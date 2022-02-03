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Новини Фото Війна
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Затримано найманця РФ, який з гранатомета обстрілював позиції АТО в районі Станиці Луганської, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Затримано найманця РФ, який з гранатомета обстрілював позиції АТО в районі Станиці Луганської, - контррозвідка СБУ. ФОТО

На Луганщині затримано найманця російсько-окупаційних військ, який обстрілював позиції сил антитерористичної операції з автоматичного гранатомета АГС-17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине.

Чоловік є мешканцем Лисичанська, раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.

Затримано найманця РФ, який з гранатомета обстрілював позиції АТО в районі Станиці Луганської, - контррозвідка СБУ 01

"У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка. Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

Згодом він втік з лав найманців РФ через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та "вибивали" з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Читайте: Встановлено особу командира снайперського підрозділу найманців РФ, який воював проти захисників Донецького аеропорту, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Автор: 

затримання (4355) СБУ (12998) найманець (254) найманці рф (2066) Луганська область (4894)


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Топ коментарі
+13
Нахера оно тут живое?
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03.02.2022 12:01 Відповісти
+8
Недомерок какой-то, как оно еще гранатомет сумело поднять?
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03.02.2022 11:43 Відповісти
+7
Дайте йому кайло в руки і хай ламає граніт у кар"єрі років п"ять мінімум - відбудовує ним зруйноване!
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03.02.2022 12:10 Відповісти
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Недомерок какой-то, как оно еще гранатомет сумело поднять?
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03.02.2022 11:43 Відповісти
росточком с нашего наркозеушлепка
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03.02.2022 13:28 Відповісти
Шо, знову пАнять і прАстіть? Тєбя ждут дома?! На палю ссуку!
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03.02.2022 11:43 Відповісти
Нахера оно тут живое?
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03.02.2022 12:01 Відповісти
Типичный задрот ! Его даже свои чмырили !
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03.02.2022 12:04 Відповісти
Надо вернуть в правовое поле такую меру наказания как "клеймление раскалённым железом", чтобы награда за работу на кацапов была видна прямо на лбу !
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03.02.2022 12:06 Відповісти
это ж всем депутатом придется выпаивать. мародерство во время войны распилы и т.п.
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03.02.2022 12:47 Відповісти
Ага...
И клеймить им надо простату!
Шоб суки не плодились...
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03.02.2022 13:07 Відповісти
Дайте йому кайло в руки і хай ламає граніт у кар"єрі років п"ять мінімум - відбудовує ним зруйноване!
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03.02.2022 12:10 Відповісти
Виключно пожиттєво!
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03.02.2022 12:30 Відповісти
Я - людина закону Тому все залежить від статті ККУ яку йому інкримінують і доведуть у суді
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03.02.2022 12:31 Відповісти
Воно якесь дохле на вигляд і кайло не втримає, нерентабельний. Хіба що на розмінування запустити.
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03.02.2022 12:32 Відповісти
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03.02.2022 12:50 Відповісти
Эта Мразь со своими данными не достигла в этой жизни ни куя. кроме как с бурьяна пулять ...
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03.02.2022 12:56 Відповісти
Таких кастрировать надо, чтоб они больше не размножались.
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03.02.2022 13:13 Відповісти
Опустити хвилин на 10 в киплячу смолу і відпустити . Нехай собі йде .
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03.02.2022 13:36 Відповісти
Краще б пристрелили за вироком военно-полівого суду та і усе.
І добре якби на камеру, щоб оті усі ******** хто на тій стороні, та усі ті хто ще планує таким чином підзаробити грошей добре знали що їх чекає
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03.02.2022 14:12 Відповісти
какое ********!такой биомусор на хера садить? кормить еще,выкиньте его дыныры!
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03.02.2022 14:57 Відповісти
А как же минские соглашения? Ему и остальной банде дамбасян амнистия полагается и особый статус - ему в Украине можно с оружием и даже минометом ходить, а украинцам за это - 7 лет...
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03.02.2022 15:41 Відповісти
Амнистируют в Украине только тех, кто сам сдался и не имеет крови на руках. Не надо ля-ля.
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03.02.2022 16:44 Відповісти
Алгоритм следующий: копанка - тюрьма - копанка - тюрьма - попачление - тюрьма - тубдиспансер- копанк - могила…. Бамбас порожняк не гонит!!!
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03.02.2022 18:06 Відповісти
ДОПЫТАТЬ И САМОУБИТЬ !!!
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04.02.2022 02:10 Відповісти
 
 