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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму. ФОТОрепортаж

З'явились нові супутникові знімки російської техніки біля українського кордону та на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.

Кадри опублікував у своєму Twitter-акаунті кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.

З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 01

"Супутникові знімки Maxar показують численні російські військові дислокації в Білорусі, Криму та на заході Росії, що демонструє підвищений рівень їхньої активності та готовності", - написав Міллер.

За даними американського каналу CNN, Maxar та інші постачальники супутникових зображень зафіксували розширення російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 250 км від українського кордону за останні кілька місяців.

"Майже у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття. Це свідчить про те, що підрозділи тепер укомплектовані особовим складом, а також про підвищення загальної боєготовності", - заявили в Maxar.

Крім того, у таборі в Осиповичах (Білорусь) видно російські ракетні комплекси "Іскандер".

З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 02
З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує посилювати забезпечення своїх військ біля кордонів України, – Пентагон

Значне нарощення військ зафіксували супутники й на території тимчасово окупованого Криму. У Бахчисараї та Новоозерному вдалося зафіксувати військові намети, танки та іншу техніку.

З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 04
З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 05
З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 06
З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 07

Дивіться: "Іскандери", "Урагани", БТРи та "Тигри": війська РФ помічають по всій Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поблизу Євпаторії та полігону Ангарського Росія розмістила військові намети й бронетехніку.

З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 08

З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму 09

Автор: 

армія рф (17876) розвідка (3882)


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Топ коментарі
+37
А будущего перегноя...
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02.02.2022 19:16 Відповісти
+21
Дело в том, что его "аналитики" были правы. Дегенераты из Бамбаса его встречали хлебом с солью, ложась под украинские танки. Но, это прокатило в Крыму и части востока Украины, где дегенератов очень много. Но, это уже не прокатит в относительно ватных областях, таких, как Харьковская, или Одесская обл. ***** на украинской земле ждет ад.
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02.02.2022 19:48 Відповісти
+20
Сколько металла...
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02.02.2022 19:11 Відповісти
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02.02.2022 19:11 Відповісти
А будущего перегноя...
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02.02.2022 19:16 Відповісти
Та це все куйня. Не нагнітайте. Готуйте шашлики.
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02.02.2022 19:36 Відповісти
буде ******* зброя для захисту будуть і шашлики для хробаків!
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02.02.2022 20:58 Відповісти
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02.02.2022 19:18 Відповісти
Як кроти ?
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02.02.2022 19:19 Відповісти
В тютільку) - Як кроти.
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02.02.2022 19:26 Відповісти
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02.02.2022 19:26 Відповісти
Легионы Империи)))
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02.02.2022 19:19 Відповісти
таки да. империи зла ********
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02.02.2022 19:54 Відповісти
Это заточено на основные удары с севера и юга вдоль левого берега Днепра?
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02.02.2022 19:20 Відповісти
Это заточено на вяликий пердеж. На большее ***** и его орки уже не способны.
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02.02.2022 19:24 Відповісти
Ну так, мне следовало написать "заточено на угрозу"...и далее по тексту. Sorry
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02.02.2022 19:25 Відповісти
***** не знает, как выйти из этой ситуации, которую он заварил. Угрожать он может и будет продолжать это делать. Другое дело, устроить кровавую бойню в Европе и попасть под адские санкции, плюс к этому его орков будут тысячами уничтожать в Украине. Он не столько боится гробов с орками, сколько на этот раз решимость Запада. Никуда он не полезет. Ну, разве что, если мировая конъюнктура резко не изменится.
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02.02.2022 19:32 Відповісти
***** не в первый раз его "аналитики" подводят под монастырь. В 2014, судя по всему, ему докладывали, шо в Украине его орды будут встречать хлебом-солью, и одномоментно по всей Украине вспыхнут про-московитские бунты. Теперь его убедили в том, шо Запад слаб, озабочен своими делами, и противостоять вторжению в Украину не станет.
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02.02.2022 19:38 Відповісти
Дело в том, что его "аналитики" были правы. Дегенераты из Бамбаса его встречали хлебом с солью, ложась под украинские танки. Но, это прокатило в Крыму и части востока Украины, где дегенератов очень много. Но, это уже не прокатит в относительно ватных областях, таких, как Харьковская, или Одесская обл. ***** на украинской земле ждет ад.
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02.02.2022 19:48 Відповісти
якщо почитати історію, то Харків німці узяли лише тому, що його сдали на відкуп німцям, забравши з нього промисловість та усе цінне, залишивши жінок та дітей. та замінували... а чоловіків забрали для укріплення лінії захисту московії.
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02.02.2022 21:05 Відповісти
Откуда вы этот бред берёте?
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02.02.2022 22:17 Відповісти
А он работает?
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02.02.2022 19:21 Відповісти
Він запущений...
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02.02.2022 19:24 Відповісти
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02.02.2022 19:40 Відповісти
шта?
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02.02.2022 19:25 Відповісти
Он неработает) Устойчивой связи нет))) Знаешь когда США особенно озаботелись Китаем?)) Это когда Китай высадил первый в мире аппарат на обратную сторону луны)) В этом аппарате полупроводниковые должны быть мама не горюй...)) США были трохи в шоке)) Так как там условия работы аппаратов и полупроводниковых очень экстримальные)))
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02.02.2022 19:26 Відповісти
Еще великий Райкин говорил, что от ПОЛУпроводников нужно переходить к проводникам
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02.02.2022 19:43 Відповісти
Зачем вы пишете на темы в которых судя по вашему коментарию абсолютно не разбираетесь? Зачем выставлять себя на посмешище?
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02.02.2022 22:20 Відповісти
Связь неустойчивая.

