Школу, що розташована за 4 км від окупованої Горлівки, відремонтували в Торецьку, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО
У Торецьку, що розташований всього за 4 кілометри від окупованої Горлівки, закінчено ремонт школи №6, яка має статус опорного навчального закладу.
Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Повністю оновлені всі мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Оновлені всі фасади, повністю оновлена матеріально-технічна база нашого навчального закладу. Кожна класна кімната обладнана мультимедійними проєкторами", – розповіла в.о. директорки школи Ольга Гарюк.
У закладі працюють чотири комп’ютерні класи, сучасна їдальня, актова і спортивна зали. На даху додатково встановлені сонячні панелі, зараз триває їхнє підключення до шкільної системи електропостачання.
Також на базі навчального закладу вже працює новий шкільний басейн. Наразі це єдиний шкільний басейн у місті.
Роботи виконано за програмою президента "Велике будівництво". Загальна кошторисна вартість склала 83,2 млн гривень.
Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в 2021 році в Україні було побудовано та оновлено 74 школи та 49 дитячих садочків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прийшло ЗЕ і начепили скрізь своє прізвище.
Я был летом на севере Луганщины. Не слышал в это раз НИ ОДНОГО высера в сторону Украины.
Зелю критикуют - да. Но за дороги и строительство благодарны.
Сейчас вот возмущены наездами на ФОПы.
магазины закрываются. на большой поселок из 3 магазинов остался один и ассортимент атм стал не ахти - конкуренции ж нет..
все как по всей Украине вообщем.
Больше того - дорог там надо еще больше, я видел по каким колдобинам наши грузовики с живой силой гоняют, перевернуться - нефиг делать.
Жить там реально стало лучше.
Вот только никто с телевидением не работает. Перестали показывать украинские каналы.
Вот это кипец конечно.
вы думаете - откуда пионеры взялись? массово причем.
Вот нам тоже надо делать своих Павликов Морозовых, чтобы сдавали папаш-боевиков.
у комуняк тоже можно много полезному научиться
и поверьте, у всех там есть родычи в ОРДЛО и они хоть и ругают правительство, как везде по стране, но о хорошем тоже говорят. И те им завидуют.
Ну, кроме коммуналки.. в ОРДЛО она ниже. Но только для тех кто может физически выезжать за украинской пенсией.
а то что Зеля переплачивает за дороги вдвое - так это второй вопрос, это везде по стране такое.