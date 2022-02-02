З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму. ФОТОрепортаж

З'явились нові супутникові знімки російської техніки біля українського кордону та на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.

Кадри опублікував у своєму Twitter-акаунті кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Супутникові знімки Maxar показують численні російські військові дислокації в Білорусі, Криму та на заході Росії, що демонструє підвищений рівень їхньої активності та готовності", - написав Міллер.

За даними американського каналу CNN, Maxar та інші постачальники супутникових зображень зафіксували розширення російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 250 км від українського кордону за останні кілька місяців.

"Майже у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття. Це свідчить про те, що підрозділи тепер укомплектовані особовим складом, а також про підвищення загальної боєготовності", - заявили в Maxar.

Крім того, у таборі в Осиповичах (Білорусь) видно російські ракетні комплекси "Іскандер".





Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує посилювати забезпечення своїх військ біля кордонів України, – Пентагон

Значне нарощення військ зафіксували супутники й на території тимчасово окупованого Криму. У Бахчисараї та Новоозерному вдалося зафіксувати військові намети, танки та іншу техніку.









Дивіться: "Іскандери", "Урагани", БТРи та "Тигри": війська РФ помічають по всій Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поблизу Євпаторії та полігону Ангарського Росія розмістила військові намети й бронетехніку.