намагався отримати доступу до технічної документації щодо сучасних розробок безпілотних літальних апаратів.

На Житомирщині затримано ще одного агента ФСБ РФ. Зловмисник збирав розвіддані про військові частини, дислоковані на території регіону.

Серед його завдань, було отримання інформації щодо керівного складу оборонних об’єктів.

Крім того, за матеріалами української контррозвідки, скасовано більше 360 допусків до державної таємниці. Це дозволило запобігти загрозам витоку секретної інформації, у тому числі оборонного характеру.

У межах контррозвідувальних заходів, встановлено особи понад 400 іноземців, причетних до підривної діяльності проти держбезпеки України. Їм заборонено в’їзд на територію нашої країни.

За цей період, нейтралізовано 19 організованих угруповань, які займались незаконною легалізацією вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою.

За всіма викритими фактами протиправної діяльності, контррозвідка СБУ проводить системну роботу для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Контррозвідка СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів 02
Контррозвідка СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів 03
Контррозвідка СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів 04
Контррозвідка СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів 05
Фото: сайт СБУ

контррозвідка (470) СБУ (12991) шпигунство (1018)


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Топ коментарі
+7
Что там с кивой, призывающего рф " освободить" Украину?
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01.02.2022 11:11 Відповісти
+4
На базарах ? А скільки в Верховні Раді ?
Рабіновіч в Москві мешкає більше , чим присутній в ВР.
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01.02.2022 11:19 Відповісти
+4
А Егоровой ,мураевым и всех ОПЗ -жопниками и их телепомойками
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01.02.2022 12:05 Відповісти
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Контррозвідці СБУ-респект...
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01.02.2022 11:07 Відповісти
Забули згадати про модель з OnlyFans, яка розхитувала наші моральні устої.
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01.02.2022 11:07 Відповісти
Что там с кивой, призывающего рф " освободить" Украину?
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01.02.2022 11:11 Відповісти
он сам себя разоблачил, так что не считается
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01.02.2022 11:37 Відповісти
А Егоровой ,мураевым и всех ОПЗ -жопниками и их телепомойками
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01.02.2022 12:05 Відповісти
" СБУ викрила понад 80 агентів і шпигунів .." .Невже всі з ОП ? )
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01.02.2022 11:14 Відповісти
А ківа, жолудь, та інші жопезЄшники, там є?
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01.02.2022 11:18 Відповісти
зачем нам провадження? покажите посадки и сроки заключения этих всех шпионов сепаратистов ! притом показательно это нужно делать! чтобы проводить таким образом устрашительно воспитательную работу!!! или своих мозгов не хватает так делать?!шушеру ловят а они все партией сидят в раде в опзж...((
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01.02.2022 11:18 Відповісти
На базарах ? А скільки в Верховні Раді ?
Рабіновіч в Москві мешкає більше , чим присутній в ВР.
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01.02.2022 11:19 Відповісти
Що порошенка і мєдвєдчука вже засудили?
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01.02.2022 11:22 Відповісти
Заховай свою зайву...
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01.02.2022 11:30 Відповісти
Ага ... 80 ...
Оманскому своему лапшу на уши вешайте. Если бы так и было, то мы бы уже давно освободидили бы из плена наших граждан путем обмена.
Для создания видимости работы похватали всяких упоротых СССРовских отставников, малолеток и наркоманов разукрашивающих памятники Бандере и минирующих школы по телефону.

Все знают что настоящие враги Украины сидят в ОП, Верховной Раде и МО.
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01.02.2022 11:28 Відповісти
а сколько агентов перевербовано, создано каналов доведения выгодной информации, дезинформации? почему сидит агентура врага в верхних эшелонах власти Украины? почему не остановлен зеленьський, отрабатывающий задание на ухудшение отношений Украины с США и НАТО?,
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01.02.2022 11:36 Відповісти
Кремлядська агентура у ВР уже оголосила, що на порядку денному стоять федералізація України із зверненням до КСУ, подвійне громадянство для легалізації розданих українцям московією паспортів і їх участі у політичному житті держави.
При такому розкладі і вторгнення не потрібне, Україна все зробить своїми руками, сама затягне петлю у себе на шиї.
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01.02.2022 11:38 Відповісти
Где фамилии? морды "рашен фашистов" зачем зарисовали?
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01.02.2022 12:16 Відповісти
За зрив арешту Вагнергнців та «Ізоляції» кого затримали…
Позорище…
За підпал у 2014 році будинку профспілок у Києві кого затримали…
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01.02.2022 12:18 Відповісти
Стаття для лехторату мол ми ж не даремно з корита хаваєм. А по факту СБУ за для безпеки України зробило аж 0 цілих і хрін десятих. Ах да таки зробили, пошугали казахських активістів під час мітингів у Казахстані. Ну раз начальник з ФСБ звонить треба послухати.
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01.02.2022 12:34 Відповісти
А в офисах президента, прокурора, в вр и генштабе пробовали разоблачать???
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01.02.2022 13:34 Відповісти

поймали губами рояльный орган
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01.02.2022 15:39 Відповісти
не там ловите. кому эта "мелочевка" нужна? лучше зайдите в ОПу, вот где настоящее кротовье логово откормленных тварей, и вы перевыполните план по поимке всякой нечисти на годы вперед.
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01.02.2022 18:00 Відповісти
 
 