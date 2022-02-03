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Пасажирський потяг зіткнувся з фурою на переїзді на Рівненщині. ФОТО+ВІДЕО камер спостереження

У м. Дубно (Рівненська область) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського поїзда сполученням "Київ-Івано-Франківськ" та вантажного автомобіля. Машиніста поїзда та водія вантажівки госпіталізовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу "Укрзалізниці".

Пасажирський потяг зіткнувся з фурою на переїзді на Рівненщині 01

ДТП сталася 3 лютого близько першої години ночі на регульованому переїзді. За данними правоохоронних органів, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Пасажирський потяг зіткнувся з фурою на переїзді на Рівненщині 02

Як повідомили у ДСНС, рятувальники деблокували травмованого машиніста за допомогою спецінструмента . Медики вкололи йому знеболююче, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинули в результаті зіткнення пасажирського потяга з автомобілем на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

Пасажирський потяг зіткнувся з фурою на переїзді на Рівненщині 03

Внаслідок ДТП пошкоджено локомотив потяга та пошкоджено причіп вантажівки. Потерпілих серед пасажирів потяга не має.

Пасажирський потяг зіткнувся з фурою на переїзді на Рівненщині 04

Дивіться: Локомотив зіткнувся з вантажівкою КрАЗ на Миколаївщині, водій загинув, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

ДТП (4483) залізниця (1525) Укрзалізниця (6908) Рівненська область (1195)


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Топ коментарі
+31
Что там, в долбобойщики идут только умственно отсталые?
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03.02.2022 17:21 Відповісти
+16
У мене була подібна ситуація. На переїзд виїхав автобус з пасажирами але через затор на виїзді з переїзду автобус вимушено зупинився на переїзді. І в цей момент чергова по переїзду починає закривати шлагбауми. Автобус в пастці. Водій бачить поїзд що наближається і з'їжджає з колії щоб дати дорогу поїзду і стає на другій колії по якій їду я, але мене через криву не видно. І ось я появляюся, бачу цей жах і екстренно гальмую. Водій бачить що тікати йому нікуди - ззаду їде перший поїзд, а на нього я, а спереду стоять автомобілі в заторі і тільки тепер відкрив двері. Люди випадали як груші. Дякувати Богу я зупинився метрів за двадцять. Скільки років життя це коштувало мені і водієві автобуса Бог зна
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03.02.2022 17:45 Відповісти
+8
"Якщо я вірно розумію ситуацію коли він переїжджав колію закрився шлагбаум на виїзді"

И он послушно дожидался, стоя на колиях перед закрытым шлакбаумом, пока его не переедет поезд.

Скорее всего хотел зигзагами обойти закрытие шлагбаумы, но забуксовал и застрял
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03.02.2022 17:51 Відповісти
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Что там, в долбобойщики идут только умственно отсталые?
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03.02.2022 17:21 Відповісти
Если бы не "долбобойщики", ты бы крапивку с ягодками в лесу собирал, их и ел. В каждой сфере работают Люди, которым от природы свойственно ошибаться. Есть среди них умные и глупые, хорошие и плохие. А ты одним махом всех под одну гребенку, при этом зачем то обидно перековеркав название этой профессии.
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03.02.2022 19:23 Відповісти
Знак СТОП надо знать всем придуркам
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03.02.2022 17:26 Відповісти
В даному випадку переїзд під охороною, тобто є людина яка закриває шлагбауми, але водій проігнорував звукові сигнали і світлову сигналізацію і спробував переїхати залізницю. Якщо я вірно розумію ситуацію коли він переїжджав колію закрився шлагбаум на виїзді
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03.02.2022 17:33 Відповісти
"Якщо я вірно розумію ситуацію коли він переїжджав колію закрився шлагбаум на виїзді"

И он послушно дожидался, стоя на колиях перед закрытым шлакбаумом, пока его не переедет поезд.

