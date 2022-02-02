Представлявся двоюрідним братом очільника МВС: Затримано чоловіка, який за $60 тис. намагався продати посаду в міністерстві. ФОТОрепортаж

Чоловік представлявся родичем керівника МВС і запевняв, що може домовитися про "отримання" посади керівника департаменту у правоохоронній структурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Чоловік представлявся двоюрідним братом міністра внутрішніх справ та переконував, що завдяки родинним зв'язкам може допомогти отримати керівну посаду у МВС.

Правоохоронці встановили, що до протиправних дій причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Чоловік - приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів.

У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США "домовитися" про крісло директора одного з департаментів.

До ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Так званого "родича високопосадовця" затримали під час отримання ним авансу - 10 тисяч доларів США. Слідчі поліції готують чоловікові вручення підозри. До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано.

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