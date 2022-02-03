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У разі потреби для відновлення будинку в Кропивницькому виділять кошти з держбюджету, - ОП. ФОТОрепортаж

Люди, які постраждали від вибуху побутового газу в Кропивницькому, отримають допомогу в максимально стислі строки.

Про це, перебуваючи у Кропивницькому, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що ситуація перебуває на контролі у президента Володимира Зеленського. Очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. "Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи", - додав Тимошенко.

За словами заступника керівника ОП, фінансуватиметься відновлення будинку з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету.

Також читайте: Вибух стався у багатоповерхівці в Кропивницькому. Загинула 1 людина, постраждали 3. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я також поспілкувався з родиною загиблого під час вибуху, мої щирі співчуття рідним та близьким. Найважливіше - допомогти дітям, які перебувають в лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівця з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів", - зазначив він.

"Наше завдання - швидко відновити людям домівки та допомогти потерпілим, яким потрібна медична допомога",- наголосив Тимошенко, додавши, що особисто поспілкується з людьми, яких місцева влада тимчасово розмістила в готелі, щодо умов проживання.

За словами очільника поліції області, вже відкрите кримінальне провадження, також розпочинає роботу комісія "Нафтогазу", яка має встановити причини вибуху.

Як відомо, вчора, 2 лютого, у Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. У ході гасіння працівники ДСНС врятували 8 людей, ще 27 евакуювали. Загинула одна людина, ще троє постраждали - з них 1 дорослий та двоє дітей 8 та 13 років. За попередніми даними, унаслідок вибуху вибито вікна у 74 квартирах.

Читайте: Вибух у багатоповерхівці Кропивницького: поліція відкрила провадження

У разі потреби для відновлення будинку в Кропивницькому виділять кошти з держбюджету, - ОП 01
У разі потреби для відновлення будинку в Кропивницькому виділять кошти з держбюджету, - ОП 02
У разі потреби для відновлення будинку в Кропивницькому виділять кошти з держбюджету, - ОП 03

Автор: 

вибух (4527) Кропивницький (350) допомога (8457) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+2
А ОПа тут при чем!!???
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03.02.2022 13:25 Відповісти
+2


Я скопировала пост с ФБ нашего города!
Люди!
Кому есть чем поделиться, будьте так добры! У девочек и их мамы ничего не осталось! Ни че го! Ни одежды, ни денег...

Дорогие Друзья
сегодня на Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!

5457082227020760 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024006203522&__cft__[0]=AZXff6b5BlLiphaMudavmlq2YCJ0W3QjRdWxEez74JpKRNQOyFZCppCQWcegrn5Y445Ts9ck9PI_I8oLtjHTjUfaB6zJ20fRXH8FS3H5-BIkLQER_S29V5F7smUeEn0iodc&__tn__=-]K-R Лариса Краснова (Бабушка Девочек)
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03.02.2022 14:34 Відповісти
+2
уже помог
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03.02.2022 16:30 Відповісти
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А ОПа тут при чем!!???
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03.02.2022 13:25 Відповісти
Пиар.
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03.02.2022 15:32 Відповісти
Стали відомі деталі про будинок Кропивницького, де стався вибух

https://mandarin-news.kr.ua/featured-news/staly-vidomi-detali-pro-budynok-kropyvnytskoho-de-stavsia-vybukh?fbclid=IwAR29P7ztXR4wF9YRGRcKhacoF7phoum_gz3Xz1cMgVODk29yn-t1-_zFu2c
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03.02.2022 16:22 Відповісти
Так бек ОПи, зараз нічого не обходиться, все під "контролем".
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03.02.2022 13:28 Відповісти
бостууга, це не ти там шкоди наробив?
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03.02.2022 13:28 Відповісти
што то в последнее время много взрывов "газа" пошло, видимо ОП больше знает чем мы...
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03.02.2022 13:32 Відповісти
Там щось газовики мабуть накосячили.
https://tsn.ua/exclusive/pracyuvali-gazoviki-poverhom-vische-meshkanci-budinku-de-stavsya-potuzhniy-vibuh-nazvali-mozhlivi-prichini-tragediyi-1968463.html Посилання
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03.02.2022 13:54 Відповісти
А хто такий Тимошенко? Це Мендель Єрмака?
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03.02.2022 13:38 Відповісти
Виновата газконтора Фірташа? зняти з неї кошти на все необхідне в т. ч. і на відбудову будинку.
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03.02.2022 13:56 Відповісти


Я скопировала пост с ФБ нашего города!
Люди!
Кому есть чем поделиться, будьте так добры! У девочек и их мамы ничего не осталось! Ни че го! Ни одежды, ни денег...

Дорогие Друзья
сегодня на Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!

5457082227020760 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024006203522&__cft__[0]=AZXff6b5BlLiphaMudavmlq2YCJ0W3QjRdWxEez74JpKRNQOyFZCppCQWcegrn5Y445Ts9ck9PI_I8oLtjHTjUfaB6zJ20fRXH8FS3H5-BIkLQER_S29V5F7smUeEn0iodc&__tn__=-]K-R Лариса Краснова (Бабушка Девочек)
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03.02.2022 14:34 Відповісти
девочкам нужно помочь
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03.02.2022 15:58 Відповісти
Спасибо Вам)
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03.02.2022 16:15 Відповісти
уже помог
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03.02.2022 16:30 Відповісти
В панельных домах взрыв газа фигня...а вот кирпичная клдака может падать...если цемент низкой марки...и каменщик пьяный ложил кирпичи..
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03.02.2022 15:26 Відповісти
епта, а у меня тоже дом плохой, выделите мне тоже))) газовщики подорвали дом (по крайней мере по их вине) . нет что бы с них содрать деньги, так мы из бюджета ( общего кармана). а я как налогоплатильщик не хочу что бы мои деньги тратились на частные дома. это не стихийное бедствие а косяк частной фирмы по транспортировке газа
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03.02.2022 15:57 Відповісти
Малышки не виноваты, что Горгаз дурнуватый! Теперь младшенькой делают операцию, а отец вообще погиб. Квартиры нет. И не только у них проблемы! А накануне в другом корпусе - тоже БЕЗ предупреждения ставили счетчик! Могло и там ахнуть! Люди говорят, что газовщики частенбко подшофе приходят на вызов! Косячат! А людям что делать? А всё из-за жадности ГОРГАЗОВ, водоканало, облэнерго и теплоэнергетика! Между прочим, там у всех все коммуникации отключены! А власть о какой-то модернизации этого дома говорит!
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03.02.2022 16:20 Відповісти
нужно всем домом подавать на обл газ. сейчас с бюджета дадут по 100тыс, и на этом все закончится
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03.02.2022 16:29 Відповісти
 
 