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Шмигаль обговорив із прем'єром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності України та протидію російській агресії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який прибув до України із офіційним візитом.

Про це Шмигаль написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітав в Україні прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Ми надзвичайно цінуємо послідовну підтримку нашої держави й принципову позицію Нідерландів щодо засудження агресії Росії. Подякував Королівству Нідерланди й за підтримку рішення про виділення 31 млн євро на поточні потреби Збройних Сил України в межах Європейського фонду миру", - зазначив Шмигаль. 

За його словами, окрім посилення обороноздатності України та протидії російській агресії, вони з Рютте також обговорили інвестиції в нові напрямки співпраці.

"Домовилися організувати бізнес-місії в наших країнах для вже наявних і потенційних інвесторів, щоб знайти точки дотику в цікавих для обох сторін галузях", - резюмував український прем'єр.

Шмигаль обговорив із премєром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності України та протидію російській агресії 01
Шмигаль обговорив із премєром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності України та протидію російській агресії 02
Шмигаль обговорив із премєром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності України та протидію російській агресії 03

Шмигаль обговорив із премєром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності України та протидію російській агресії 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та прем'єр Нідерландів Рютте розпочали зустріч у Києві

Автор: 

армія рф (17876) Нідерланди (1588) росія (66144) Рютте Марк (442) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+1
Похоже, у Рютте прошли приступы тошноты, которые вызывало у него слово "Украина" после выдачи ценнейшего свидетеля Цемаха кацапам?
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02.02.2022 12:33 Відповісти
+1
Хлеб разный продается от 12 гривен до 24...дороже не видел...
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02.02.2022 13:06 Відповісти
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Похоже, у Рютте прошли приступы тошноты, которые вызывало у него слово "Украина" после выдачи ценнейшего свидетеля Цемаха кацапам?
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02.02.2022 12:33 Відповісти
Украина не Зеленский,а Зеленский не Украина...Дмитрий Чекалкин...видос тут... https://youtu.be/k2SJDTy9J3Q
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02.02.2022 13:04 Відповісти
Шо ты там обсудил лысый? О том почему в житнице Украине хлеб по 30 гривен за буханку? Или по чём в Одессе рубероид? Экономический гений мля..
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02.02.2022 13:04 Відповісти
типичный ход мыслей ваты: цены,тарифы...рубероид
а то,что москальная орда каждый день убивает или ранит на Донбассе Украинских воинов-ето дело пятое?
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02.02.2022 14:31 Відповісти
А шо ты так взбодрился? А наш гарант ведь сказал что не нагнетайте, а ты нагнетаешь. Он что по твоему тоже вата? И что Шмыг военными делами командует? Для этого верховный головнокомандувач есть и Генштаб. Тарифы и хлеб каким боком к ним??? А потери с 2014 идут и будут идти пока решение не примут или воевать или стена и ров.
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02.02.2022 15:42 Відповісти
Хлеб разный продается от 12 гривен до 24...дороже не видел...
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02.02.2022 13:06 Відповісти
я вижу в АТБ и по 10 грн
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02.02.2022 14:33 Відповісти
Во-первых «вы всё врете!». Если по десять это четвертинка/ треть, ведь согласись все от веса зависит. Может есть какие то булочки и по 10. А я ведь про полновесную буханку писал. Таких цен уже нет. Конечно можешь и по 10 покупать… а ты его попробовал иесть будешь? Во-вторых, нет у меня рядом никаких АТБ нету, мне ехать на маршрутке в АТБ дороже станет, у меня рядом Сильпо и Новус по ним и ориентируюсь.
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02.02.2022 15:50 Відповісти
Це про яку обороноздатність Шмига говорить?!
Знайомий (військовий) пів дня простояв у черзі близько з півсотні чоловік у військовому шпиталі. З температурою, з такими ж температурниками (щоб продовжити лікарняний). А після обіду їм всім повідомили що "мы после абєда уже нє работаєм". Це - військовий, відомчий госпіталь!!! І так у всій нашій радянській армії України. А ми дивуємось і обурюємось, що солдати розстрілюють свїх співслужбовців і цивільних.
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02.02.2022 13:15 Відповісти
то,что ********** тролли возбудились от етой темы-подтверждает что премьер Шмыгаль все делает правильно!
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02.02.2022 14:35 Відповісти
Ты видать в кабмине чалишься? Да защитник ты шмыгальский? запомни, через сутки а может и раньше, как зельц уйдёт или его уйдут, твой шмыг станет никем и нигде… потому что никаких перемог у него не было нет и не будет, это уже ясно как божий день. Попристраивались, экономисты мля…
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02.02.2022 15:55 Відповісти
 
 