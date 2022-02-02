Школу, що розташована за 4 км від окупованої Горлівки, відремонтували в Торецьку, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

У Торецьку, що розташований всього за 4 кілометри від окупованої Горлівки, закінчено ремонт школи №6, яка має статус опорного навчального закладу.

Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Повністю оновлені всі мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Оновлені всі фасади, повністю оновлена матеріально-технічна база нашого навчального закладу. Кожна класна кімната обладнана мультимедійними проєкторами", – розповіла в.о. директорки школи Ольга Гарюк.

У закладі працюють чотири комп’ютерні класи, сучасна їдальня, актова і спортивна зали. На даху додатково встановлені сонячні панелі, зараз триває їхнє підключення до шкільної системи електропостачання.

Також на базі навчального закладу вже працює новий шкільний басейн. Наразі це єдиний шкільний басейн у місті.

Роботи виконано за програмою президента "Велике будівництво". Загальна кошторисна вартість склала 83,2 млн гривень.

Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в 2021 році в Україні було побудовано та оновлено 74 школи та 49 дитячих садочків.

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