Скорее всего хотел зигзагами обойти закрытие шлагбаумы, но забуксовал и застрял
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03.02.2022 17:51 Відповісти
Я не знаю як було насправді, але зі змісту можна зробити висновок що включилася звукова сигналізація і загорілися червоні огні, а шлагбаум закривається трішки пізніше. От він і спробував в цей проміжок проскочити. Заїхати вийшло, а виїхати - ні. Горя на пів життя (
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03.02.2022 17:59 Відповісти
Я слушала в новостях , что он на скорости зашёл на переезд и не успел затормозить . НО НО НО - перед переездом стоит знак СТОП , любой водитель перед переездом должен ПОЛНОСТЬЮ ПРИТОРМОЗИТЬ не зависимо от шлагбаума и звуков .
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03.02.2022 23:25 Відповісти
Ну красава. Теперь его фирму нужно выставить на стоимость ремонта локомотива и простой железки. Заплатят пару лямов, может научаться жить дальше. А это придурка бомжом сделать. Пусть на велосипеде катается по помойкам.
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03.02.2022 20:05 Відповісти
Так он же переехал и остановился фургоном на колее!!! Заглох наверное. На видео видно!
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03.02.2022 17:32 Відповісти
Він міг попасти ведучими колесами у заглиблення з льодом. А якщо завантажений, то дуже важко зрушити з місця.
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03.02.2022 18:35 Відповісти
скорее всего этот лошара на рельсах забуксовал
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03.02.2022 20:30 Відповісти
Тягач з напівпричепом, то не легкове авто. Зимою можна їхати, стати, а з'їхати з місця вже ніц. То може й провина шляховиків, якщо переїзд у кризі та снігу.
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03.02.2022 21:39 Відповісти
У мене була подібна ситуація. На переїзд виїхав автобус з пасажирами але через затор на виїзді з переїзду автобус вимушено зупинився на переїзді. І в цей момент чергова по переїзду починає закривати шлагбауми. Автобус в пастці. Водій бачить поїзд що наближається і з'їжджає з колії щоб дати дорогу поїзду і стає на другій колії по якій їду я, але мене через криву не видно. І ось я появляюся, бачу цей жах і екстренно гальмую. Водій бачить що тікати йому нікуди - ззаду їде перший поїзд, а на нього я, а спереду стоять автомобілі в заторі і тільки тепер відкрив двері. Люди випадали як груші. Дякувати Богу я зупинився метрів за двадцять. Скільки років життя це коштувало мені і водієві автобуса Бог зна
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03.02.2022 17:45 Відповісти
Вивчіть правила проїзду , якщо у вас нема місця поереду щоб перетнути повністю залізничний переїзд , то ЗАБОРОНЕНО виїджати на переїзд.
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03.02.2022 19:26 Відповісти
Дядьку я машиніст пасажирського поїзда і те що ви говорите треба передати водієві автобуса. Крім того в тих місцях, де це сталося така інтенсивність автомобільного руху і такі безбашенні водії що годі говорити. Чувак на бмв виїхав на закритий переїзд перед електричкою, бачачи що вона їде, тобто перед носом, бмв збили, а головний вагон (дякувати Богу без пасажирів) ліг на кришу з машиністом і помічником
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03.02.2022 19:34 Відповісти
Тоже один раз попал в подобную ситуацию, только с другой стороны. На тракторе Т-150К с дисковой бороной(общая длина почти 15 метров). Закончил работу в поле и нужно было гнать домой более 20 км. Покуда ехал накрылся ремень на компрессоре, покуда доехал до переезда ресивер был уже пуст, тормозов ноль. Подьезд к переезду с поворота и железка тоже плохо просматривается. Ширина орудия не позволяет на переезде разьехаться со встречкой, поэтому нужно выжидать когда ее не будет. Тут подьежаю к переезду и вижу что встречки нет и не теряя времени сразу еду на переезд. И почти перед моим носом загорается красный на семафоре. Вижу что остановится перед переездом я не успею и вывернуть некуда. Естественно газу и еду дальше. И уже проезжая полотно, вижу что начинает опускаться шлагбаум спереди и я могу поломать его, зацепив широким орудием сзади... Представляя сколько мне будет стоить поломанный шлагбаум, тут меня посещает "гениальная" идея тормозить скоростью, в надежде поместиться между шлагбаумом и полотном... А ведь всегда помнил нравоучения преподавателя по ПДД, что на переезде ни в коем случае нельзя переключать передачи... В итоге я одну передачу выключил, а при попытке включить другую, "вырвал" рычаг переключения(передача не довключилась, а рычаг перескочил) В итоге трактор остался не управляем. Скатился с полотна, поломал шлагбаум и остановился все равно перекрыв вьезд на переезд. На удивление дежурный оказался толковый, быстро без истерик, узнал в чем дело, пропустив поезд, перекрыл движение через переезд. Я минуты за три-четыре рычаг поставил на место и убрал трактор с переезда... И вернулся к дежурному решать за шлагбаум) Каково было мое удивление, что шлагбаум уже был целым и рабочим... Оказалось, что для таких идиотов как я, там давно уже стоит предохранитель) В итоге для меня это все закончилось легким испугом. И небольшой пробкой на переезде для других. Пост ГАИшников стоит в 1 км по прямой, но они ничего не успели заметить)
