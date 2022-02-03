Росія перекинула до Білорусі ракетний комплекс далекої дії С-400 "Тріумф". ФОТО
Росія перекинула до Білорусі систему протиповітряної оборони (ППО) далекої дії С-400 "Тріумф". Очікується, що вона заступить на бойове чергування на полігоні під Брестом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
"Зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу, залучений до перевірки сил реагування Союзної держави, прибув до Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Вказано також, що зі станції розвантаження російські військові зроблять марш на штатній техніці на полігон у Брестській області.
"Прибувши до місць виконання навчальних завдань, російські розрахунки зенітного ракетного комплексу С-400 проведуть інженерне обладнання та маскування стартових позицій, технічне обслуговування техніки і заступлять на бойове чергування з ППО у складі єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії", - додають у повідомленні.
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Сцыкло само в шоке.
Тут видно одне що західні лідери зрозуміли те що Україна буде віддана Ху...лу без будь якого спротиву і самі почали щось робити !!!
приізд до Києва такої великої кількості високих осіб різних країн і одночасне постачання в Україну сотень тон *********** та озброєння - це повна заслуга Президента Зеленського
О чём тут беспокоиться ?
Ну буде стояти , іржавіти, колись може глюкнуть і збити ще один цивільний літак.
Нема куда грошей дівати.
Звонит Лавров Шойгу и говорит: Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.Шойгу отвечает: Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить у него там дети, Медведев по Берлину Другие наши звонили, список большой... Слушай, Лавров, куда бить тогда, в случае чего? Ммм, ну, ***** по Воронежу, там наших детей точно нет
А то надувные сдуваются.
Там вище,навіть фото ракети є,зроблене "секретною" камерою)
Аннигилятор советских людей, в основном, славян.
Тому це не оборонна зброя.
Проте, у випадку війни Брест буде визволений союзниками протягом перших годин.
АНАФЕМА ПУТИНУ.