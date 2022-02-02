Воїни-реактивники провели навчання поряд з окупованим Кримом, - командувач ОС Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Воїни об'єднаних сил ЗСУ провели польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган" неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Про це Командування об'єднаних сил ЗСУ повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергія Наєва, воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.
"Подібні тренування відпрацьовують у військовослужбовців певний алгоритм дій . Це стосується й бойової роботи на позиції під час ведення вогню та надання команд на відкриття вогню, а також дій під час надходження наказу на здійснення внутрішнього позиційного маневру та наказу на відбій і залишення вогневої позиції", - розповів Наєв.
На високому рівні військовослужбовці продемонстрували й дії з безпосереднього прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони під час нанесення вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою в ході залишення вогневих позицій.
"Навчання, за якими ми сьогодні спостерігали показали готовність українських військовослужбовців вчасно реагувати на будь-яку ситуацію, щоб захистити нашу країну та кожного її мешканця", - наголосив Наєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зачем столько текста? Покажи видео! А знаете почему видео нет? Потому что КАЖДОЕ слово - наглое вранье!
Он же даже не понимает, что палится в мелочах. Рассказывает о "преодолении естественных и искусственных препятствий", а на фото - прямая, ровная дорога в полях.
Молчу уже об умении поражать цели. Учения с боевыми когда последний раз проводили?
Даже если раз в пятилетку МО выкладывает видосики с боевыми, то НИКОГДА не показывают результаты этой самой стрельбы. Как думаете: Почему такая "скромность"?
Меня, как гражданина Украины, успокоило бы понимание того, что наши ВСУ не просто есть, не просто стрелять умеют, а еще и попадают точно в цель. Но вместо этого ... ""бла-бла-бла" Наева и гнусавое "не паникуйте".
СЛАВА УКРАЇНІ !!!