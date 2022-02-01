УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10186 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 360 13

Затримано учасників злочинної групи, що викрадали киян та вимагали у них гроші, - поліція. ФОТОрепортаж

Дії зловмисників кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі столичного главку спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ у місті Києві припинили діяльність групи чоловіків, які залякували киян та вимагали у них гроші. Правоохоронці встановили, що до складу організованої групи входило шестеро осіб, між якими були розподілені ролі.

Протиправну діяльність організував 29-річний іноземець та залучив до виконання злочинних "завдань" ще п’ятьох чоловіків. У ході досудового розслідування з’ясувалось, що зловмисники заздалегідь збирали інформацію про потенційну жертву та чекали під будинком за місцем проживання, де вимагали гроші. Якщо потерпілі чинили опір, спільники силою саджали їх до автівки та продовжували залякувати, аби "не створювали проблем".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники викрадали людей та вимагали з них гроші на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У подальшому правопорушники телефонували до потерпілих з погрозами, щоразу вимагаючи здійснити новий "платіж". У разі відмови віддавати зазначену суму, чоловіки обманом через знайомих потрапляли до оселі жертв та, погрожуючи фізичним насильством, забирали з квартири гроші та цінні речі. 

Під час реалізації оперативної інформації працівники поліції затримали шістьох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти – раніше не судимі уродженець Дніпропетровщини, 1989 року народження, уродженці іншої держави, 1991 та 1992 років народження, та троє киян 1990, 1995 і 1998 років народження. 

Також дивіться: Львівські тіктокери "викрали" дівчину заради відео. Тепер їм загрожує штраф або громадські роботи. ВIДЕО

Затримано учасників злочинної групи, що викрадали киян та вимагали у них гроші, - поліція 01
Затримано учасників злочинної групи, що викрадали киян та вимагали у них гроші, - поліція 02
Затримано учасників злочинної групи, що викрадали киян та вимагали у них гроші, - поліція 03
Затримано учасників злочинної групи, що викрадали киян та вимагали у них гроші, - поліція 04

За погодженням із Київською міською прокуратурою слідчі повідомили п’ятьом чоловікам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - вимагання, за які їм загрожує до тринадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна, а шостому – 31-річному киянину, за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, санкція якої передбачає до семи років ув’язнення.

На даний час матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Також дивіться: "Ти, сука, що робиш? Викликай ментів!": У РФ найманець Бєляєв, який воював на Донбасі, викрав двох дітей і побив їхнього батька. ВIДЕО

Київ (19688) Нацполіція (15285) викрадення (822) шантаж (60)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Хтось би викрав нашого найвеличнійшого, але він нахер кому потрібен за нього гроші не дадуть
показати весь коментар
01.02.2022 17:50 Відповісти
+9
і знову "іноземець". Іспанець чи бельгієць на цей раз?
показати весь коментар
01.02.2022 17:41 Відповісти
+9
как задерживают этих выродков новостей полно каждый день. а как решения из зала суда и сроки реальные так хрен где что прочитаешь....((
показати весь коментар
01.02.2022 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і знову "іноземець". Іспанець чи бельгієць на цей раз?
показати весь коментар
01.02.2022 17:41 Відповісти
Ара или Гиви скорее всего. Документы попокупали и "работают"
показати весь коментар
01.02.2022 18:07 Відповісти
Хтось би викрав нашого найвеличнійшого, але він нахер кому потрібен за нього гроші не дадуть
показати весь коментар
01.02.2022 17:50 Відповісти
🤣🤣🤣кому нужен наркоман - це ж попадалово при його утриманні😀
показати весь коментар
01.02.2022 17:59 Відповісти
ты знаешь скоко у него мильёнов в офшорах?
показати весь коментар
01.02.2022 18:51 Відповісти
как задерживают этих выродков новостей полно каждый день. а как решения из зала суда и сроки реальные так хрен где что прочитаешь....((
показати весь коментар
01.02.2022 18:32 Відповісти
Не розумію:про наших вся інформація-звідки вони,а про чурок делікатно-громадянин іншої країни..Уже ясно,що найчастіше-це грузини,то треба ж якісь заходи вживати,а не гнати пургу.
показати весь коментар
01.02.2022 18:36 Відповісти
Иностранец с предметом, похожим на пистолет, совершал действия, похожие на стрельбу и от этого везде получались дырки, похожие на пулевые отверстия... Бл.дь, и как обычно рожи замазаны. А ведь люди могут опознать в них преступников, проходящих по другим делами помочь следствию.
показати весь коментар
01.02.2022 18:55 Відповісти
Теж бісить.... навіщо вони мерзоті рила ховають!
показати весь коментар
03.02.2022 01:59 Відповісти
Нада було просто всіх постріляти при затриманні і не паритись . Злочинність би одразу зменшилась на 6 чоловік .
показати весь коментар
01.02.2022 19:00 Відповісти
Следующие поняли бы, что Украина - неуютное место.
показати весь коментар
01.02.2022 20:19 Відповісти
І знову морди їм прикрили а навіщо? Щоб ми не впізнали цю гидоту?
І чому злочинці та щей злочинці іностранці мають зброю на теренах України а законослухняні громадяни України не мають, чому так?
показати весь коментар
01.02.2022 23:19 Відповісти
Чому їх не стріляють за те що "чинили опір" ?! Або треба міняти Закони щоб за такі злочини виходили МІНІМУМ через 25 років. З їх вже нічого нормального небуде, вийдуть й знову по криміналу.
показати весь коментар
03.02.2022 02:02 Відповісти
 
 