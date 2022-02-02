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Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Слушна думка

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Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

У теплій ванні

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Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нові гасла

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Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Жахливий випадок

Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Гамівна сорочка для Путіна

Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

... ви просто не розумієте

Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Вони?

Гамівна сорочка для Путіна, російська відповідь НАТО, нові гасла. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Російська відповідь НАТО

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Автор: 

політика (4529) росія (66144) фотожаба (13986) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+42
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02.02.2022 11:09 Відповісти
+19
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02.02.2022 11:42 Відповісти
+14
А мальчик в трусиках взял и обосрался, причём перед всем миром
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02.02.2022 11:30 Відповісти
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Действительно, лучше тихо пойти, не ожидать пока "погонят лесом".
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02.02.2022 11:02 Відповісти
как обычно скрины фотожаб разлетаются по некоторым сепарам на вайбер....)) тролить же нужно их перевоспитывать.
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02.02.2022 11:04 Відповісти
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02.02.2022 11:09 Відповісти
А мальчик в трусиках взял и обосрался, причём перед всем миром
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02.02.2022 11:30 Відповісти
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02.02.2022 11:42 Відповісти
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02.02.2022 12:58 Відповісти
Мальчик в зеленых трусиках!
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02.02.2022 14:02 Відповісти
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02.02.2022 13:28 Відповісти
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02.02.2022 15:11 Відповісти
Не встиг добігти

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03.02.2022 00:00 Відповісти
 
 