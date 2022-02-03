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Ердоган прибув до Києва: Очікується підписання угоди про вільну торгівлю. ФОТОрепортаж

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо у Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня. Я сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів як для країн, так і для регіону", - йдеться в повідомленні.

"Ми прагнемо досягти нашої мети за обсягом торгівлі у 10 мільярдів доларів. Ми скоро досягнемо цієї мети завдяки Угоді про вільну торгівлю, яку ми підпишемо", - додав президент Туреччини.

Також читайте: Ми слідкуємо за викликами, з якими стикається Україна, - Ердоган

Ердоган прибув до Києва: Очікується підписання угоди про вільну торгівлю 01
Ердоган прибув до Києва: Очікується підписання угоди про вільну торгівлю 02
Ердоган прибув до Києва: Очікується підписання угоди про вільну торгівлю 03

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+24
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03.02.2022 13:05 Відповісти
+13
Єрдогану респект за поддержку Украиньі !
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03.02.2022 13:08 Відповісти
+8
Що то за шкет поруч з Ердоганом що він аж зігнувся?
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03.02.2022 13:08 Відповісти
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🤡 Клоун продаватиме Сватів Ердогану?
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03.02.2022 13:04 Відповісти
Ні. Свати дуже інтелектуальний художній твір. Турки не оцінять...
Тільки кацапи можуть зрозуміти всю велич!
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03.02.2022 15:48 Відповісти
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03.02.2022 13:05 Відповісти
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
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03.02.2022 13:08 Відповісти
Що то за шкет поруч з Ердоганом що він аж зігнувся?
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03.02.2022 13:08 Відповісти
...это квартальный сцицерон
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03.02.2022 13:11 Відповісти
не знали за що воювали - це пздц(((
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03.02.2022 13:34 Відповісти
это писец !!!!!!

крутивцы не знали за что умирали, когда пели перед расстрелом
"Ще не вмерла Украини !!"
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03.02.2022 15:53 Відповісти
Яка ганьба 0_0
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03.02.2022 13:36 Відповісти
...і прослєзілся...
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03.02.2022 13:40 Відповісти
...и лицеисты тоже заплакали
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03.02.2022 13:46 Відповісти
ганьба.
нема ума, считай - каліка.
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03.02.2022 13:41 Відповісти
горе від розуму
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03.02.2022 13:56 Відповісти
яке воно кончене...
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03.02.2022 14:55 Відповісти
та -Або в "зеленого" якась психічна паталогія, яка періодично загострюється навалюється...?
-Або виголошування його "дивних спітчів" припадає на час "ломки" від невчасного прийому наркотиків...?
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03.02.2022 15:15 Відповісти
підбурок
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03.02.2022 13:12 Відповісти
Єрдогану респект за поддержку Украиньі !
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03.02.2022 13:08 Відповісти
В х@йлостане жопки в состоянии готовности ядерного пука...))
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03.02.2022 13:11 Відповісти
а в Одесі якраз сьогодні затримали турка з гаджетами на копійку. І тепер в мене питання, чи не має в одеській митниці ватних поців що не могли хоч сьогодні не робити нічого такого. Ну не "обілетили" б одного - нічого б не сталося. Все одно їх сотнями щотиждня через кордон шастає. Надолужили б через день.
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03.02.2022 14:19 Відповісти
Я надеюсь что хоть в этот раз зеледент будет не под кайфом.
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03.02.2022 14:36 Відповісти
Чудово.
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04.02.2022 07:46 Відповісти
 
 