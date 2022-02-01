Акція з вимогою закрити "Наш" та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під офісом телеканалу "НАШ" у Києві відбулась акція протесту: учасники вимагали закрити телеканал за антиукраїнську пропаганду в інтересах РФ та ввести санкції проти його власника Євгена Мураєва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В заході прийняли участь члени націоналістичних рухів: "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", "Правий сектор". "Нацкорпус", "Традиція та порядок". Учасники акцій наклеїли символіку армії РФ на банер телеканалу "Наш", створили біля входу символічний блокпост, облили вхід до телеканалу червоною фарбою.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+27 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар01.02.2022 20:14 Відповісти Посилання
+19 Алла Новосад #194524
показати весь коментар01.02.2022 20:13 Відповісти Посилання
+18 aleks kyb
показати весь коментар01.02.2022 20:19 Відповісти Посилання
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Якщо вже протестують, то потрібно це робити під Офісом єрмака-зеленского, кабміном та офісом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення , який очолює сосна Бєні Герасим'юк.
Тоді Мураєв не буде репетувати про тиск на ЗМІ радикалів.
1) напис "сЄпари" -- це комплімент. Бо вони є колаборантами. Але хіба дурням до таких деталей?
2) за всієї моєї огиди до мураєва та инших опзж, всі рішення мають ухвалюватися в судах, а не блаЗЄнськими санкціями.
Вимагати потрібно закриття каналу згідно норм законодавства, які постійно порушує канал і персонально мураєв, розповсюджуючи антиукраїнську пропаганду, порушуючи закон про фунуціонування української мови.
2) від дурнуватої меркнтильної "герасим'юк" першим пунктом, в разі порушень в межах її компетенції, має бути попередження. І термін виконання.
Всі ці блаЗЄнські санкції -- незаконні від початку до кінця, якщо вони стосуються суб'єктів, до яких може бути застосовано Карний кодекс чи стягнення органів контролю.
І облиште це "а ви подали...". Бо воно звучить якось по ідіотськи. Даруйте.
Впрочем не стоит пытаться вывести клопов в старом диване. Диван надо просто сжечь вместе с клопами.
Який був гарний СССР, а самі носять смартфони, одягаються та відпочивають на Заході.
Пропаганда і підривна діяльність, відділок **********.
ніколи
заборонити, звісно, не заборонять але оце влаштоване білецьким "ніщо" нівелює та робить доволі дивною та неакутальною сьогоднішню акцію.
це ж направду цікаво, коли білецький влаштовує шоу під дверима каналу на якому він стільки разів виступав та на якому мав не один етер.
від цієї акції смердить.
3 березня 2012 року на центральній площі Донецька пройшов пікет "Донбас за Євразійський Союз!", в ході якого була представлена громадська ініціатива, створена в Луганську 18 лютого. У заході взяли участь представники "Слов'янської партії", "Союзу громадян України" і "Донецької республіки".