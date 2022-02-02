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Новини Фото Війна
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Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутове". Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні,2 лютого, о пів на дев’яту ранку російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ.

"У результаті атаки втрат серед особового складу немає. Зауважимо, що одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати. Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ Гнутове. Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба 01
Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ Гнутове. Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба 02
Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ Гнутове. Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) обстріл (29282) Донбас (22358) Донецька область (8830) найманці рф (2066) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+38
Слава Богу, що життя нашого воїна врятоване.
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02.02.2022 10:49 Відповісти
+19
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=-UC%2CP-y-R Биков Дмитро

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124713086737568&id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Я подивився прес-конференцію Зеленського та Джонсона і хочу сказати, що два дні впідряд слухати експромти Зеленського потрібна неабияка мужність. Ні, я не накручую собі ціну, аж ніяк.
І не хочу, щоб мене жаліли.

Ми ж це все обрали і тепер мусимо терпіти мужньо.

Там багато цитат, які потрібно розібрати.
Вцілому це знову чулося як "дічь", чергова бездумна, не логічна, без закінченої в основному думки...

"Повністю вбиті солдати" - одразу видно, що такою термінологією послуговується Зеленського в ОП, адже "повністю вбиті" бувають лише наркомани на городі...

Вчергове люди в коментарях писали, що їм соромно перед Борисом Джонсоном за найвеличнішого лідера **********.

"Відсоток ескалації - він високий і небезпечний",- Зеленський. Цю цитату я запам'ятав, інші - скоро напишуть, але не шукайте там хоча б рівень речника якогось відомства. Там досі рівень коміка.
І це не зміниться. І надалі через нього інститут президентства в Україні виглядатиме як "кульгава качка" замість бойового орла, що може дати відсіч.

І слава Богу, що іноземні партнери його сприймають саме так, а Україну - чітко відділяють від офіційної влади, інакше про нас вже б усі забули...
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02.02.2022 10:55 Відповісти
+18
Живи довго, воїне!
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02.02.2022 10:53 Відповісти
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Слава Богу, що життя нашого воїна врятоване.
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02.02.2022 10:49 Відповісти
судьба
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02.02.2022 10:51 Відповісти
Живи довго, воїне!
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02.02.2022 10:53 Відповісти
У відповідь щось полетіло?
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02.02.2022 10:53 Відповісти
Ангелу-хранетилю - подяка!
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02.02.2022 10:54 Відповісти
Нормальное перемирие Дерьмак подписал. Зато мы не имеем права уничтожать стреляющие по нас гаубицы
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02.02.2022 10:55 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=-UC%2CP-y-R Биков Дмитро

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124713086737568&id=100075966312868&__cft__[0]=AZVUwySxjy_MXNcehJzVahxOhnAvLSF08k8UYDC5OLNugqjjRthyE5aZRXzrbWs77LV2KkM6GHBJm7csxpBHA7LUcocxTYSW2-PFkN-Ad6y9j4F5VDoqgOG-rgUl-LspBNacCaeFg2l2dt0kFQzfix_r9_dCvIBH-****************************************************-yk&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Я подивився прес-конференцію Зеленського та Джонсона і хочу сказати, що два дні впідряд слухати експромти Зеленського потрібна неабияка мужність. Ні, я не накручую собі ціну, аж ніяк.
І не хочу, щоб мене жаліли.

Ми ж це все обрали і тепер мусимо терпіти мужньо.

Там багато цитат, які потрібно розібрати.
Вцілому це знову чулося як "дічь", чергова бездумна, не логічна, без закінченої в основному думки...

"Повністю вбиті солдати" - одразу видно, що такою термінологією послуговується Зеленського в ОП, адже "повністю вбиті" бувають лише наркомани на городі...

Вчергове люди в коментарях писали, що їм соромно перед Борисом Джонсоном за найвеличнішого лідера **********.

"Відсоток ескалації - він високий і небезпечний",- Зеленський. Цю цитату я запам'ятав, інші - скоро напишуть, але не шукайте там хоча б рівень речника якогось відомства. Там досі рівень коміка.
І це не зміниться. І надалі через нього інститут президентства в Україні виглядатиме як "кульгава качка" замість бойового орла, що може дати відсіч.

І слава Богу, що іноземні партнери його сприймають саме так, а Україну - чітко відділяють від офіційної влади, інакше про нас вже б усі забули...
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02.02.2022 10:55 Відповісти
Совсем охренели , сбрасьівать гранатьі на КПВВ ! Кстати , открьітие и работа КПВВ - один из пунктов договоренностей в Нормандском формате , под которьіми стоит подпись Путина , Зеленского , Меркель и Макрона . Кого- то будут драть в Берлине непадецки ! 😃
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02.02.2022 10:56 Відповісти
да им то что? скажут "это укропы подстроили" и "какие ваши доказательства?".
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02.02.2022 12:47 Відповісти
это они так особый статус хотят и жрать
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02.02.2022 10:58 Відповісти
Хуже войны с Рашкой может быть только мир с Рашкой. Мир с Рашкой ето та же война только ты не имеешь права Рашке отвечать
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02.02.2022 11:01 Відповісти
Бывает
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02.02.2022 11:02 Відповісти
Це був жетон Хантера.
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02.02.2022 11:13 Відповісти
Это провокация кацапов. За такое нужно либо карать,либо уже санкциировать.
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02.02.2022 11:14 Відповісти
на кпп уже броники не нужны? или он удостоверение в заднем кармане носил?
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02.02.2022 11:17 Відповісти
Тяжко подыхает ГУЛАГ
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02.02.2022 11:17 Відповісти
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02.02.2022 11:19 Відповісти
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02.02.2022 11:23 Відповісти
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02.02.2022 11:23 Відповісти
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02.02.2022 11:25 Відповісти
краснопузые крысы...когда ж вы нажретесь?
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02.02.2022 11:28 Відповісти
Я бы обнес тех обдроченцев бетонной стеной и замуровал.Пусть сдохнут
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02.02.2022 12:37 Відповісти
Будь ласка,поправте мене...На кордонах України стоять і звіріють майже 170 тисяч свинособак в військовій формі.Я ,як нормальна людина,розумію, що для наступу на нас, чогось не вистачає. І Цензор,в заголовку цієї новини ліпить "Війська РФ на КППВ і далі по тексту...Все,війна почалася???Про Крим,донбас і 2013 рік я знаю. Невже це не зрозуміло редакторам і журнашлюхам Цензора???Ловлять хайп,як від "Байрактара"?
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02.02.2022 13:22 Відповісти
как в первую мировую пилоты вражеских аэропланов стреляли друг в друга из револьверов, а вражеские позиции забрасывали ручными гранатами....
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02.02.2022 13:36 Відповісти
 
 