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02.02.2022 19:30 Відповісти
У Раши с приходом Олимпийских игр всегда обострение скреп и желание повоевать, что бы попустило. Ну вот такая вот страна варваров, как говорили древние.
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02.02.2022 19:20 Відповісти
Уявляєте яка то насолода для українця коли то все запало.
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02.02.2022 19:21 Відповісти
Джавелинов хватит ???
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02.02.2022 19:29 Відповісти
Сорок пять самолетов с летальным оружием (90 тонн оружие в каждом) ожидается из США к тем, что уже приземлились из тех же США и Британии. Условно "Джевелинов" хватит на всех бурятов.
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02.02.2022 19:38 Відповісти
Дядя Джо, даеш по джавелину на каждого бурята !!!
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02.02.2022 20:01 Відповісти
Ні у якому разі! Пересмажувати бурятатину не слід, на добрива не годиться. Економіка має бути економною.
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02.02.2022 20:27 Відповісти
Есть еще в Приднестровье. Так сказать, классическое окружение, как там ихних и наших хенералов учили. Силы распылили по периметру, пугают. Это бы сработало против Грузии или маленькой Сирии, но у нас масштабы не те. Группа армий Юг была 900 000 чел. У них столько бурятов нет, а великоросс воевать не любит, потому как страшно.
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02.02.2022 19:30 Відповісти
Прыдрысровья к концу 1 дня ваины уже не будет. Там в Рыбнице иго с разбегу переплюнуть можна.
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02.02.2022 19:44 Відповісти
Сомневаюсь что из приднестровья хоть кто то преднет. Так как ето будет хорошим поводом за один день-два снести все то гнилое гнездо и на приднестровье поставить точку.
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02.02.2022 19:53 Відповісти
Что бы снести, надо над этим работать и вовремя отдать приказ. Думаю, нет ни первого, не будет и второго.
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02.02.2022 19:55 Відповісти
А румини подсобят, 199 %
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02.02.2022 20:02 Відповісти
Єх... туди б Байрактарів з десяток на кожну локацію.... але першими можно нападати тільки рашисстам.
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02.02.2022 19:33 Відповісти
А хто знає? Чим краще удобрити землю, щоб картопля добре вродила - бурятами, москвичами, тульським чи уральським гарматним мʼясом? І чи треба змішувати все це з лайном, чи достатньо тільки порізати на шматки і воно саме перегниє?
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02.02.2022 19:39 Відповісти
І ще, скільки такого добрива треба на одну сотку землі, 2...3, чи більше?
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02.02.2022 19:44 Відповісти
хунта ми чи ні, врешті решт! Звичайно, що вносити сире добриво у вигляді бурятів та ординців не зовсім корисно для землі... але! це все стосується лише сирих ординців. Як всі ми добре знаємо жоден ординець не має сміливості без добрячої кількості глоду, а глод це спирт, що тече по жилах.. от переш ніж вносити добриво у землю поперше запевниться, що добриво очищене від вогнепальної зброї, якщо в добрива є гвинтівка - її краще закопувати окремо, під грушами попередньо законсервувавши для нащадків. По друге. Щоб вийшло добряче добриво - на одного окупанта потрібно не менше 400 -500 кг древисини. Викладаєте майбутнє добриво на дрова підпалюєте. Завдки глоду у жилах горітиме воно непогано...час від часу підкидаєте дровиняки та дубки. На хороше добриво для домашнього господарства потрібно не менше доби часу. Тільки приготовлене за усіми правилами добриво зможе принести хоч якусь користь на цій землі.

