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Школу, що розташована за 4 км від окупованої Горлівки, відремонтували в Торецьку, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

У Торецьку, що розташований всього за 4 кілометри від окупованої Горлівки, закінчено ремонт школи №6, яка має статус опорного навчального закладу.

Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Повністю оновлені всі мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Оновлені всі фасади, повністю оновлена матеріально-технічна база нашого навчального закладу. Кожна класна кімната обладнана мультимедійними проєкторами", – розповіла в.о. директорки школи Ольга Гарюк.

У закладі працюють чотири комп’ютерні класи, сучасна їдальня, актова і спортивна зали. На даху додатково встановлені сонячні панелі, зараз триває їхнє підключення до шкільної системи електропостачання.

Також на базі навчального закладу вже працює новий шкільний басейн. Наразі це єдиний шкільний басейн у місті.

Роботи виконано за програмою президента  "Велике будівництво". Загальна кошторисна вартість склала 83,2 млн гривень.

Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в 2021 році в Україні було побудовано та оновлено 74 школи та 49 дитячих садочків.

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Школу, що розташована за 4 км від окупованої Горлівки, відремонтували в Торецьку, - ОДА 01
Школу, що розташована за 4 км від окупованої Горлівки, відремонтували в Торецьку, - ОДА 02

Автор: 

школа (2226) Донецька область (8830) Торецьк (508) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+15
В нас у місті практично всі школи та садки було відреставровано попередниками. І ніхто особливо не піарився. Бо робилось у рамках реформи децентралізації. І дороги так же будувались.
Прийшло ЗЕ і начепили скрізь своє прізвище.
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02.02.2022 09:29 Відповісти
+4
А скільки "президент" вклав своїх податків в цю програму що презентує це як свою заслугу? Це все за ініціативи платників податків а не зе-блазня! Все що відомо про президента це те як він ухиляється від сплати податків в офшорах і розказує що це нормально!!!
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02.02.2022 09:55 Відповісти
+4
Это все хорошо и бомбезно,но почему они не рассказывают сколько садиков и школ они закрыли в этом городе за два года,про музыкальный колледж...Пусть расскажут когда воду проведут за восемь лет мимо Горловки.А два года ремонтировать самую новую школу в городе,это еще нужно уметь)))Кстати ремонт еще не закончен,пусть фото обратной стороны школы покажут...
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02.02.2022 09:55 Відповісти
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В нас у місті практично всі школи та садки було відреставровано попередниками. І ніхто особливо не піарився. Бо робилось у рамках реформи децентралізації. І дороги так же будувались.
Прийшло ЗЕ і начепили скрізь своє прізвище.
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02.02.2022 09:29 Відповісти
Не надо брехать.Я видел как там было. Шо дома...Шо дороги...Полный трындец. Зеля лох в этих делах. Но даже у него хоть что то получается,если не тупо все воровать. Хотя воруют и при нем. - Постоянно их нужно менять. А не ставить на прожженных аферистов ,набравших воровской опыт за многие лета.
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02.02.2022 09:37 Відповісти
Согласна.Как бы там ни было,,,,а школа будет радовать детей не один год.
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02.02.2022 09:45 Відповісти
до первого обстрела... потом восстановление, за наш кошт...
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02.02.2022 10:24 Відповісти
С такой позицией вообще можно ничего не делать,,,,если путлеру таки стукнет моча в голов
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02.02.2022 10:38 Відповісти
у ***** завжди моча и сортирная доктрина, но волк смотрит в лес,.. ну а вы, судя по флажку, там где выгодней...
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02.02.2022 11:27 Відповісти
а похоже єто у тебя мозгах моча. как и у Пуйла. абі говном метнуть.
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02.02.2022 17:24 Відповісти
Чи змінить це благе діло щось у мізках ватників-любителів руского міра? Я думаю ні. Там переважна маса як той вовк, дивиться в сторону росії та голосує за різну антиукраїнську наволоч.
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02.02.2022 09:38 Відповісти
Вы ещё спросите у местных,кто эту школу отремонтировал?Ответы вас развеселят!(Путин,ктож еще -это по секрету!) Летом слышал в тех краях такую версию.
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02.02.2022 12:05 Відповісти
Лечиться не пробовал ?
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02.02.2022 12:08 Відповісти
Думать не пробовал?
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02.02.2022 13:18 Відповісти
Леха, ты и не пытался думать - к чему на других наезжать?

