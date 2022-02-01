Контррозвідка СБУ за минулий рік викрила понад 80 ворожих агентів та шпигунів. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз гібридної агресії РФ проти України. За минулий рік викрито більше 80 ворожих агентів та шпигунів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За минулий рік, розпочато більше 130 кримінальних проваджень за державну зраду, шпигунство і тероризм.

Понад 60 зловмисників – засуджено до різних термінів покарання.

В ході слідчо-оперативних дій, СБУ знешкодила низку ворожих агентурних мереж. За завданням своїх "кураторів", зловмисники проводили розвідувально-підривну діяльність проти державної безпеки України.

Достроково припинено повноваження 17 іноземних дипломатів за порушення норм Віденської конвенції про консульські зносини. Зокрема, ініційовано дострокове відкликання 16 дипломатів, а одному - скорочено строк акредитації.

Викрито більше 50 учасників терористичних угруповань та незаконних збройних формувань ОРДЛО. За даними слідства, вони входили до складу ворожих підрозділів, які брали активну участь в обстрілах позицій українських військ на сході нашої держави.

Більше 20 агентів російських спецслужб, затримано на підготовці та спробах вчинення диверсій для дестабілізації внутрішньо-політичної обстановки в Україні.

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За матеріалами української контррозвідки, до 8 років ув’язнення засуджено агента ФСБ РФ, який намагався отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун".

У Донецькій області суд покарав ворожого агента, викритого на зборі розвідданих про підрозділи Збройних Сил України. Також, він займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об’єктів у Маріуполі.

Під час затримання, у зловмисника вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону.

Під час масштабної спецоперації, СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ РФ.

Ворожі агенти займалися підготовкою до вчинення диверсій. Серед об’єктів посягань – бойові літаки на одному з аеродромів Збройних Сил України.

В ході обшуків, у зловмисників вилучено майже 3 кг тротилу з електродетонаторами і реактивні протитанкові гранати.

У Луганській області затримано шпигуна російської воєнної розвідки. Іноземний агент прибув до регіону для збору розвідданих про підрозділи операції Об’єднаних сил.

Його "кураторів" цікавила інформація щодо місць дислокації українських військ, а також відомості про новітні зразки вітчизняної зброї.

У Миколаєві співробітники СБУ викрили агента спецслужб РФ, який збирав секретні дані в оборонній сфері нашої держави. Встановлено, що зловмисник намагався отримати доступу до технічної документації щодо сучасних розробок безпілотних літальних апаратів.

На Житомирщині затримано ще одного агента ФСБ РФ. Зловмисник збирав розвіддані про військові частини, дислоковані на території регіону.

Серед його завдань, було отримання інформації щодо керівного складу оборонних об’єктів.

Крім того, за матеріалами української контррозвідки, скасовано більше 360 допусків до державної таємниці. Це дозволило запобігти загрозам витоку секретної інформації, у тому числі оборонного характеру.

У межах контррозвідувальних заходів, встановлено особи понад 400 іноземців, причетних до підривної діяльності проти держбезпеки України. Їм заборонено в’їзд на територію нашої країни.

За цей період, нейтралізовано 19 організованих угруповань, які займались незаконною легалізацією вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою.

За всіма викритими фактами протиправної діяльності, контррозвідка СБУ проводить системну роботу для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.









Фото: сайт СБУ