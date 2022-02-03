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В Дніпрі зводять перший в місті Центр надання адмінпослуг, - ОДА. ФОТОрепортаж

Перший у Дніпрі Центр надання адміністративних послуг та соціальних сервісів незабаром з'явиться у лівобережній частині міста.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Під майбутній ЦНАП у межах програми "Велике будівництво" реконструюють будівлю колишнього Індустріального райвиконкому.

"Працюємо над тим, аби мешканці області могли отримувати державні сервіси поряд із домом. Потужний осередок адміністративних і соціальних послуг створюємо у Дніпрі на Слобожанському проспекті. У розпалі – реконструкція будівлі під майбутній open space", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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У новому центрі мешканці Дніпра зможуть оформити кількасот видів документів.

У майбутньому ЦНАПі вже проведено заміну покрівлі, встановлено енергозберігаючі вікна, змонтовано системи опалення, вентиляції та кондиціювання.

Наразі на завершальній стадії внутрішні оздоблювальні роботи та облаштування фасаду.

Для зручності відвідувачів у ЦНАПі буде встановлено два ліфти, один з яких – для людей з інвалідністю.

Будівництво та реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури є складовою президентської програми. За даними заступника керівника Офісу Президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, торік в Україні було збудовано та реконструйовано 74 школи, 49 садочків, 7 палаців культури, 10 пам'яток історії та архітектури, 13 спорткомплексів, 29 стадіонів та ряд інших об'єктів.

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В Дніпрі зводять перший в місті Центр надання адмінпослуг, - ОДА 01
В Дніпрі зводять перший в місті Центр надання адмінпослуг, - ОДА 02
В Дніпрі зводять перший в місті Центр надання адмінпослуг, - ОДА 03
В Дніпрі зводять перший в місті Центр надання адмінпослуг, - ОДА 04

Автор: 

Дніпро (3303) ЦНАП (74) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
Штатная укомплектованность:
Медицина - 60%
ВСУ - 50%
Полиция - 50%
Учителя - 70%
Молчу уже про "качество" всего этого.

Но заниматься этим сложно, скучно и не интересно. Но самое главное - на этом денег не украдешь. Совсем другое дело стройка ...
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03.02.2022 10:03 Відповісти
+5
А что, в Днепре до сих пор нет ЦНАПа?
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03.02.2022 10:14 Відповісти
+4
в смысле - первый??? )))))) аха-ха-ха
"Наша Правда" (пр. Слобожанский) - раз
на пл. Шевченко (напротив входа в парк Шевченко) - два
на пр. Яворницкого (в самом Горисполкоме) - три
на Орловской (напротив ДК Металлургов) - четыре
и это только навскидку !!!
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03.02.2022 10:21 Відповісти
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Штатная укомплектованность:
Медицина - 60%
ВСУ - 50%
Полиция - 50%
Учителя - 70%
Молчу уже про "качество" всего этого.

Но заниматься этим сложно, скучно и не интересно. Но самое главное - на этом денег не украдешь. Совсем другое дело стройка ...
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03.02.2022 10:03 Відповісти
Велике крадівництво та й годі.
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03.02.2022 11:35 Відповісти
Примитивная ,низкохудожественная архитектура. Зачем тогда архитекторов готовят,есл обычный пгс-ник такое сляпает.
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03.02.2022 10:11 Відповісти
да виглядит как сарай из 90х
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03.02.2022 10:22 Відповісти
Так это и есть старое здание, наверно из 70-х "реконструируют здание бывшего Индустриального райисполкома. "
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03.02.2022 10:31 Відповісти
А что, в Днепре до сих пор нет ЦНАПа?
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03.02.2022 10:14 Відповісти
брешут! есть и уже давно !!!
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03.02.2022 10:22 Відповісти
То наверное филя баблосы решил снова попилить.
Потому так щеки важно и громко раздувает -зводять та перший в місті Центр...
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03.02.2022 10:47 Відповісти
Это типа, первое и последнее. А как там спутник первый, бороздит еще просторы вселенной? У нас только депутаты, типа Трухина и не первые, и не последние.
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03.02.2022 10:14 Відповісти
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03.02.2022 10:16 Відповісти
У нас в Мариуполе уже 4. В 2 случаях использовали здания старых кинотеатров. Подремонтировали, расставили мебель и вуаля. В одном случае вщяли в аренду помещения в крупном торговом центре.
А щачем что- то новое строить?
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03.02.2022 10:17 Відповісти
Для кого строят ,для московской Орды?, врага ещё не отогнали от наших границ и деньги идут не по назначению в годы войны
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03.02.2022 10:19 Відповісти
Если деньги не идут на повышение зарплаты контрактной армии, то украинская армия постепенно превратится в совковую украинскую армию и всё выполняется по проекту Кремля мля мля
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03.02.2022 10:23 Відповісти
вы б его еще в Новомосковске построили...
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03.02.2022 10:19 Відповісти
в смысле - первый??? )))))) аха-ха-ха
"Наша Правда" (пр. Слобожанский) - раз
на пл. Шевченко (напротив входа в парк Шевченко) - два
на пр. Яворницкого (в самом Горисполкоме) - три
на Орловской (напротив ДК Металлургов) - четыре
и это только навскидку !!!
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03.02.2022 10:21 Відповісти
наверное, первый на левом берегу
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03.02.2022 10:43 Відповісти
нет, на левом - в "Наша Правда" (он по-моему самый первый из открытых)
(пр. Слобожанский, он же пр. Правды)...кстати ото что рекламируют как первый буквально в 200-300 метрах от этого...одна остановка тролеком...
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03.02.2022 10:51 Відповісти
Это не тот цнап. Это областной администрации. Не понятны функции его
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03.02.2022 10:26 Відповісти
Это здание построено лет 50 назад, о каком новом строительстве идет речь?
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03.02.2022 10:54 Відповісти
а о каком первом в Днепре??? ))))
ляпают абышо)))
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03.02.2022 11:39 Відповісти
У нас,в Новой Каховке,со второй попытки,первую лет 5 назад деньгУ сп...ли,а вторая попытка удалась- построили. Красивое,современное здание. В сентябре 2021 перерезали ленточку и....стоит закрытая. То интернет не могут подвести хотя до КАХОВКА НЕТ(провайдер) находится в ста метрах,то проблемы с мебелью....Да,ленточку перерезали мэр НК и губ.области.
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03.02.2022 11:04 Відповісти
Первый ага. Только он мб уже 3 либо 4. Дауны
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03.02.2022 13:39 Відповісти
 
 