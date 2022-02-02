УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9316 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
16 888 42

Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Росія розміщує техніку на полігонах, розташованих на її власній території, а також в Білорусі та окупованому Криму.

Фото опубліковані у телеграм-каналі "Военный осведомитель", повідомляє Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 01
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 02

База РФ у Новоозерному, окупований Крим
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 03
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 04

Російські "Іскандери-М" на білоруському полігоні неподалік Осиповичів. Зброю розгорнуто в рамках спільних навчань "Союзна Рішучість-2022"
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 05
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 06

Техніка 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з Дагестану, розташованої на базі 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення в окупованому Криму.

Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 07
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 08
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 09
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 10
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 11

Танки, артилерія, вантажівки та інша техніка під Єльнею на Смоленщині

Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 12
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 13
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 14
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 15
Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму 16

Намети, техніка, капоніри, окопи, стрільбища у Погоново Воронезької області

Автор: 

зброя (7543) росія (66144) техніка (1858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Вот это все будет сожжено в первые дни боя
показати весь коментар
02.02.2022 21:17 Відповісти
+11
На одном снимке из около 60-и палаток отапливаются примерно 16. Следовательно остальные необитаемы.
Натаскали железа, а личный состав на минималках. Охрана и тех.обеспечение. Основную массу техники притащили ещё в апреле прошлого года. А что-то стояло ещё с 2014г.
Посему- понты. Никуда не полезут. Шантаж для переговоров, моральная поддержка попочленцев в ОРДЛО и страховка, что бы ВСУ не пошли на силовую деоккупацию.
показати весь коментар
02.02.2022 21:42 Відповісти
+5
"Я сказал, что на армию денег не дам. Самим тырить не хватает. Баста" (С) Недонполеон Оманский.
показати весь коментар
02.02.2022 21:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это все будет сожжено в первые дни боя
показати весь коментар
02.02.2022 21:17 Відповісти
палених металобрухт мабуть дешевший...Українці це розтягнуть по хатах і так.
показати весь коментар
02.02.2022 21:49 Відповісти
в часы боя...
показати весь коментар
02.02.2022 22:28 Відповісти
та на хрена воно нам надо частками і по хатах??? ПОТІМ ВСЕ ЗБЕРЕМО потихеньку - ВСЕ!!!, як час буде... лапками росіянців на їх ПРОПИТАНИЕ...
показати весь коментар
02.02.2022 22:34 Відповісти
Та треба якось побільше техніки взяти у полон.
Багато чого там згодиться у хазяйстві, треба ж якось виробника-годувальника підтримувати
показати весь коментар
02.02.2022 23:18 Відповісти
"Я сказал, что на армию денег не дам. Самим тырить не хватает. Баста" (С) Недонполеон Оманский.
показати весь коментар
02.02.2022 21:18 Відповісти
"Дам, но НЕ сейчас, а в 2023-м году".
Т.е. никогда))))
показати весь коментар
02.02.2022 22:08 Відповісти
ДАМ- НО НЕ МОГУ!
показати весь коментар
02.02.2022 22:36 Відповісти
Якщо до кінця місяця не підуть в наступ, то відведуть війська, бо боєготовність частин зимою в полі через далеко від місць базування через місяць зменшиться не менше ніж на 50% - людський фактор.
показати весь коментар
02.02.2022 21:18 Відповісти
На одном снимке из около 60-и палаток отапливаются примерно 16. Следовательно остальные необитаемы.
Натаскали железа, а личный состав на минималках. Охрана и тех.обеспечение. Основную массу техники притащили ещё в апреле прошлого года. А что-то стояло ещё с 2014г.
Посему- понты. Никуда не полезут. Шантаж для переговоров, моральная поддержка попочленцев в ОРДЛО и страховка, что бы ВСУ не пошли на силовую деоккупацию.
показати весь коментар
02.02.2022 21:42 Відповісти
Ждут пока газ в палатку дадут
показати весь коментар
02.02.2022 22:12 Відповісти
Naskolko Ya pomnu oni i ne sobiralis nikuda lezt. S samogo nachala russki otrizali namerenia vtorzhenia. Odnako CIA do six por udtverzhdaet chto invasia nachnetsa ne seodnya-zavtra. Vi chto dumaete umnee razvedki US?
показати весь коментар
03.02.2022 07:15 Відповісти
Воно,(ху@Lо) у свій час теж казало:"Нас там нет",або 'це не ми". Чи може ти умніший?
показати весь коментар
03.02.2022 07:22 Відповісти
Ніхто нічого не відведе. не встигнуть зимою - підуть літом.
Відводити я так розумію вже нікуди, там вже СИ править бал.
показати весь коментар
02.02.2022 23:20 Відповісти
Там в тих лісах до літа буде не армія, а зброд. Або будуть воювати до кінця зими або по домах.
показати весь коментар
03.02.2022 14:53 Відповісти
С санкціями економічне зростання Росії дорівнює налю.
показати весь коментар
02.02.2022 21:29 Відповісти
Хорошие мишени для ракет !!!
показати весь коментар
02.02.2022 21:38 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 22:13 Відповісти
Не впечатлило🤷‍♂️
показати весь коментар
02.02.2022 21:41 Відповісти
І це все? Кацапи що зовсім українців не поважають?
показати весь коментар
02.02.2022 21:51 Відповісти
Та да.И Крым вы не оккупировали с Донбассом,украинцев на их земле не убиваете...
показати весь коментар
02.02.2022 22:15 Відповісти
Хоть бы от снега почистили..
показати весь коментар
02.02.2022 22:10 Відповісти
пусть гниют !
показати весь коментар
02.02.2022 22:14 Відповісти
Некому
показати весь коментар
02.02.2022 22:24 Відповісти
Мангалы для шашлыков из бурятов и человекообразных обитателей мокшанских болот.
показати весь коментар
02.02.2022 22:24 Відповісти
туда бы ураганами насыпать!
показати весь коментар
02.02.2022 22:44 Відповісти
макс. дальность стрельбы "Урагана" - 34 км. Если что))
показати весь коментар
03.02.2022 03:44 Відповісти
если что то от 8000м. до 35000-40000м. зависит от боеприпаса.
показати весь коментар
03.02.2022 08:56 Відповісти
И как собираетесь насыпать из "Урагана" по Новоозёрному с макс. дальностью в 34 км?))
показати весь коментар
04.02.2022 02:21 Відповісти
Андруша по пустись!
показати весь коментар
04.02.2022 11:29 Відповісти
Війна --фігня, головне --маневри !!!
показати весь коментар
02.02.2022 23:12 Відповісти
Тут ще один варіант: якщо зібрати усіх орків лугандону з парашинськими аусвайсами то запросто мож заповнити ці палатки, завести металобрухт і погнати це вже озброєне кодло "асвабаждать дамбас". А @уйлішко розведе клешні і скаже "ета украинци против украинцев".
показати весь коментар
02.02.2022 23:26 Відповісти
але ж дохера їх...і це мабуть ще не всі залязяки,,,,,,,,,,,
показати весь коментар
03.02.2022 08:56 Відповісти
Санкции не дают остальное довезти
показати весь коментар
03.02.2022 10:43 Відповісти
А Бубочці показували? Чи боїтеся, що побіжить купувати букет з квітами для зустрічі?
показати весь коментар
04.02.2022 09:46 Відповісти
Бажаю що на всю цю армаду напала срачка місяців на 5 так мінімум.
Може тоді поразумнішають, хоча навряд чи.
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
 
 