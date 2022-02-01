Акція з вимогою закрити "Наш" та ввести санкції проти його власника Мураєва відбулась біля офісу телеканалу в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під офісом телеканалу "НАШ" у Києві відбулась акція протесту: учасники вимагали закрити телеканал за антиукраїнську пропаганду в інтересах РФ та ввести санкції проти його власника Євгена Мураєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В заході прийняли участь члени націоналістичних рухів: "Невідомий патріот", "Основа майбутнього", "Правий сектор". "Нацкорпус", "Традиція та порядок". Учасники акцій наклеїли символіку армії РФ на банер телеканалу "Наш", створили біля входу символічний блокпост, облили вхід до телеканалу червоною фарбою.









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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