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Акція з вимогою закрити "Наш" та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під офісом телеканалу "НАШ" у Києві відбулась акція протесту: учасники вимагали закрити телеканал за антиукраїнську пропаганду в інтересах РФ та ввести санкції проти його власника Євгена Мураєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В заході прийняли участь члени націоналістичних рухів: "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", "Правий сектор". "Нацкорпус", "Традиція та порядок". Учасники акцій наклеїли символіку армії РФ на банер телеканалу "Наш", створили біля входу символічний блокпост, облили вхід до телеканалу червоною фарбою.

Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 01
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 02
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 03
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва планує встановити в Україні проросійського лідера, ним може стати Мураєв, - МЗС Великої Британії

Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 05
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 06
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 07
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 08
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 09

Також читайте: Правоохоронці готують обґрунтування для запровадження санкцій РНБО проти каналу "НАШ", - ЗМІ

Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 10
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 11
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 12

Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 13


Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 14
Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 15

Читайте також: Петиція про санкції щодо каналу "НАШ" зібрала 25 тис. голосів

Акція з вимогою закрити Наш та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві 16

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1461) Київ (19688) телебачення (1175) Богачук Олег (1457) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+27
А по моему проще раз в неделю Мураеву основательно бить морду.
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01.02.2022 20:14 Відповісти
+19
НАШ сам себе не закриє.

Якщо вже протестують, то потрібно це робити під Офісом єрмака-зеленского, кабміном та офісом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення , який очолює сосна Бєні Герасим'юк.

Тоді Мураєв не буде репетувати про тиск на ЗМІ радикалів.
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01.02.2022 20:13 Відповісти
+18
Справедливо. Там на всю йде пропаганда Московії. Просувають думки Пуйла.
Який був гарний СССР, а самі носять смартфони, одягаються та відпочивають на Заході.
Пропаганда і підривна діяльність, відділок **********.
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01.02.2022 20:19 Відповісти
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Це про цей мітинг говорили зелені почвари ?
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01.02.2022 20:06 Відповісти
Не про цей.
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01.02.2022 20:22 Відповісти
Это из-за этого митинга арестовали Голубана?
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01.02.2022 21:00 Відповісти
Ні
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02.02.2022 20:43 Відповісти
НАШ сам себе не закриє.

Якщо вже протестують, то потрібно це робити під Офісом єрмака-зеленского, кабміном та офісом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення , який очолює сосна Бєні Герасим'юк.

Тоді Мураєв не буде репетувати про тиск на ЗМІ радикалів.
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01.02.2022 20:13 Відповісти
Що одні дурні, що инші.

1) напис "сЄпари" -- це комплімент. Бо вони є колаборантами. Але хіба дурням до таких деталей?

2) за всієї моєї огиди до мураєва та инших опзж, всі рішення мають ухвалюватися в судах, а не блаЗЄнськими санкціями.
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01.02.2022 20:52 Відповісти
Я не пишу, що потрібно вимагати санкцій.
Вимагати потрібно закриття каналу згідно норм законодавства, які постійно порушує канал і персонально мураєв, розповсюджуючи антиукраїнську пропаганду, порушуючи закон про фунуціонування української мови.
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01.02.2022 20:58 Відповісти
1) суд;
2) від дурнуватої меркнтильної "герасим'юк" першим пунктом, в разі порушень в межах її компетенції, має бути попередження. І термін виконання.

Всі ці блаЗЄнські санкції -- незаконні від початку до кінця, якщо вони стосуються суб'єктів, до яких може бути застосовано Карний кодекс чи стягнення органів контролю.
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01.02.2022 21:08 Відповісти
Про Герасим'юк я вже сьогодні писала.

