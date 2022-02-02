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Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Жахливий випадок
Гамівна сорочка для Путіна
... ви просто не розумієте
Вони?
Російська відповідь НАТО
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