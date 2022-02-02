Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутове". Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Сьогодні,2 лютого, о пів на дев’яту ранку російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Зазначається, що для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ.
"У результаті атаки втрат серед особового складу немає. Зауважимо, що одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати. Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.
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Я подивився прес-конференцію Зеленського та Джонсона і хочу сказати, що два дні впідряд слухати експромти Зеленського потрібна неабияка мужність. Ні, я не накручую собі ціну, аж ніяк.
І не хочу, щоб мене жаліли.
Ми ж це все обрали і тепер мусимо терпіти мужньо.
Там багато цитат, які потрібно розібрати.
Вцілому це знову чулося як "дічь", чергова бездумна, не логічна, без закінченої в основному думки...
"Повністю вбиті солдати" - одразу видно, що такою термінологією послуговується Зеленського в ОП, адже "повністю вбиті" бувають лише наркомани на городі...
Вчергове люди в коментарях писали, що їм соромно перед Борисом Джонсоном за найвеличнішого лідера **********.
"Відсоток ескалації - він високий і небезпечний",- Зеленський. Цю цитату я запам'ятав, інші - скоро напишуть, але не шукайте там хоча б рівень речника якогось відомства. Там досі рівень коміка.
І це не зміниться. І надалі через нього інститут президентства в Україні виглядатиме як "кульгава качка" замість бойового орла, що може дати відсіч.
І слава Богу, що іноземні партнери його сприймають саме так, а Україну - чітко відділяють від офіційної влади, інакше про нас вже б усі забули...