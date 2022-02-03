Ердоган прибув до Києва: Очікується підписання угоди про вільну торгівлю. ФОТОрепортаж

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо у Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня. Я сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів як для країн, так і для регіону", - йдеться в повідомленні.

"Ми прагнемо досягти нашої мети за обсягом торгівлі у 10 мільярдів доларів. Ми скоро досягнемо цієї мети завдяки Угоді про вільну торгівлю, яку ми підпишемо", - додав президент Туреччини.

Також читайте: Ми слідкуємо за викликами, з якими стикається Україна, - Ердоган