Я был летом на севере Луганщины. Не слышал в это раз НИ ОДНОГО высера в сторону Украины.
Зелю критикуют - да. Но за дороги и строительство благодарны.
Сейчас вот возмущены наездами на ФОПы.
магазины закрываются. на большой поселок из 3 магазинов остался один и ассортимент атм стал не ахти - конкуренции ж нет..
все как по всей Украине вообщем.
Больше того - дорог там надо еще больше, я видел по каким колдобинам наши грузовики с живой силой гоняют, перевернуться - нефиг делать.
Жить там реально стало лучше.
Вот только никто с телевидением не работает. Перестали показывать украинские каналы.
Вот это кипец конечно.
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02.02.2022 17:28 Відповісти
Ты видимо был в администрациях с проверками.Я тебе открою страшную тайну - там не только ко чиновники живут.Отрицание действительности признак недалекого зелёного ума.
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03.02.2022 06:02 Відповісти
именно ДЕТЕЙ и нужно делать и воспитывать УКРАИНЦАМИ.
вы думаете - откуда пионеры взялись? массово причем.
Вот нам тоже надо делать своих Павликов Морозовых, чтобы сдавали папаш-боевиков.
у комуняк тоже можно много полезному научиться
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02.02.2022 17:25 Відповісти
всё замечательно...но мне лично не хочется ещё там строить и ремонтировать такие глобальные стройки . так как с лугандонии могут обстрелять школу и хана стараниям и денежкам казны .4 км .всего от окупированной горловки..... босота запросто могут шандарахнуть бухая обкуренная с чего не будь...((
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02.02.2022 09:51 Відповісти
Лично тебя никто не спрашивает,может сепарам подарить весь Донбасс?они ж и до Краматорска достанут и до Мариуполя?С Беларуси и по Киеву можно влупить запросто,может и в Киеве строить не нужно?А вот у кое кого интересно было бы поинтересоваться где ж европейские бабосики,выделяемые все восемь лет, на восстановление этого самого Бумбаса?
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02.02.2022 10:04 Відповісти
не гуляй сильно.....))а то возбудился вижу....всё правильно я написал и многим знаю с предыдущих таких статей и ремонтов рядом пока рано что то строить глобальное... всё очень просто...уже ремонтируют целые улици людям дома .а их следом бомбят снарядами и ракетами...((а про достать киева ..мариуполь и другие твои фантазии .как говорится я за 4 км от окупационной рашкой днр тебя понесло до киева...
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02.02.2022 10:09 Відповісти
Мариуполь и Краматорск мои фантазии?гугл тебе в помощь.А теперь скажи наера содержать тысячи мусоров и военных,а самим жить в погребе и бояться?
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02.02.2022 10:21 Відповісти
согласен. Именно вот такие акции как ремонт школ, строительство дорог и показывают МЕСТНЫМ, что Украина считает их УКРАИНОЙ и заботится.
и поверьте, у всех там есть родычи в ОРДЛО и они хоть и ругают правительство, как везде по стране, но о хорошем тоже говорят. И те им завидуют.
Ну, кроме коммуналки.. в ОРДЛО она ниже. Но только для тех кто может физически выезжать за украинской пенсией.
а то что Зеля переплачивает за дороги вдвое - так это второй вопрос, это везде по стране такое.
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02.02.2022 17:33 Відповісти
И никакой глобальной стройки там нет! эта школа одна из самых новых построек в городе и бассейн там был триста лет назад .Капитальный ремонт ,согласен,НО НЕ СТРОЙКА!Не время делать ремонты?восемь лет прошло?может такие как ты все сепарам сдать приготовились?В Израиле,который постоянно воюет такое бы заявил,советчик херов...
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02.02.2022 10:31 Відповісти
слушай .я в новостях сутками не вставая с кресла .я пенсионер... всё вижу .смотрю и читаю... иногда легче кого отселить чем постоянно отстраивать вдоль разграничительной линии... за крупные города я и слова не сказал мариуполь и так далее . в израиле я давненько как то бывал 4 месяца там ..исколесил почти весь(порой даже больше чем местные ...) был и на границе с ливаном перебросился с погранцами ихними словами .и в палистине был как турист поехали, и на всех морях трёх , была такая возможность от друзей .и бывал в воинской части, и общался с военными сыновьями моих знакомых служащих в армии . так что... и не ровняй израиль с сильной армией,медециной, бюджетом и поддержкой от сша...как то так .бувай...
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02.02.2022 10:54 Відповісти
Дяденька половина вашей писанины вообще не в тему.А по теме я вам привел примеры обстрела градами Краматорска и Мариуполя,в котрых за один день жертв и разрушений было больше чем за восемь лет в Торецке!И тем не менее эти города нужно отстраивать в отличии от таких как Торецк? И вы хоть себя слушайте-предлагаете отселить людей и тут же пишите про слабую экономику и бюджет! Еще раз спрашиваю-зачем содержать огромную армию и тысячи ментов а самим жить в погребе? И,да,в морях океанах и дальних странах я тоже побывал, и понял что Родина одна и я не просру ее из за таких нытиков как вы !Бамбалейла,кури бамбук деда!