Хунта.
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02.02.2022 20:28 Відповісти
Чирваки сами разберуцца, немного присыпать шоп не ваняло только надо.
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02.02.2022 19:46 Відповісти
На плавунах усіх закопуєш, і ніяких проблем - все саме здобрюється.
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02.02.2022 20:17 Відповісти
Несколько точек на карте, этого количества нужно бояться?😁
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02.02.2022 19:40 Відповісти
как раз наметалл поздавать и в атб на затарку веками
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02.02.2022 19:46 Відповісти
Как бы там зебил не хотел не истерить, но Украина без войны, - в большущем котле(географически). Зебил дает муйлу шанс побольше скопить войск И укрепиться.
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02.02.2022 19:47 Відповісти
Россия перебрасывает кадыровский полк "Север" в сторону Украины.
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02.02.2022 19:49 Відповісти
Бачили цих ослоХХХбів в 2014 у вигляді шматочків.
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02.02.2022 19:54 Відповісти
А кто ж овец епсти будет?
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02.02.2022 20:13 Відповісти
Китайский вибратор.
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02.02.2022 22:39 Відповісти
этой всей ************ рати не хватит даже шоб одну область захватить и удерживать её длительное время. Немытые и нетраханые буряты сидят в поле и ходят в дырку в земле в туалет уже месяц, какой там боевой дух? за что? Не смешите.
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02.02.2022 19:51 Відповісти
А на улице мороз, из дырки той в очко дует неслабо)
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02.02.2022 20:12 Відповісти
Хто в темі, скільки часу може проторчати мотопіхотна дивізія в полі, в наметах. Свого часу я з інженерною ротою більше тижня не протримався. Кожен день водовозка, бензовози, люди спали в комбезах на дошках, акумулятори, гсм, запчастини. Кароч, тяжка робота тянути бегемота з болота
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02.02.2022 20:12 Відповісти
А дизелі ті паялками прогрівати кожен ранок… Це звіздец…
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02.02.2022 20:15 Відповісти
Не конче паялками. На ГМЗ і зіл 157 стояли котли підігрівачі, але то лотерея - не запрацював, загорівся разом з машиною, 75% лс з азіі та кавказу. Головне щоб люди не згоріли, а заводили на холодну тягачем, пох. той моторесурс
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02.02.2022 20:30 Відповісти
Горячий душ каждое утро.
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02.02.2022 22:41 Відповісти
не факт, що там повно народу...можливо, що в палатках та наметах нема стiльки *******, як про це говорять...можливо там лише технiка, палатки для картинки.

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02.02.2022 20:48 Відповісти
"...не факт, що там повно народу.", може й не факт, але 100% факт що Америка, Британія і НАТО вже промацали різними сенсорами ці кочівя і стойбища орків = з літаків, супутників, кораблів, наземних станцій, мож і спецназ туди заходив очно, х.з.н
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02.02.2022 21:23 Відповісти
В войсках, что Путин пригнал к границе 30-40% болеют ковидом. Живут в холоде в полевых условиях. Все прочли про самое современное вооружение, что в Украину поставляет весь мир и пришло осознание, что в случае пересечения госграницы войска понесут серьезные потери. Ради чего они должны воевать никто не понимает. Преобладает полная деморализация и не понимание причин и поводов для войны.

Несмотря на наличие техники, воевать реально некому. Никто не мотивирован к смерти, наоборот, ещё до начала боевых действий наблюдается полнейшая деморализация. В этой ситуации я прихожу к выводу, что войны не будет, а если будет, то это будет разгром армии России.

https://twitter.com/EKantorovich/status/1487670746084102145?cxt=HHwWgsCqsauqoqUpAAAA
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02.02.2022 21:22 Відповісти
Ось де поповнення родючості нашого чорнозему! А металобрухту скільки здамо у Європу..! Я аж долоні потер..)
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02.02.2022 20:10 Відповісти
Так они там и были на прошлых картах.
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02.02.2022 20:14 Відповісти
"Там и били..", щоб так сказати треба накласти знімки того місця за 10 днів підряд, і то через різні світлофільтри.
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02.02.2022 20:34 Відповісти
Потенциальный пациент дурки еще думает? Может он еще человек и поймет, что потеряет все и не только что захапал а и свою русню.
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02.02.2022 20:22 Відповісти
Russisch schweine, повертайте у своє стійло, бо ваших свіноматок ібуть "інородці"! Укрепляют демографическую ситуацию **********.
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02.02.2022 20:24 Відповісти
этож надувные войска
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02.02.2022 20:48 Відповісти
ассоциация сборщиков металолома уже потирает руки в предверии большого куша.
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02.02.2022 20:50 Відповісти
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02.02.2022 20:59 Відповісти
С(у)кабеева на каналі росія 1 попередила солдатів та офіцерів параші про жахи, які на них чекають в Україні. Назад повернуться живими не всі! Скільки чорних мішків для трупів потрібно взяти з собою російським танкістам?

https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
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02.02.2022 21:19 Відповісти
А возле Грузии не размещает Путлер войска? Откуда снимки есть?
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02.02.2022 22:01 Відповісти
Путинские дочки там в медсанбатах не замечены ?
Бурятов подтирать.
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02.02.2022 22:44 Відповісти
 
 