Найдовшу в Україні підпірну стінку збудували біля водоспаду Труфанець на Закарпатті, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Закарпатській області на дорозі Н-09 біля водоспаду Труфанець збудували найдовшу в Україні підпірну стінку.

Про це повідомив "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

Труфанець - найвищий природний водоспад Закарпаття, гідрологічна пам'ятка природи та туристична перлина Карпат. Розташований на південно-східних схилах гірського масиву Свидівця, що у Рахівському районі Закарпатської області.

"Біля цієї туристичної перлини збудовано найдовшу підпірну стіну в Україні. Її довжина - майже 2 км. Стіна захищає дорогу Н-09 від руйнівного впливу річки Тиса. Функція споруди - зменшити масштаби розмиву земляного полотна і стримати зсуви ґрунту", - йдеться у повідомленні відомства.

В "Укравтодорі" також зазначили, що на випадок зсувів та селевих потоків біля самого водоспаду укріплена гора, а проїжджа частина дороги Н-09 у цьому місці розширена від шести до восьми метрів. Роботи виконувались у межах програми "Велике будівництво".

Дорога Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів з'єднує три області і має найбільшу кількість підпірних стінок та габіонів, завдовжки сотні кілометрів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, повідомив, що до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг. Зокрема у цьому році має розпочатися реалізація першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне.

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