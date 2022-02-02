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Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни об'єднаних сил ЗСУ провели польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган" неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це Командування об'єднаних сил ЗСУ повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергія Наєва, воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.

"Подібні тренування відпрацьовують у військовослужбовців певний алгоритм дій . Це стосується й бойової роботи на позиції під час ведення вогню та надання команд на відкриття вогню, а також дій під час надходження наказу на здійснення внутрішнього позиційного маневру та наказу на відбій і залишення вогневої позиції", - розповів Наєв.

На високому рівні військовослужбовці продемонстрували й дії з безпосереднього прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони під час нанесення вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою в ході залишення вогневих позицій.

"Навчання, за якими ми сьогодні спостерігали показали готовність українських військовослужбовців вчасно реагувати на будь-яку ситуацію, щоб захистити нашу країну та кожного її мешканця", - наголосив Наєв.

Також читайте: Підрозділи ППО провели тренування біля окупованого Криму: "Знищували безпілотні апарати умовного противника". ФОТОрепортаж

Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв 01
Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв 02
Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв 03
Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв 04
Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв 05
Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв 06

Автор: 

військові навчання (2781) Наєв Сергій (354) Об’єднані сили (598)


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Топ коментарі
+18
Прогулка по Украине кацапа- оккупанта должна быть пеклом...
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02.02.2022 10:33 Відповісти
+13
Смерть окупанту! Віримо і підтримуємо Збройні Сили України!!!
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02.02.2022 12:10 Відповісти
+9
Тут водкі нєт.
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02.02.2022 10:25 Відповісти
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На видео, что они вручную наводятся?
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02.02.2022 10:02 Відповісти
И что, кто-то верит этому "бла-бла-бла" Наева?
Зачем столько текста? Покажи видео! А знаете почему видео нет? Потому что КАЖДОЕ слово - наглое вранье!
Он же даже не понимает, что палится в мелочах. Рассказывает о "преодолении естественных и искусственных препятствий", а на фото - прямая, ровная дорога в полях.
Молчу уже об умении поражать цели. Учения с боевыми когда последний раз проводили?
Даже если раз в пятилетку МО выкладывает видосики с боевыми, то НИКОГДА не показывают результаты этой самой стрельбы. Как думаете: Почему такая "скромность"?
Меня, как гражданина Украины, успокоило бы понимание того, что наши ВСУ не просто есть, не просто стрелять умеют, а еще и попадают точно в цель. Но вместо этого ... ""бла-бла-бла" Наева и гнусавое "не паникуйте".
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02.02.2022 10:18 Відповісти
Тут водкі нєт.
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02.02.2022 10:25 Відповісти
Та , да ! Тогда же и арсенальі взрьівались , а теперь радуемся 4000 тьісячам снарядов от Чехии . ******* нужно по врагу , а не полигону !
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02.02.2022 10:26 Відповісти
Прогулка по Украине кацапа- оккупанта должна быть пеклом...
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02.02.2022 10:33 Відповісти
Смерть окупанту! Віримо і підтримуємо Збройні Сили України!!!
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02.02.2022 12:10 Відповісти
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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02.02.2022 12:19 Відповісти
Тренування бойових розрахунків запорука перемоги над ворогом. Перемога за нами.
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02.02.2022 12:24 Відповісти
будь яке тренування на користь. навіть штабне. а на місцевості це взагалі "те що лікар прописав".
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02.02.2022 13:55 Відповісти
Все для перемоги! Ворог не пройде!
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02.02.2022 15:20 Відповісти
 
 