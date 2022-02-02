Біля телеканалу "НАШ" в Києві відбулась акція "Вимкніть зброю Росії" з вимогою санкцій проти Мураєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біля офісу телеканалу "НАШ" у Києві відбулась акція протесту з вимогою застосування санкцій до телеканалу і його власника Євгена Мураєва за антиукраїнську пропаганду в інтересах Кремля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+48 Ksenia VB
показати весь коментар02.02.2022 21:48 Відповісти Посилання
+30 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар02.02.2022 21:50 Відповісти Посилання
+25 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.02.2022 21:51 Відповісти Посилання
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Ганьба!
и это чмо тоже из ваших - вражеский агент.
ЦЕ ПРО КАНАЛ "НАШ"
берите своих карасей стереховых или как их там
и валите пока ноги вас несут недоумки.
С Россией надо начинать выстраивать грамотно отношения.Не кому мы не нужны все в наших руках.учитесь думать.Стыдно смотреть все это.Позорище!!!