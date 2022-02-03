У разі потреби для відновлення будинку в Кропивницькому виділять кошти з держбюджету, - ОП. ФОТОрепортаж
Люди, які постраждали від вибуху побутового газу в Кропивницькому, отримають допомогу в максимально стислі строки.
Про це, перебуваючи у Кропивницькому, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він наголосив, що ситуація перебуває на контролі у президента Володимира Зеленського. Очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. "Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи", - додав Тимошенко.
За словами заступника керівника ОП, фінансуватиметься відновлення будинку з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету.
"Я також поспілкувався з родиною загиблого під час вибуху, мої щирі співчуття рідним та близьким. Найважливіше - допомогти дітям, які перебувають в лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівця з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів", - зазначив він.
"Наше завдання - швидко відновити людям домівки та допомогти потерпілим, яким потрібна медична допомога",- наголосив Тимошенко, додавши, що особисто поспілкується з людьми, яких місцева влада тимчасово розмістила в готелі, щодо умов проживання.
За словами очільника поліції області, вже відкрите кримінальне провадження, також розпочинає роботу комісія "Нафтогазу", яка має встановити причини вибуху.
Як відомо, вчора, 2 лютого, у Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. У ході гасіння працівники ДСНС врятували 8 людей, ще 27 евакуювали. Загинула одна людина, ще троє постраждали - з них 1 дорослий та двоє дітей 8 та 13 років. За попередніми даними, унаслідок вибуху вибито вікна у 74 квартирах.
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https://mandarin-news.kr.ua/featured-news/staly-vidomi-detali-pro-budynok-kropyvnytskoho-de-stavsia-vybukh?fbclid=IwAR29P7ztXR4wF9YRGRcKhacoF7phoum_gz3Xz1cMgVODk29yn-t1-_zFu2c
https://tsn.ua/exclusive/pracyuvali-gazoviki-poverhom-vische-meshkanci-budinku-de-stavsya-potuzhniy-vibuh-nazvali-mozhlivi-prichini-tragediyi-1968463.html Посилання
Я скопировала пост с ФБ нашего города!
Люди!
Кому есть чем поделиться, будьте так добры! У девочек и их мамы ничего не осталось! Ни че го! Ни одежды, ни денег...
Дорогие Друзья
сегодня на Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!
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