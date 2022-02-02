Шмигаль обговорив із прем'єром Нідерландів Рютте посилення обороноздатності України та протидію російській агресії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який прибув до України із офіційним візитом.
Про це Шмигаль написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Привітав в Україні прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Ми надзвичайно цінуємо послідовну підтримку нашої держави й принципову позицію Нідерландів щодо засудження агресії Росії. Подякував Королівству Нідерланди й за підтримку рішення про виділення 31 млн євро на поточні потреби Збройних Сил України в межах Європейського фонду миру", - зазначив Шмигаль.
За його словами, окрім посилення обороноздатності України та протидії російській агресії, вони з Рютте також обговорили інвестиції в нові напрямки співпраці.
"Домовилися організувати бізнес-місії в наших країнах для вже наявних і потенційних інвесторів, щоб знайти точки дотику в цікавих для обох сторін галузях", - резюмував український прем'єр.
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а то,что москальная орда каждый день убивает или ранит на Донбассе Украинских воинов-ето дело пятое?
Знайомий (військовий) пів дня простояв у черзі близько з півсотні чоловік у військовому шпиталі. З температурою, з такими ж температурниками (щоб продовжити лікарняний). А після обіду їм всім повідомили що "мы после абєда уже нє работаєм". Це - військовий, відомчий госпіталь!!! І так у всій нашій радянській армії України. А ми дивуємось і обурюємось, що солдати розстрілюють свїх співслужбовців і цивільних.