Пасажирський потяг зіткнувся з фурою на переїзді на Рівненщині. ФОТО+ВІДЕО камер спостереження
У м. Дубно (Рівненська область) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського поїзда сполученням "Київ-Івано-Франківськ" та вантажного автомобіля. Машиніста поїзда та водія вантажівки госпіталізовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Укрзалізниці".
ДТП сталася 3 лютого близько першої години ночі на регульованому переїзді. За данними правоохоронних органів, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.
Як повідомили у ДСНС, рятувальники деблокували травмованого машиніста за допомогою спецінструмента . Медики вкололи йому знеболююче, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.
Внаслідок ДТП пошкоджено локомотив потяга та пошкоджено причіп вантажівки. Потерпілих серед пасажирів потяга не має.
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И он послушно дожидался, стоя на колиях перед закрытым шлакбаумом, пока его не переедет поезд.
Скорее всего хотел зигзагами обойти закрытие шлагбаумы, но забуксовал и застрял
Этот тезис должен упростить понимание.