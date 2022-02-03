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За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ проводить системну роботу щодо запобігання незаконному вивезенню з України товарів, що підлягають державному експортному контролю. За минулий рік, викрито десятки спроб нелегального переправлення за кордон вітчизняної військової продукції і товарів подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що під час реалізації комплексних заходів, українські контррозвідники запобігли більше ніж 60 порушенням порядку здійснення міжнародних товарних передач оборонного значення, на загальну суму майже 800 млн грн.

"За матеріалами СБУ суд покарав 36 організаторів відповідних злочинних схем, які становлять загрозу державній безпеці нашої країни", - йдеться у повідомленні.

За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ 01


За даними СБУ, у Житомирській області викрито спробу нелегального переправлення з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів. Також, зловмисники намагались приховано вивезти конструкторську документацію до цих видів озброєння.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний колишній працівник одного з оборонних заводів.

Також повідомляється, що на Миколаївщині контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон технологічного обладнання для військових кораблів. Учасники схеми планували переправити товари подвійного призначення іноземним замовникам під виглядом цивільної продукції. Для реалізації злочинної схеми, вносили недостовірні дані до товарно-супровідної документації.

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"Крім того, під час слідчо-оперативних дій викрито оборудку щодо закупівлі військових комплектуючих у межах державного оборонного замовлення на суму понад 140 млн грн. За викритими фактами протиправної діяльності, тривають розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб", - додають в СБУ.

За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ 02
За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ 03
За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ 04
За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ 05
За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ 06

Автор: 

контрабанда (1826) контррозвідка (470) СБУ (12991)


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Топ коментарі
+3
Не Україна, а український виробник продає за кордон свою продукцію, яку наше МО вже більше 2 років не купує. Бо війна в зеленій голові закінчилась.
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03.02.2022 10:42 Відповісти
+2
Суд «покарав»? А такое бывает, чтобы украинский суд кого-то «покарав? Есть ли вообще у нас судьи, а не прохиндеи в мантиях?
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03.02.2022 10:10 Відповісти
+1
загадка...
Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.
це яке було падло?
-кравчучок
-кучмарик
-ющенко
-яник
-порох
...зелене падло не в счет
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03.02.2022 10:27 Відповісти
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Суд «покарав»? А такое бывает, чтобы украинский суд кого-то «покарав? Есть ли вообще у нас судьи, а не прохиндеи в мантиях?
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03.02.2022 10:10 Відповісти
зелена контррозвідка сбу - гарнюся...
і жере скубрію по 8 - там 123 блюдей, а як підсолити то 124!
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03.02.2022 10:13 Відповісти
загадка...
Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.
це яке було падло?
-кравчучок
-кучмарик
-ющенко
-яник
-порох
...зелене падло не в счет
показати весь коментар
03.02.2022 10:27 Відповісти
что вы чешете? Германия передала нам 5000 шлемов старого образца а взамен Украина производит для бундесвера новые из кевлара....
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03.02.2022 10:30 Відповісти
Не Україна, а український виробник продає за кордон свою продукцію, яку наше МО вже більше 2 років не купує. Бо війна в зеленій голові закінчилась.
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03.02.2022 10:42 Відповісти
тепер зрозуміло.
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03.02.2022 10:43 Відповісти
не знаю чи робить (здаеться на ********)
Україна шоломи для бундесвера з кевлара.
але німецька домога 5000 шоломів-касок? - це приниження.
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03.02.2022 10:42 Відповісти
Тихо улыбаюсь, какой это процент от того что все таки удалось вывезти?
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03.02.2022 10:51 Відповісти
Теперь понятно для чего нам нужно много вооружения, потихоньку растыкаем.
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03.02.2022 11:05 Відповісти
Важко сказати це добре чи погано. Керівництво СБУ працює під керуванням ФСБ. А що можуть зробити поодинокі патріоти внизу. Не краща картина у ЗСУ. Позитивний результат буде після змін у країні.
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03.02.2022 11:28 Відповісти
Тобто, "на всю Україну залишилось кілька поодиноких патріотів"? І ти один з двох? ))))

Манія величі, остання стадія.Іди лікуйся, поки не пізно, безумцю.
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03.02.2022 11:42 Відповісти
А как там расследование по срыву чиновниками поставок клестронов для нашей ПВО и раскрытию агентурной сети?
Виновные наказаны?
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03.02.2022 13:18 Відповісти
 
 