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Представлявся двоюрідним братом очільника МВС: Затримано чоловіка, який за $60 тис. намагався продати посаду в міністерстві. ФОТОрепортаж

Чоловік представлявся родичем керівника МВС і запевняв, що може домовитися про "отримання" посади керівника департаменту у правоохоронній структурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Чоловік представлявся двоюрідним братом міністра внутрішніх справ та переконував, що завдяки родинним зв'язкам може допомогти отримати керівну посаду у МВС.

Правоохоронці встановили, що до протиправних дій причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Чоловік - приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів.

У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США "домовитися" про крісло директора одного з департаментів.

До ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Так званого "родича високопосадовця" затримали під час отримання ним авансу - 10 тисяч доларів США. Слідчі поліції готують чоловікові вручення підозри. До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано.

Також читайте: МВС про резонансну ДТП: Трухін не намагався "домовитись" із Монастирським

Представлявся двоюрідним братом очільника МВС: Затримано чоловіка, який за $60 тис. намагався продати посаду в міністерстві 01
Представлявся двоюрідним братом очільника МВС: Затримано чоловіка, який за $60 тис. намагався продати посаду в міністерстві 02
Представлявся двоюрідним братом очільника МВС: Затримано чоловіка, який за $60 тис. намагався продати посаду в міністерстві 03

Автор: 

хабар (4738) Київ (19688) МВС (3512)


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Топ коментарі
+14
Кумовство? Ніт - братство. Доречі, як там убієнний Порошенком брат Єрмака себе чухає?)
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02.02.2022 12:27 Відповісти
+14
- Водитель трамвая! Давай рассказывай, как обгонял и подрезал... (с)
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02.02.2022 12:35 Відповісти
+8
Випадково не "воскреслий брат д"Єрмака"????
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02.02.2022 12:28 Відповісти
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Кумовство? Ніт - братство. Доречі, як там убієнний Порошенком брат Єрмака себе чухає?)
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02.02.2022 12:27 Відповісти
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02.02.2022 12:34 Відповісти
- Водитель трамвая! Давай рассказывай, как обгонял и подрезал... (с)
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02.02.2022 12:35 Відповісти
Та що тут розказувати... Як в тому анекдоті "...баний гололед".
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02.02.2022 13:45 Відповісти
Там дела похлеще чем зачисление в вуз, на 1 место 1000 кандидатов.
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02.02.2022 12:40 Відповісти
Випадково не "воскреслий брат д"Єрмака"????
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02.02.2022 12:28 Відповісти
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02.02.2022 12:48 Відповісти
Вот это репутация у нашего МВД и вообще у нашей власти - что вполне правдоподобно выглядит, что должность можно купить.
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02.02.2022 12:29 Відповісти
60 тыс. зеленых? Так Моню Стырского еще никто не оскорблял. А потому, оскорбителю, придется попрощаться с поясницей.
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02.02.2022 12:29 Відповісти
Та ні, ти не правий, йому $50К Трухін щомісяця башляв ще півроку тому, до призначення на посаду міністра.
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02.02.2022 13:09 Відповісти
Той що воскрес навряд чи. Може Гогишвілі ?
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02.02.2022 12:30 Відповісти
це називається схема ермака-
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02.02.2022 12:30 Відповісти
их целая банда
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02.02.2022 12:49 Відповісти
Хотів купити берці як у поліцейського,- но нге получилось .
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02.02.2022 12:30 Відповісти
Діти лейтенанта шмідта? Ну, за цієї #идівської влади якось не дивно
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02.02.2022 12:31 Відповісти
братан дерьмака на деле
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02.02.2022 12:33 Відповісти
А що сталось із братом судді Вовка?
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02.02.2022 12:34 Відповісти
Уволили, вроде, и все...
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02.02.2022 12:39 Відповісти
Єрмак не терпить конкуренції!
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02.02.2022 12:36 Відповісти
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02.02.2022 12:45 Відповісти
За демпінг пов`язали. 60.000$, ага
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02.02.2022 12:45 Відповісти
100 %
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02.02.2022 12:56 Відповісти
А вот вчера были раки по 3 рубля, но большие, прямо звери… а сегодня по 5, но маленькие…
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02.02.2022 13:19 Відповісти
Господи і знаходяться ж дебіли,які "ведуться" на таку дурню....? Ну і хто їм "Агрохімія"?)))))
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02.02.2022 13:03 Відповісти
знаходяться ж дебіли,які "ведуться"
Ага, мне на рынке вчера, предлагали купить должность в аппарате МВД. Сходная цена. Но в Киев нужно завтра, на коллегию, а у меня рассада и инкубатор. Не срослось. Отказался.
Вот осенью, как картоху уберём, наверное возьму.
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02.02.2022 13:12 Відповісти
спрос рождает предложение)
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02.02.2022 13:03 Відповісти
Може бути.
На фото - вулиця Проскурівська, пішоходна зона
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02.02.2022 13:07 Відповісти
Ещё один «братишка ермака»??? Все это уже было…. Вы его потрясите хорошенько, наверняка у этого сына лейтенанта Шмидта кто то есть из знакомых слуг каломыйского. У нас ничего так просто не бывает
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02.02.2022 13:08 Відповісти
Надо было Гоге предложить, он купил бы…
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02.02.2022 13:17 Відповісти
Єрмак? а то кудись зник поганець
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02.02.2022 13:22 Відповісти
Демпінгував
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02.02.2022 13:24 Відповісти
А шо,так можно було?
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02.02.2022 13:52 Відповісти
 
 