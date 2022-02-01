"На яку країну працює Кабмін?": активісти пікетували уряд з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на телебаченні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 лютого, активісти пікетували Кабінет Міністрів України з вимогою забезпечити дотримання закону про мову на українському телебаченні, оскільки згідно цього закону уряд ще два роки тому був зобов’язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до нового мовного законодавства, але досі цього не відбулося.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Олігархічні телеканали пів року грубо порушують вимогу закону про мову щодо показу фільмів і серіалів українською. Вони мали дворічний перехідний період, але не тільки не переклали вже відзняті російськомовні фільми, а й створюють нові. Телепродукт російською мовою і з російськими "зірками" не лише незаконно крутять в Україні, а й продають у Росію, отримуючи надприбутки. Заради наживи або свідомо цим продуктом русифікують мільйони українців, насаджують в Україні "русскій мір" та мислевіруси про "адін народ". Показ фільмів для Росії на українському телебаченні нищить україномовне телевиробництво та обкрадає українського глядача", - заявили організатори акції.

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"Це відбувається за прямого сприяння чинної влади. Депутати-"слуги народу" кілька разів намагалися скасувати норму про показ фільмів українською. Коли ж ці спроби провалилися, влада почала відкрито саботувати закон. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася контролювати мову фільмів. А Держкіно не тільки не скасувало вже видані дозволи на показ російськомовних фільмів, а й видає нові, керуючись застарілими нормативно-правовими актами, які суперечать закону. Наприклад, нещодавно такий дозвіл отримав новий сезон російськомовного серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу" й цей серіал майже одночасно транслювався на українському каналі "1+1" та російському державному каналі "Россия 1". Згідно із законом про мову, Кабінет Міністрів України ще два роки тому був зобов’язаний забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом. Але досі цього не зробив!" - наголошують організатори акції.

В ході акції активісти розіграли сцену в якій показали як українські телеканали підігрують країні-агресору та озвучили свої вимоги, зокрема: забезпечити приведення всіма органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із законом про мову та забезпечити невідкладне скасування Державним агентством України з питань кіно прокатних посвідчень для всіх фільмів і серіалів, що всупереч закону демонструються на телебаченні російською мовою.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