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"На яку країну працює Кабмін?": активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 лютого, активісти пікетували Кабінет Міністрів України з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на українському телебаченні, оскільки згідно цього закону уряд ще два роки тому був зобов’язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до нового мовного законодавства, але досі цього не відбулося.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Олігархічні телеканали пів року грубо порушують вимогу закону про мову щодо показу фільмів і серіалів українською. Вони мали дворічний перехідний період, але не тільки не переклали вже відзняті російськомовні фільми, а й створюють нові. Телепродукт російською мовою і з російськими "зірками" не лише незаконно крутять в Україні, а й продають у Росію, отримуючи надприбутки. Заради наживи або свідомо цим продуктом русифікують мільйони українців, насаджують в Україні "русскій мір" та мислевіруси про "адін народ". Показ фільмів для Росії на українському телебаченні нищить україномовне телевиробництво та обкрадає українського глядача", - заявили організатори акції.

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"Це відбувається за прямого сприяння чинної влади. Депутати-"слуги народу" кілька разів намагалися скасувати норму про показ фільмів українською. Коли ж ці спроби провалилися, влада почала відкрито саботувати закон. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася контролювати мову фільмів. А Держкіно не тільки не скасувало вже видані дозволи на показ російськомовних фільмів, а й видає нові, керуючись застарілими нормативно-правовими актами, які суперечать закону. Наприклад, нещодавно такий дозвіл отримав новий сезон російськомовного серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу" й цей серіал майже одночасно транслювався на українському каналі "1+1" та російському державному каналі "Россия 1". Згідно із законом про мову, Кабінет Міністрів України ще два роки тому був зобов’язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Але досі цього не зробив!" - наголошують організатори акції.

В ході акції активісти розіграли сцену в якій показали як українські телеканали підігрують країні-агресору та озвучили свої вимоги, зокрема: забезпечити приведення всіма органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із законом про мову та забезпечити невідкладне скасування Державним агентством України з питань кіно прокатних посвідчень для всіх фільмів і серіалів, що всупереч закону демонструються на телебаченні російською мовою.

На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 01
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 02
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 03
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 04
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 05
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 06
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 07
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 08
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 09
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 10
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 11
На яку країну працює Кабмін?: активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Кабмін (14154) пікет (322) протест (2408) ТБ (278) українська мова (836) російська мова (315) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+11
"... нещодавно такий дозвіл отримав новий сезон російськомовного серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу" й цей серіал майже одночасно транслювався на українському каналі "1+1" та російському державному каналі "Россия 1".

Згідно із законом про мову, Кабінет Міністрів України ще два роки тому був зобов'язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Але досі цього не зробив!" - наголошують організатори акції."

Джерело:

І Бєніна сосна Герасим'юк з Г+Г, яка зараз очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язана реагувати на порушення закону.
Але сосна мовчить.
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01.02.2022 15:33 Відповісти
+9
Так зовсім не важко здогадатись-на смердючу лапатну балалайню,бо це очевидно.Та й не тільки кабмін...
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01.02.2022 15:32 Відповісти
+8
Какаяразніца, якщо мір-дружба-лаптя со стапршімі братьями в Найвеличнішого Зеленого з пєльонок в голову вбита любітєлямі Совєтов.
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01.02.2022 15:32 Відповісти
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Так зовсім не важко здогадатись-на смердючу лапатну балалайню,бо це очевидно.Та й не тільки кабмін...
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01.02.2022 15:32 Відповісти
Какаяразніца, якщо мір-дружба-лаптя со стапршімі братьями в Найвеличнішого Зеленого з пєльонок в голову вбита любітєлямі Совєтов.
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01.02.2022 15:32 Відповісти
"... нещодавно такий дозвіл отримав новий сезон російськомовного серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу" й цей серіал майже одночасно транслювався на українському каналі "1+1" та російському державному каналі "Россия 1".

Згідно із законом про мову, Кабінет Міністрів України ще два роки тому був зобов'язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Але досі цього не зробив!" - наголошують організатори акції."

