Трасу Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль відремонтували на Прикарпатті, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Дорожники на Прикарпатті відремонтували частину траси Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль.
Фото, на яких видно, як змінилася дорога, Укравтодор оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Автошлях Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль є найкоротшим маршрутом через Тернопільську область до Карпатських гір і саме ним перетинає регіон найбільший потік туристів.
Ремонт шляху здійснили в рамках програми "Велике будівництво".
"Автошлях Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль з’єднує два обласні центри та є оптимальним маршрутом із Поділля до Карпатського національного природного парку, відомих гірськолижних курортів, історичних та краєзнавчих пам’яток", - зазначає Укравтодор.
Загалом упродовж 2021 року в Івано-Франківській області відремонтовано 202 км автомобільних доріг державного значення та 32 штучні споруди.
Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу Президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, до кінця 2024 року у межах програми президента Володимира Зеленського планується зробити 24 тис. км доріг. Це фактично всі автошляхи державного значення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
погано укатали, чі то вже дорога розвалюється - навіть сніг не зійшов
где ты "видишь" "три слоя асфальта"??
когда даже на их фото видно слева старые ЯМЫ, а слой поверх СТАРОГО асфальт не более 3-5 см.
як й зверху на фото разметка - фотошоп рулит!
https://news.online.ua/v-kitae-chinovniki-narisovali-v-fotoshope-inspektsiyu-dorogi-i-opozorilis-na-ves-internet_n408754/
В Китае чиновники нарисовали в фотошопе "инспекцию дороги"
@neumerherwam
·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1488785036862181376 1 ч
https://twitter.com/i/status/1488622706320883717
Чи там зими нема, чи це вже суперновітні зелені технології у нас з'явилися для ремонту трасс взимку - дивина
Знову зеленіз ******* чудять
чі та яма зліва - на дорозі
Підрядна організація - ТОВ «ПБС» https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32872788/
https://if.ukravtodor.gov.ua/press/news/remont_n-18_ivano-frankivsk_ternopil__yaki_rezultaty.html
2. Безвис с ЕС
3. Децентрализация
4. Прозорро
5. Автоматический возврат НДС
6. Армия
7. Церковь
8. Евросоюз и НАТО в конституции
9. Банковская реформа
....
и многое из того, что ты написал, далеко не заслуга барыги. прохвост он!
где там пункт о борьбе с коррупцией???? НЕ ВИЖУ!!!!
2. И да ты прав - на бетонку Турки дают гарантию 10 лет. Только вот беда - в США на бетонки дают 25 лет гарантии. Не знаешь "Почему?"
На счет Кириловки не знаю - врать не буду. Но даже если так, то это исключение, подтверждающее правило.
И это не меняет того факта, что на бетонку они дают гарантию 10 лет, а в США - 25.
А вот на счет асфальта - подтверждаю. Рассказывали знающие люди. Дополню, что туркам очень активно тулили "нашу" краску для дорожной разметки. Турки отбились с большим трудом и используют турецкую. Говорят вопрос решился только после того как турки лично Зеленскому пожаловались. Именно поэтому made in Ukraine разметка стирается через пару лет, а турецкая стоит и самое главное - светоотражает.
Я понимаю, что такие "эксперты" как ты не слышали слова "субподряд", поэтому открою тебе "тайну". Т.к. основной идеей ремонта трассы Днепр-Запорожье было "быстренько рубануть бабла в лёгкую", то естественно Корбановско-Филатовская прокладка очень быстро обосралась на этих работах и вынуждена была привлекать много субподрядчиков. Но субподрядчики тоже были все "свои" и работали в лучших традиция коррупционных договорняков (т.е. с нарушением всех сроков, технологий и т.п.) И тогда они вынуждены были пригласить Онур, как профессионалов, которые отвечали за сроки и качество.
С нетерпением жду твоих извинений за "не звезди, брехло"
Скажу больше: Онуровские дороги тоже не простоят долго. Дольше, конечно, чем когда "наши" делают, но не намного.
Не буду вдаваться в технические детали "почему". Просто приведу тебе один очень яркий пример и ты поймешь.
Пару лет назад, я был в командировке в Стамбуле. Разговорились с турецким коллегой. Я ему пожаловался на полный 3,14здец с нашими дорогами. А он мне говорит: У нас так же было. Пока Эрдоган не посадил пару десятков директоров строительных компаний. Причем не просто "посадил" а с конфискацией всего и вся у этих директоров.