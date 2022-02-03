В Дніпрі зводять перший в місті Центр надання адмінпослуг, - ОДА. ФОТОрепортаж
Перший у Дніпрі Центр надання адміністративних послуг та соціальних сервісів незабаром з'явиться у лівобережній частині міста.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Під майбутній ЦНАП у межах програми "Велике будівництво" реконструюють будівлю колишнього Індустріального райвиконкому.
"Працюємо над тим, аби мешканці області могли отримувати державні сервіси поряд із домом. Потужний осередок адміністративних і соціальних послуг створюємо у Дніпрі на Слобожанському проспекті. У розпалі – реконструкція будівлі під майбутній open space", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
У новому центрі мешканці Дніпра зможуть оформити кількасот видів документів.
У майбутньому ЦНАПі вже проведено заміну покрівлі, встановлено енергозберігаючі вікна, змонтовано системи опалення, вентиляції та кондиціювання.
Наразі на завершальній стадії внутрішні оздоблювальні роботи та облаштування фасаду.
Для зручності відвідувачів у ЦНАПі буде встановлено два ліфти, один з яких – для людей з інвалідністю.
Будівництво та реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури є складовою президентської програми. За даними заступника керівника Офісу Президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, торік в Україні було збудовано та реконструйовано 74 школи, 49 садочків, 7 палаців культури, 10 пам'яток історії та архітектури, 13 спорткомплексів, 29 стадіонів та ряд інших об'єктів.
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Молчу уже про "качество" всего этого.
Но заниматься этим сложно, скучно и не интересно. Но самое главное - на этом денег не украдешь. Совсем другое дело стройка ...
Потому так щеки важно и громко раздувает -зводять та перший в місті Центр...
А щачем что- то новое строить?
"Наша Правда" (пр. Слобожанский) - раз
на пл. Шевченко (напротив входа в парк Шевченко) - два
на пр. Яворницкого (в самом Горисполкоме) - три
на Орловской (напротив ДК Металлургов) - четыре
и это только навскидку !!!
(пр. Слобожанский, он же пр. Правды)...кстати ото что рекламируют как первый буквально в 200-300 метрах от этого...одна остановка тролеком...
ляпают абышо)))