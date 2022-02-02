Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутове". Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні,2 лютого, о пів на дев’яту ранку російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ.

"У результаті атаки втрат серед особового складу немає. Зауважимо, що одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати. Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.





