"Іскандери", здатні уражати цілі аж до Тернополя й Черкас, розташували в Білорусі. ФОТО
Супутникові знімки підтверджують, що "Іскандери" розташовані на полігоні "Репище" в Білорусі.
Про це свідчить звіт компанії Maxar, що вже понад 60 років розробляє супутники та отримує з їх допомогою високоякісні знімки Землі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Полігон "Репище", на якому розташовані "Іскандери", розташований у Могильовській області, поруч із райцентром Осиповичи. За офіційною версією, зброю туди зганяють для участі у білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість-2022", які заплановані на 10-20 лютого.
"Іскандери" можуть уражати цілі, розташовані на відстані у 500 км. Таким чином в радіусі дії розташованих на полігоні "Репище" ракетних комплексів опиняється майже вся територія Латвії та Литви, а також територія Польщі аж до Варшави.
В Україні в радіусі дії - Чернігівщина, Київщина, Сумщина, Черкащина, Волинь, Хмельниччина, Тернопільщина, Віннитчина, частина Львівщини.
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Премьер Армении усомнился в боеспособности российских Искандеров
Но система противоракетной обороны, эксплуатируемая азербайджанскими военными, израильский «Барак-8», сбила ее [ракету]
Россия всячески поддерживала намерение Армении использовать ракеты комплекса «Искандер» и оказывала материальную поддержку, когда встал вопрос об их запуске.»
https://dailystorm.ru/news/smi-erevan-po-nastoyaniyu-moskvy-zapuskal-po-baku-raketu-iskandera СМИ: Ереван по настоянию Москвы запускал по Баку ракету «Искандера» - Daily Storm
Но, русские скоты, а вы в курсе, что наши Ураганы спокойно достают до Курской АЭС?
Кто то реально думает ,что это может сломить Украину)))????
Ха ха .
ИЗ-ЗА" КРИВИЗНЫ ЗЕМЛИ" ЭТИ ИСКАНДЕРИ НИ НА
ЧТО НЕ СПОСОБНЫ!!!...
ВСУ нужен современный ОТРК -Гром-2 (Сапсан). Который ни одного испытания успешного не было. Не могут доделать до сих пор до логического конца этот ОТРК. деньги КБ «Южное» на ОТРК-Сапсан не выделяют. Похоже на саботаж.
Гоняют уже 4 года только один экземпляр по площади в Киеве на день независимости. Печаль, тоска.
Демократії захотілось для Біларусі. Та в нас ніколи демократії не було і нема. Ото б сиділи й не вякали на рахунок Біларусі.