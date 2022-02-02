Трасу Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль відремонтували на Прикарпатті, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Дорожники на Прикарпатті відремонтували частину траси Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль.

Фото, на яких видно, як змінилася дорога, Укравтодор оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Автошлях Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль є найкоротшим маршрутом через Тернопільську область до Карпатських гір і саме ним перетинає регіон найбільший потік туристів.

Ремонт шляху здійснили в рамках програми "Велике будівництво".

"Автошлях Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль з’єднує два обласні центри та є оптимальним маршрутом із Поділля до Карпатського національного природного парку, відомих гірськолижних курортів, історичних та краєзнавчих пам’яток", - зазначає Укравтодор.

Загалом упродовж 2021 року в Івано-Франківській області відремонтовано 202 км автомобільних доріг державного значення та 32 штучні споруди.

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу Президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, до кінця 2024 року у межах програми президента Володимира Зеленського планується зробити 24 тис. км доріг. Це фактично всі автошляхи державного значення.

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