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01.02.2022 21:18 Відповісти
Люди вийшли з протестом , вони так висловили свої думки....А ВИ ПОДАЛИ ДО СУДУ - ВИСЛОВИТИ СВОЮ ?
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02.02.2022 20:46 Відповісти
Я ще раз кажу: вони найняті "мураєвом" для цієї акції. Бо називають колаборантів "сепаратистами". І, звісно, купа ненормативної лексики, що звучала принаймні вчора, говорить про те, що "мураєв" хоче створити відповідну картинку.
І облиште це "а ви подали...". Бо воно звучить якось по ідіотськи. Даруйте.
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03.02.2022 09:05 Відповісти
А по моему проще раз в неделю Мураеву основательно бить морду.
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01.02.2022 20:14 Відповісти
Такої бубни дати, щоб весь ОП обдєлався з переляку.
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01.02.2022 20:19 Відповісти
Одного раза в неделю мало!! Надо каждый день по-утру как только вышел на улицу и бить исключительно ногами, что-бы руки об эту падаль не пачкать.
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01.02.2022 20:55 Відповісти
мураев сотрудник сбу (бокаева), что вы такое говорите))
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01.02.2022 21:10 Відповісти
а лучше раз в день
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02.02.2022 16:11 Відповісти
Що там ОПЖ притихли? Треба було прийти, підтримати, отримати пілюлей і Ківу з собою прихватити з дипломом для солідності акції.
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01.02.2022 20:17 Відповісти
Мне нравиться.
Впрочем не стоит пытаться вывести клопов в старом диване. Диван надо просто сжечь вместе с клопами.
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01.02.2022 20:17 Відповісти
А тебе лишь бы к чьему-то очку присосаться.)
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01.02.2022 20:43 Відповісти
Прихильники Петра І на Мордорі живуть, а це - прихильники Степана Андрійовича. Пора би вже вивчити...
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01.02.2022 20:37 Відповісти
"ПерепЕлиця"...Придурок Лахтинский.
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01.02.2022 20:44 Відповісти
Справедливо. Там на всю йде пропаганда Московії. Просувають думки Пуйла.
Який був гарний СССР, а самі носять смартфони, одягаються та відпочивають на Заході.
Пропаганда і підривна діяльність, відділок **********.
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01.02.2022 20:19 Відповісти
слишком вяло,шоб зелёный полушарик обдрыстался...
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01.02.2022 20:28 Відповісти
ми чекали всіх вас, чому НЕ ПРИЄНАЛИСЬ ?
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02.02.2022 20:49 Відповісти
Обоссать забыли. Дерьмак все равно крышует это сепарское кубло. Когда дерьмак повиснет на фонаре,то и "наш" закроется через день.
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01.02.2022 20:47 Відповісти
закрыть козломордный канал
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01.02.2022 20:51 Відповісти
як у вас на москальщині?
ніколи
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01.02.2022 21:04 Відповісти
Завтра, 02.02.2022 р., під цими ж стінами планувалась акція С. Стерненка. Куди масштабніша акція. Чи не трапиться раптом так, що сьогоднішня послугує причиною для заборони завтрашньої? Якщо так, чи не вбачається в цьому умислу? Особисто не маю віри Білецькому.
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01.02.2022 21:00 Відповісти
власне така саме думка сяйнула й мені.
заборонити, звісно, не заборонять але оце влаштоване білецьким "ніщо" нівелює та робить доволі дивною та неакутальною сьогоднішню акцію.
це ж направду цікаво, коли білецький влаштовує шоу під дверима каналу на якому він стільки разів виступав та на якому мав не один етер.
від цієї акції смердить.
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02.02.2022 10:11 Відповісти
Все зрители канала - железный электорат Зеленского,совкодрочеры и безграмотный быдляк.Так что вовочка будет держатся за эту чернь до последнего.
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01.02.2022 21:05 Відповісти
Гауляйтеру Мураводу давно надо тюрьму, а не ТВ-канал!
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01.02.2022 21:07 Відповісти
Гауляйтеский канал "Наш", как сливное очко кремлевской пропаганды РФ - государства агрессора, оккупанта и убийцы украинцев, должен быть немедленно закрыт!
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01.02.2022 21:15 Відповісти
tak i zapishem - v ukraine svobody slova net. pravoohranitel'nye organy ne rabotayut.
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01.02.2022 21:38 Відповісти
Есть СМИ, а есть диверсионные отделы вражеской пропаганды государства -агресоора на территории Украины в виде ТВ-каналов, во время военных действий. Если в первом случае это политический вопрос, то во втором случае -это вопрос государственной безопасности страны. В этом случае те, кто говорит о "свободе слова" для диверсантов и вражеских агентов и их пособников, ставяи под вопрос безопасность и само существование нашего государства.
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01.02.2022 21:50 Відповісти
kak prekrasno vam ********* mozgi. v evrope est' russian today i chto by oni ne govorili protiv nih mogut vvodit' tol'ko sankcii, no zakryt' - nikogda, inache eto budet cenzura. eto i est' svoboda slova. a vam, bolvanchikam, rasskazali o kakoj-to nacional'noj bezopasnosti pod sousom ubrat' konkurentov narkomana.
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02.02.2022 00:36 Відповісти
Перш за все, треба санкції ввести проти генпрокурорчихи бенядіктовой, за дахування бандитів, сепаратистів та інших наволочі, особливо з "95"-го!
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01.02.2022 21:53 Відповісти
Как то слабенько...
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01.02.2022 23:18 Відповісти
Трохи історії -

3 березня 2012 року на центральній площі Донецька пройшов пікет "Донбас за Євразійський Союз!", в ході якого була представлена ​​громадська ініціатива, створена в Луганську 18 лютого. У заході взяли участь представники "Слов'янської партії", "Союзу громадян України" і "Донецької республіки".

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02.02.2022 19:51 Відповісти
НАШ якій НЕНАШ
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02.02.2022 20:51 Відповісти
 
 