Голові ДІАМ пропонували $120 тис. за сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки попри наявні порушення, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Представник одного із столичних забудовників пропонував хабар голові Державної інспекції архітектури та містобудування України за отримання сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ДІАМ близько 120 тис. дол. США за те, аби Інспекція незаконно видала сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві попри наявні порушення.
Особу викрито під час надання 120 тис. дол. США та затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2021 року за заявою голови ДІАМ.
Топ коментарі
+4 Влад М #460141
показати весь коментар01.02.2022 15:44 Відповісти Посилання
+3 Yevgeniy Solovey
показати весь коментар01.02.2022 14:43 Відповісти Посилання
+3 Petro Kravchenya
показати весь коментар01.02.2022 20:26 Відповісти Посилання
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120 певно мало, ото і здав)))
Причому підстави абсолютно безглузді. Не можна будувати більше 25 поверхів? Бо в Україні десь є тільки одна пожежна машина яка дістане до 25-го поверху, а чи доїде та пожежна машина на практиці і чи взагалі на ходу, і чи її хтось взагалі бачив хоч раз?
І при цьому будинки фактично готові до життя стоять роками через цих кровососів) і так можна шантажувати кого завгодно.
Цікаво який будинок потрапив в немилість.