Біля телеканалу "НАШ" в Києві відбулась акція "Вимкніть зброю Росії" з вимогою санкцій проти Мураєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля офісу телеканалу "НАШ" у Києві відбулась акція протесту з вимогою застосування санкцій до телеканалу і його власника Євгена Мураєва за антиукраїнську пропаганду в інтересах Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

















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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.