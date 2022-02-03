В Дніпрі зводять перший в місті Центр надання адмінпослуг, - ОДА. ФОТОрепортаж

Перший у Дніпрі Центр надання адміністративних послуг та соціальних сервісів незабаром з'явиться у лівобережній частині міста.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Під майбутній ЦНАП у межах програми "Велике будівництво" реконструюють будівлю колишнього Індустріального райвиконкому.

"Працюємо над тим, аби мешканці області могли отримувати державні сервіси поряд із домом. Потужний осередок адміністративних і соціальних послуг створюємо у Дніпрі на Слобожанському проспекті. У розпалі – реконструкція будівлі під майбутній open space", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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У новому центрі мешканці Дніпра зможуть оформити кількасот видів документів.

У майбутньому ЦНАПі вже проведено заміну покрівлі, встановлено енергозберігаючі вікна, змонтовано системи опалення, вентиляції та кондиціювання.

Наразі на завершальній стадії внутрішні оздоблювальні роботи та облаштування фасаду.

Для зручності відвідувачів у ЦНАПі буде встановлено два ліфти, один з яких – для людей з інвалідністю.

Будівництво та реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури є складовою президентської програми. За даними заступника керівника Офісу Президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, торік в Україні було збудовано та реконструйовано 74 школи, 49 садочків, 7 палаців культури, 10 пам'яток історії та архітектури, 13 спорткомплексів, 29 стадіонів та ряд інших об'єктів.

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