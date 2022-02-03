Ердоган прибув до Києва: Очікується підписання угоди про вільну торгівлю. ФОТОрепортаж
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми перебуваємо у Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня. Я сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів як для країн, так і для регіону", - йдеться в повідомленні.
"Ми прагнемо досягти нашої мети за обсягом торгівлі у 10 мільярдів доларів. Ми скоро досягнемо цієї мети завдяки Угоді про вільну торгівлю, яку ми підпишемо", - додав президент Туреччини.
Топ коментарі
+24 Топ Ган
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+13 Олександр Ивашин
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Тільки кацапи можуть зрозуміти всю велич!
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
крутивцы не знали за что умирали, когда пели перед расстрелом
"Ще не вмерла Украини !!"
нема ума, считай - каліка.
-Або виголошування його "дивних спітчів" припадає на час "ломки" від невчасного прийому наркотиків...?