З’явилися нові супутникові знімки військ РФ вздовж кордону України і в Криму. ФОТОрепортаж
З'явились нові супутникові знімки російської техніки біля українського кордону та на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.
Кадри опублікував у своєму Twitter-акаунті кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Супутникові знімки Maxar показують численні російські військові дислокації в Білорусі, Криму та на заході Росії, що демонструє підвищений рівень їхньої активності та готовності", - написав Міллер.
За даними американського каналу CNN, Maxar та інші постачальники супутникових зображень зафіксували розширення російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 250 км від українського кордону за останні кілька місяців.
"Майже у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття. Це свідчить про те, що підрозділи тепер укомплектовані особовим складом, а також про підвищення загальної боєготовності", - заявили в Maxar.
Крім того, у таборі в Осиповичах (Білорусь) видно російські ракетні комплекси "Іскандер".
Значне нарощення військ зафіксували супутники й на території тимчасово окупованого Криму. У Бахчисараї та Новоозерному вдалося зафіксувати військові намети, танки та іншу техніку.
Поблизу Євпаторії та полігону Ангарського Росія розмістила військові намети й бронетехніку.
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Хунта.
Несмотря на наличие техники, воевать реально некому. Никто не мотивирован к смерти, наоборот, ещё до начала боевых действий наблюдается полнейшая деморализация. В этой ситуации я прихожу к выводу, что войны не будет, а если будет, то это будет разгром армии России.
https://twitter.com/EKantorovich/status/1487670746084102145?cxt=HHwWgsCqsauqoqUpAAAA
https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
Бурятов подтирать.