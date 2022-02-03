Росія перекинула до Білорусі ракетний комплекс далекої дії С-400 "Тріумф". ФОТО

Росія перекинула до Білорусі систему протиповітряної оборони (ППО) далекої дії С-400 "Тріумф". Очікується, що вона заступить на бойове чергування на полігоні під Брестом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"Зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу, залучений до перевірки сил реагування Союзної держави, прибув до Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що зі станції розвантаження російські військові зроблять марш на штатній техніці на полігон у Брестській області.

"Прибувши до місць виконання навчальних завдань, російські розрахунки зенітного ракетного комплексу С-400 проведуть інженерне обладнання та маскування стартових позицій, технічне обслуговування техніки і заступлять на бойове чергування з ППО у складі єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії", - додають у повідомленні.

Читайте також: Війська РФ та Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах



