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Голові ДІАМ пропонували $120 тис. за сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки попри наявні порушення, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Представник одного із столичних забудовників пропонував хабар голові Державної інспекції архітектури та містобудування України за отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ДІАМ близько 120 тис. дол. США за те, аби Інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві попри наявні порушення.

Особу викрито під час надання 120 тис. дол. США та затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2021 року за заявою голови ДІАМ.

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Голові ДІАМ пропонували $120 тис. за сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки попри наявні порушення, - НАБУ 01
Голові ДІАМ пропонували $120 тис. за сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки попри наявні порушення, - НАБУ 02
Голові ДІАМ пропонували $120 тис. за сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки попри наявні порушення, - НАБУ 03
Голові ДІАМ пропонували $120 тис. за сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки попри наявні порушення, - НАБУ 04
Голові ДІАМ пропонували $120 тис. за сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки попри наявні порушення, - НАБУ 05

Автор: 

НАБУ (5097) хабар (4738) Київ (19688) підкуп (279) ДІАМ (27)


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Топ коментарі
+4
100% сделали заказуху-показуху. Дома уже давно готовые для заселения мурыжат, находя мелкие недочеты, тем самым поднимая уровень взятки до максимального размера и ждут, когда выйдут на них (ГИАГ) на 100% проверенные и надежные застройщики.... Лучше б не этим хвастались, а тем, как они принимают дома в эксплуатацию и что пишут в своих претензиях. Кто не знает тему, думает какие они честные и неподкупные ........ Хочу видеть по каждому дому, сдаваемому в эксплуатацию, конкретику на сайте ГИАГ, т.е. их замечания и т.п. Но этого нет!!!!
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01.02.2022 15:44 Відповісти
+3
одного з тисячі таких же показово зловили
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01.02.2022 14:43 Відповісти
+3
Тепер ціна питання,щоб відпустили за недостатністю доказів...
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01.02.2022 20:26 Відповісти
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микитась снова в работе
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01.02.2022 14:39 Відповісти
з татарчуком...
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01.02.2022 20:24 Відповісти
Ти дивись який голова, мабуть новий, реформований та люстрований.
120 певно мало, ото і здав)))
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01.02.2022 14:42 Відповісти
одного з тисячі таких же показово зловили
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01.02.2022 14:43 Відповісти
А може вже так підняли відкати що не всім по кишені? А інвестори беруть за горло?
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01.02.2022 15:10 Відповісти
Тепер ціна питання,щоб відпустили за недостатністю доказів...
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01.02.2022 20:26 Відповісти
Шекспир отдыхает. Такса за квадрат при здаче без нарушений 5 долларов или 50тыс. за многоэтажку, и это в обласном центре, в Киеве не знаю. Тоесть слили мелкого застройщика - конкурента и теперь герои.
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01.02.2022 15:25 Відповісти
100% сделали заказуху-показуху. Дома уже давно готовые для заселения мурыжат, находя мелкие недочеты, тем самым поднимая уровень взятки до максимального размера и ждут, когда выйдут на них (ГИАГ) на 100% проверенные и надежные застройщики.... Лучше б не этим хвастались, а тем, как они принимают дома в эксплуатацию и что пишут в своих претензиях. Кто не знает тему, думает какие они честные и неподкупные ........ Хочу видеть по каждому дому, сдаваемому в эксплуатацию, конкретику на сайте ГИАГ, т.е. их замечания и т.п. Но этого нет!!!!
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01.02.2022 15:44 Відповісти
допрос, суд, тюрьма, условка, занос, кресло, взятка, допрос...
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01.02.2022 16:16 Відповісти
Вулиця,ліхтар,аптека...
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01.02.2022 20:28 Відповісти
Будівництво в Україні це повна жопа, закошмаріть можна кого завгодно, хоч за один несертифікований неліцензований там кабель. На кожну дірку і залізяку їм треба сертифікат від пожежників, від екологів, по п'ять комісій різних організацій.
Причому підстави абсолютно безглузді. Не можна будувати більше 25 поверхів? Бо в Україні десь є тільки одна пожежна машина яка дістане до 25-го поверху, а чи доїде та пожежна машина на практиці і чи взагалі на ходу, і чи її хтось взагалі бачив хоч раз?
І при цьому будинки фактично готові до життя стоять роками через цих кровососів) і так можна шантажувати кого завгодно.
Цікаво який будинок потрапив в немилість.
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01.02.2022 16:18 Відповісти
 
 