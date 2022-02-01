"Іскандери", здатні уражати цілі аж до Тернополя й Черкас, розташували в Білорусі. ФОТО

Супутникові знімки підтверджують, що "Іскандери" розташовані на полігоні "Репище" в Білорусі.

Про це свідчить звіт компанії Maxar, що вже понад 60 років розробляє супутники та отримує з їх допомогою високоякісні знімки Землі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Полігон "Репище", на якому розташовані "Іскандери", розташований у Могильовській області, поруч із райцентром Осиповичи. За офіційною версією, зброю туди зганяють для участі у білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість-2022", які заплановані на 10-20 лютого.

"Іскандери" можуть уражати цілі, розташовані на відстані у 500 км. Таким чином в радіусі дії розташованих на полігоні "Репище" ракетних комплексів опиняється майже вся територія Латвії та Литви, а також територія Польщі аж до Варшави.

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В Україні в радіусі дії - Чернігівщина, Київщина, Сумщина, Черкащина, Волинь, Хмельниччина, Тернопільщина, Віннитчина, частина Львівщини.









