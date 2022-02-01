Голові ДІАМ пропонували $120 тис. за сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки попри наявні порушення, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Представник одного із столичних забудовників пропонував хабар голові Державної інспекції архітектури та містобудування України за отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ДІАМ близько 120 тис. дол. США за те, аби Інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві попри наявні порушення.

Особу викрито під час надання 120 тис. дол. США та затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2021 року за заявою голови ДІАМ.

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