Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму. ФОТОрепортаж
Росія розміщує техніку на полігонах, розташованих на її власній території, а також в Білорусі та окупованому Криму.
Фото опубліковані у телеграм-каналі "Военный осведомитель", повідомляє Цензор.НЕТ.
База РФ у Новоозерному, окупований Крим
Російські "Іскандери-М" на білоруському полігоні неподалік Осиповичів. Зброю розгорнуто в рамках спільних навчань "Союзна Рішучість-2022"
Техніка 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з Дагестану, розташованої на базі 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення в окупованому Криму.
Танки, артилерія, вантажівки та інша техніка під Єльнею на Смоленщині
Намети, техніка, капоніри, окопи, стрільбища у Погоново Воронезької області
Топ коментарі
+15 Дмитрий Иванов #445055
показати весь коментар02.02.2022 21:17 Відповісти Посилання
+11 Афанасий Александров
показати весь коментар02.02.2022 21:42 Відповісти Посилання
+5 18c49ed2
показати весь коментар02.02.2022 21:18 Відповісти Посилання
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Багато чого там згодиться у хазяйстві, треба ж якось виробника-годувальника підтримувати
Т.е. никогда))))
Натаскали железа, а личный состав на минималках. Охрана и тех.обеспечение. Основную массу техники притащили ещё в апреле прошлого года. А что-то стояло ещё с 2014г.
Посему- понты. Никуда не полезут. Шантаж для переговоров, моральная поддержка попочленцев в ОРДЛО и страховка, что бы ВСУ не пошли на силовую деоккупацию.
Відводити я так розумію вже нікуди, там вже СИ править бал.
Може тоді поразумнішають, хоча навряд чи.