Джерело:

І Бєніна сосна Герасим'юк з Г+Г, яка зараз очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язана реагувати на порушення закону.
Але сосна мовчить.
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01.02.2022 15:33 Відповісти
Аскажіть мені--чи виконується Конституція України зеленою владою і гарантом? Чи виконується якийсь Закон України??? НІ! НІ! НІ!. ВУкраїні невиконання законів і конституція починається від президента до праціівника (держслужбовця) районного рівня. Бо на чолі держави" какая разніца"
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01.02.2022 15:36 Відповісти
Кабмін, як і Володя Криворізький, працюють на росію і ОРДЛО. Там весь Володін бізнес. І тут вся їх продукція на російській мові, вони вже другий рік після "мовного" закону топчуться по ньому своїми брудними лапами малоросів і маланців. Навіть створили додатковий телеканал "Дом" на російській мові, ніби для ОРДО, а по факту на всю Україну. А могли б гроші передати армії.
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01.02.2022 15:39 Відповісти
Так звані "слуги" як і олігархи дуже далекі від украінськоі мови і культури ,вони культивували і далі продовжують це робити дешевий російський непотріб ,майже всі олігархічні теле. канали порушують мовне законодавство.
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01.02.2022 15:41 Відповісти
Кабмін працює на зе, зе працює на себе і компанію 95 таких як він, всі разом вони НЕ працюють на Украіну, а може що й дехто з них старається для ворога.
Виглядає так.
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01.02.2022 15:47 Відповісти
Де наш гарант Конституції? А цей "гарант" перший порушник. Цей "гарант" малорос і відвертий ворог України. Але що з нього взяти, він за своє відповість через 2 роки, але завдяки баранам 73% ми втратили вже три роки розвитку і руху в НАТО, ЄС та відродження всього українського, що було знищено російською імперією.
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01.02.2022 15:50 Відповісти
Україна двомовна, хто б там як дурника не корчив, тому й гальмують з дотриманням закону.
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01.02.2022 15:54 Відповісти
Ви мабуть не знаєте історію України? До московського іга Україна була україномовною. Російську її насаджали триста років, забороняли говорити і писати, палили книги, саджали в тюрми за українські колядки, за українські пісні і навіть вбивали. Майже всі школи були переведені на російську мову, а виші всі без виключення на російську. Так робили з нас "двомовних". Українські традиції і мову спасли в Канаді ті, хто туди виїхав -діаспорта і Автро-Угорстька імперія, де були українські школи, українські церкви.
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01.02.2022 16:02 Відповісти
Це вже не має жодного значення, всі українці сьогодення спілкуються тією мовою, яку обрали добровільно.
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01.02.2022 21:37 Відповісти
пора вже добровільно-примусово забороняти російську
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02.02.2022 02:50 Відповісти
Тобто на закон кладуть і ви це виправдовуєте?
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01.02.2022 16:16 Відповісти
треба згадати українцям, якою мовою розмовляли діди і прадіти і як кацапська влада знущалась над україномовними, євреї відродили вже фактично мертву мову, ось для чого і потрібен цей закон, а ми все про двоязичіє.... колись будуть казать , що був такий народ, який перетворився в манкуртів....
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01.02.2022 16:54 Відповісти
НПЗД!
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01.02.2022 17:31 Відповісти
"Кабмин" набирался из друзей, знакомых, приближённых и т.д.
Покажи мне твой кабмин и я скажу тебе кто ты.
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01.02.2022 15:54 Відповісти
На телеканале Дом и не только крутят агитпром коммунизма и СССР. Не смотря на запрет символики и тд.
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01.02.2022 15:59 Відповісти
"Знімати відосики" - це єдина галузь виробництва яка демонструє швидке зростання.
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01.02.2022 17:05 Відповісти
А завтра эти пастухи и дояры заставят и министров коз пасти.Слава Украине!
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02.02.2022 09:20 Відповісти
 
 