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02.02.2022 11:28 Відповісти
эх ты бамбалэйла ....и причом бамбук? его разве курят? нахватался слов непонятных тебе и блотуешь.. бувай... и да .я не про дальние страны написал а конкретно про израиль про который ты поднял тему в посте . сам раздул тему примешав к школе и мариуполь и киев и израель и армию и полицейских и где ты был в разных страна .а я раздул и не по теме . сам всё на кучу згрёб...*смотри всё что ты знаешь я уже забыл, когда ты входил...я от туда выходил! всего хорошего...))
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02.02.2022 11:42 Відповісти
пенс, сиди тома и перди в свой диван, думать - это не твое.
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02.02.2022 17:29 Відповісти
не шурши шерсть.... я понимаю что ты там где то проживаешь и вам это всё на руку стройки... только передай же туда своим родичам пусть не бомбят отстроенное ...и тогда можно строить....
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02.02.2022 19:16 Відповісти
А скільки "президент" вклав своїх податків в цю програму що презентує це як свою заслугу? Це все за ініціативи платників податків а не зе-блазня! Все що відомо про президента це те як він ухиляється від сплати податків в офшорах і розказує що це нормально!!!
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02.02.2022 09:55 Відповісти
Это все хорошо и бомбезно,но почему они не рассказывают сколько садиков и школ они закрыли в этом городе за два года,про музыкальный колледж...Пусть расскажут когда воду проведут за восемь лет мимо Горловки.А два года ремонтировать самую новую школу в городе,это еще нужно уметь)))Кстати ремонт еще не закончен,пусть фото обратной стороны школы покажут...
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02.02.2022 09:55 Відповісти
Яке ж воно цинічне та ублюдошне! Програма "президента України", от чмо! Це планові будівельні роботи в рамках децентралізації, гроші не інвестовані і не *************, гроші українських платників податків, яке ти **** маєш відношення до грошей платників податків? На стільки дешевий, я б сказав вуличний, підзаборний, совковий трюк, про себе "величного" таблички вішати...почитай свою передвиборчу програму Зе гівнюк і подумай скіль ти нам ******, баран!!!🤬🤬🤬
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02.02.2022 10:25 Відповісти
Та гівнюк треба писати, якщо по чесному - збудовано в рамках децентралізації, але ж децентралізація то Порох та Гройсман, соромно тобі чмо коксове, але ж не чесно так...
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02.02.2022 10:27 Відповісти
Я мешкаю в не великому містечку, 25 тисч населення, в Київській області(100 км до Києва). В нас капітально відремонтували за ці 3 роки(почали ще при Гройсмані) ВСІ 7 дитячих садочків, ВСІ 3 школи. Повністістью утеплили і перекрили дахи, повністью замінили всю проводку, світильники, замінили всі труби і батареї на бі-метал, замінили всі вікна в фасадах і підвіконня навчальних закладів, повністью утеплили і пофарбували фасади, і в коридорах, групах, класах, кабінетах, вбиральнях, зробили де косметичний, де капітальний ремонт. На кожну школу виділили по одному новенькому шкільному автобусу «Богдан А22412». Це децентралізація в діїї.
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02.02.2022 10:29 Відповісти
прекрасно. я если честно даже не ожидал после децентрализации, что местные администрации реально будут не только воровать но и что-то полезное делать.
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02.02.2022 17:36 Відповісти
Просто здорово! Тепер варто заснувати ще 2-3 гарних виробництва, і, замість невдалого проєкту "Торецький тролейбус" запровадити... трамвай! В Україні сформувалось якесь барчуківське ставлення до трамваю (мабуть, воно йде від Києва). Тим часом, це дешевший, зручніший, безпечніший і менш схильний до поломок вид транспоту. Він прикрашає вулиці Вінниці, Одеси й Конотопа, а у древньому Львові про нього навіть співають пісні! Якщо це здійснити, то все краще із Горлівки поступово перекочує до Торецька. І тоді в Україні (і світі) з'явиться ще одне красиве і значне місто!
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03.02.2022 10:57 Відповісти
Одну школу в городе отремонтировали ,а все остальные в доисторическом состоянии ,закрывают . Учебники один на двоих.
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03.02.2022 19:31 Відповісти
Ну чего брехать 4 км от Горловки,3 км только до микрорайона
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03.02.2022 20:09 Відповісти
Зачем вы обманывает что 4 км до Горловки , минимум 15 км , а до линии разграничения 10км. Откройте карту сами посмотрите Торецк ош6 где находится и где Горловка
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05.02.2022 09:00 Відповісти
 
 