Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни об'єднаних сил ЗСУ провели польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган" неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це Командування об'єднаних сил ЗСУ повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергія Наєва, воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.

"Подібні тренування відпрацьовують у військовослужбовців певний алгоритм дій . Це стосується й бойової роботи на позиції під час ведення вогню та надання команд на відкриття вогню, а також дій під час надходження наказу на здійснення внутрішнього позиційного маневру та наказу на відбій і залишення вогневої позиції", - розповів Наєв.

На високому рівні військовослужбовці продемонстрували й дії з безпосереднього прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони під час нанесення вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою в ході залишення вогневих позицій.

"Навчання, за якими ми сьогодні спостерігали показали готовність українських військовослужбовців вчасно реагувати на будь-яку ситуацію, щоб захистити нашу країну та кожного її мешканця", - наголосив Наєв.

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