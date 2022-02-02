Супутникові знімки військової техніки РФ на базах в Росії, Білорусі та окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Росія розміщує техніку на полігонах, розташованих на її власній території, а також в Білорусі та окупованому Криму.

Фото опубліковані у телеграм-каналі "Военный осведомитель", повідомляє Цензор.НЕТ.





База РФ у Новоозерному, окупований Крим





Російські "Іскандери-М" на білоруському полігоні неподалік Осиповичів. Зброю розгорнуто в рамках спільних навчань "Союзна Рішучість-2022"





Техніка 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з Дагестану, розташованої на базі 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення в окупованому Криму.











Танки, артилерія, вантажівки та інша техніка під Єльнею на Смоленщині











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