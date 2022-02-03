Затримано найманця РФ, який з гранатомета обстрілював позиції АТО в районі Станиці Луганської, - контррозвідка СБУ. ФОТО

На Луганщині затримано найманця російсько-окупаційних військ, який обстрілював позиції сил антитерористичної операції з автоматичного гранатомета АГС-17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине.

Чоловік є мешканцем Лисичанська, раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.

"У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка. Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

Згодом він втік з лав найманців РФ через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та "вибивали" з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

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