Представлявся двоюрідним братом очільника МВС: Затримано чоловіка, який за $60 тис. намагався продати посаду в міністерстві. ФОТОрепортаж
Чоловік представлявся родичем керівника МВС і запевняв, що може домовитися про "отримання" посади керівника департаменту у правоохоронній структурі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
Чоловік представлявся двоюрідним братом міністра внутрішніх справ та переконував, що завдяки родинним зв'язкам може допомогти отримати керівну посаду у МВС.
Правоохоронці встановили, що до протиправних дій причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Чоловік - приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів.
У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США "домовитися" про крісло директора одного з департаментів.
До ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Так званого "родича високопосадовця" затримали під час отримання ним авансу - 10 тисяч доларів США. Слідчі поліції готують чоловікові вручення підозри. До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ага, мне на рынке вчера, предлагали купить должность в аппарате МВД. Сходная цена. Но в Киев нужно завтра, на коллегию, а у меня рассада и инкубатор. Не срослось. Отказался.
Вот осенью, как картоху уберём, наверное возьму.
На фото - вулиця Проскурівська, пішоходна зона