У разі потреби для відновлення будинку в Кропивницькому виділять кошти з держбюджету, - ОП. ФОТОрепортаж

Люди, які постраждали від вибуху побутового газу в Кропивницькому, отримають допомогу в максимально стислі строки.

Про це, перебуваючи у Кропивницькому, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що ситуація перебуває на контролі у президента Володимира Зеленського. Очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. "Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи", - додав Тимошенко.

За словами заступника керівника ОП, фінансуватиметься відновлення будинку з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету.

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"Я також поспілкувався з родиною загиблого під час вибуху, мої щирі співчуття рідним та близьким. Найважливіше - допомогти дітям, які перебувають в лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівця з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів", - зазначив він.

"Наше завдання - швидко відновити людям домівки та допомогти потерпілим, яким потрібна медична допомога",- наголосив Тимошенко, додавши, що особисто поспілкується з людьми, яких місцева влада тимчасово розмістила в готелі, щодо умов проживання.

За словами очільника поліції області, вже відкрите кримінальне провадження, також розпочинає роботу комісія "Нафтогазу", яка має встановити причини вибуху.

Як відомо, вчора, 2 лютого, у Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. У ході гасіння працівники ДСНС врятували 8 людей, ще 27 евакуювали. Загинула одна людина, ще троє постраждали - з них 1 дорослий та двоє дітей 8 та 13 років. За попередніми даними, унаслідок вибуху вибито вікна у 74 квартирах.

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