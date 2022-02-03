За рік контррозвідка запобігла нелегальному вивезенню військової продукції на майже 800 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ проводить системну роботу щодо запобігання незаконному вивезенню з України товарів, що підлягають державному експортному контролю. За минулий рік, викрито десятки спроб нелегального переправлення за кордон вітчизняної військової продукції і товарів подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що під час реалізації комплексних заходів, українські контррозвідники запобігли більше ніж 60 порушенням порядку здійснення міжнародних товарних передач оборонного значення, на загальну суму майже 800 млн грн.

"За матеріалами СБУ суд покарав 36 організаторів відповідних злочинних схем, які становлять загрозу державній безпеці нашої країни", - йдеться у повідомленні.







За даними СБУ, у Житомирській області викрито спробу нелегального переправлення з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів. Також, зловмисники намагались приховано вивезти конструкторську документацію до цих видів озброєння.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний колишній працівник одного з оборонних заводів.

Також повідомляється, що на Миколаївщині контррозвідка СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон технологічного обладнання для військових кораблів. Учасники схеми планували переправити товари подвійного призначення іноземним замовникам під виглядом цивільної продукції. Для реалізації злочинної схеми, вносили недостовірні дані до товарно-супровідної документації.

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"Крім того, під час слідчо-оперативних дій викрито оборудку щодо закупівлі військових комплектуючих у межах державного оборонного замовлення на суму понад 140 млн грн. За викритими фактами протиправної діяльності, тривають розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб", - додають в СБУ.









