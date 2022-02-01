Найдовшу в Україні підпірну стінку збудували біля водоспаду Труфанець на Закарпатті, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
В Закарпатській області на дорозі Н-09 біля водоспаду Труфанець збудували найдовшу в Україні підпірну стінку.
Про це повідомив "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.
Труфанець - найвищий природний водоспад Закарпаття, гідрологічна пам'ятка природи та туристична перлина Карпат. Розташований на південно-східних схилах гірського масиву Свидівця, що у Рахівському районі Закарпатської області.
"Біля цієї туристичної перлини збудовано найдовшу підпірну стіну в Україні. Її довжина - майже 2 км. Стіна захищає дорогу Н-09 від руйнівного впливу річки Тиса. Функція споруди - зменшити масштаби розмиву земляного полотна і стримати зсуви ґрунту", - йдеться у повідомленні відомства.
В "Укравтодорі" також зазначили, що на випадок зсувів та селевих потоків біля самого водоспаду укріплена гора, а проїжджа частина дороги Н-09 у цьому місці розширена від шести до восьми метрів. Роботи виконувались у межах програми "Велике будівництво".
Дорога Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів з'єднує три області і має найбільшу кількість підпірних стінок та габіонів, завдовжки сотні кілометрів.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, повідомив, що до 2024 року планується оновити 24 тисячі кілометрів доріг. Зокрема у цьому році має розпочатися реалізація першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне.
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А основные показатели этой работы Автодор удобненько замял для ясности:
1. Стоимость? Очень не сложно посчитать сколько стоит куб бетона и работы по установке опалубки и заливке бетона. Вангую: На любой коммерческой стройке в Киеве эти работы стоят в 3 раза дешевле, чем у Автодора
2. Сроки выполнения? Даже с учетом 2 км. длинны, там работы на один летний сезон. Ну это если работать ...
Нужно рассказывать кто и как проверяет и контролирует все эти расходы или сам догадываешься?
В Украине не принимал участие в масштабных работах с бетоном, но у меня очень много коллег, которые этим занимаются и я с ними общаюсь.
А на счет "лично заниматься раскрытием коррупции на большой стройке" - это вы повеселили. Чем мне еще "лично заняться"? Армией? Экономикой?
Тут, вообще-то, форум. И люди своё мнение высказывают. Вы - против?
Какой "фактаж"? Кому нужен этот "фактаж"? Прогнившим насквозь МВД, СБУ? Или так называемым "антикоррупционным органам"?
Вы, наверное, никогда не участвовали в гос.тендерах, если говорите такие вещи.
Любимая отмазка всех коррупционеров: "Но я же работу выполнил" (это к вопросу: зробили в будь-якому випадку корисну річ). Ваше утверждение было бы справедливо, если бы какой-то бизнесмен делал это за личные капиталы. Тут другой случай - это деньги налогоплатильщиков!
Я сказал о сроках и ценах. А есть еще ТУ, СНиПы и качество. Это вообще отдельная история. Там такое дно, что вы себе даже не представляете.
А пишу я об этом не потому, что у меня позиция "всьо прапала, укралі, разваравалі", а потому, что я в этом разбираюсь. И меня бесят люди, которые при обсуждении "достижений" Зеленского заводят песню "ну, он хотя бы дороги сделал...". Вот я и пытаюсь донести, что всё это "сделал" - это фикция чистейшей воды.
Додам лише, що попри нав'язану загальну думку про меншовартість нашої нації, тут існують компанії, які будуть добре і платять достойні білі зп. Особисто мені трохи шкода, що у Вас був негативний досвід роботи з іншими.
На рахунок податків, то те, що Ви пишете взагалі нонсенс. Будь-яке держзамовлення передбачає фінансування з бюджетів. Але Ви вперто не хочете бачити різницю між "за наші податки будують", і "за наші податки не будують", або будують десь собі щось, на 450 квадратів з теплою підлогою.
И я не на секунду не сомневаюсь, что украинцы умеют хорошо строить. Вопрос условий. У меня товарищ в США имеет свою строит.компанию, где работает 80% украинцев. От заказов отбоя нет. Он, 5 лет назад начинал с 4-х человек. Сейчас - в 10 раз больше. Это лучшее подтверждение того, как украинцы умеют работать в нормальных условиях.
И не надо искажать мои слова. Дело не в том "за наші податки будують", і "за наші податки не будують". Главный вопрос: КАК строят?
Я не ханжа: Пожалуйста, стройте себе хоть дворцы с теплыми полами. Только из честной прибыли, а не из откатов или из суперприбыли за счет занижения качества стройматериалов, нарушения технологий и игнорирования здравого смысла.
Вот скажите: Как можно утверждать проект дома на 150 квартир, с паркингом на 90 машиномест? Это же нонсенс! А ведь все по СНиПам! Никаких нарушений.
P.S.
Я не "лью бетон". Я проектировал здания в ОАЭ и осуществлял авт.надзор. В Украине в строительстве работал недолго, но с коллегами отношения поддерживаю.