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04.02.2022 08:23 Відповісти
Скорее всего застрял на переезде, потому что не расчищено и не обработано реагентами от гололеда. Все бабки на соль с песком, ушли на зарплату Серлеща.
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03.02.2022 17:50 Відповісти
Нічого він не застряг. Через цей переїзд проходить велика кількість авто, він у нормальному стані. Просто водій (також з Рівненської області, 37 років) "валив" і провтикав переїзд на якому уже світив семафор і були опущені шлагбауми. Поламав перший шлагбаум і перед другим зупинився. А там, де на відео поліцейська машина - поліцаї часто чергують. Швидше всього водй їх побачив і злякався, а потрібно було уже ламати другий шлагбаум, щоб виїхати. Потяг від станції встиг набрати швидкість. Там до цього переїзду близько кілометра. І це не помилка чергового по переїду, а цілком вина водія. Причому він без травм, тільки в стані шоку.
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03.02.2022 18:52 Відповісти
И без хаты. Я надеюсь на это, во всяком случае.
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03.02.2022 20:07 Відповісти
Причем многие не знают, что "ломать" шлагбаум не дорого(почти бесплатно), там стоит предохранитель)
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04.02.2022 06:43 Відповісти
Я залізничник і я цього не знав. Це інша служба - колійники а це цілий всесвіт. Нам з цього всесвіту треба знати декілька розмірів і ще дещо)
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04.02.2022 09:13 Відповісти
Так и я узнал благодаря своему рукожопству. А намного раньше видел как именно ломали шлагбаум. И знал сколько это обошлось тому человеку. Тогда предохранителей еще не было.
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04.02.2022 09:27 Відповісти
100% надо было уже не останавливаться,попал бы на два шлагбаума а так может и в тюрьму загреметь.
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15.10.2022 23:24 Відповісти
Этих дебилов или уже вешать на шлагбаумах надо,почти каждый месяц под поезда попадают и хоть бы один притормозил,ведь это одно из самых грубых и смертельных нарушений.
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03.02.2022 18:44 Відповісти
Водил грузовиков следунт расстреоивать ДО того, как они сядут за руль! Меньше пострадает ЛЮДЕЙ, да и ям на дорогах практически не будет.
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03.02.2022 19:54 Відповісти
Долбозвонам никак не доходит, что любой Ж/Д переезд - очень опасное место, особенно зимой и при двустороннем движении еще. Куда спешить - на тот свет, или в тюрьму с выплатой огромных компенсаций...?
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03.02.2022 18:49 Відповісти
вот куда, зачем? еще и на глазах у копов, премия Дарвина
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03.02.2022 18:53 Відповісти
Судя по видео он и не торопился переезжать переезд ,сел и покурил.
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03.02.2022 19:19 Відповісти
Эти люди живу в другой реальности, любят проскакивать на кладбище . Я их при всем желании не понимаю этих людей .
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03.02.2022 19:30 Відповісти
Они - не люди. Человекообразные приматы.
Этот тезис должен упростить понимание.
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03.02.2022 19:57 Відповісти
Украинские зализницы -самые опасные и самые коррумпированные .Надо Лещенко замучить и запытать,когда он наведет порядок .А то у него только словесный понос.Путя,Переезды,некомплект,полный развал пригородных поездов. Пригородные поезда должны оснащаться и содержаться за счет державы,а не нищего контингента.Кондуктора даже себя не могут обеспечить,а не моторные бригады и обновление подвижного состава .Концептуальный развал. Пригородные поезда никогдак не смогут окупить себя.,а вот государству могут дать прибыль колоссальную опосредствованно. Через успехи промышленности и экологии.
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03.02.2022 19:42 Відповісти
Поїзд їде, воно лізе
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03.02.2022 20:28 Відповісти
Гружёная фура 20 тонн веса с одним ведущим мостом высовываются на скользкий переезд - мозги есть ?
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03.02.2022 21:16 Відповісти
Да остановился перед закрытым шлагбаумом, в надежде что дежурный по переезду его откроет.
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04.02.2022 07:11 Відповісти
идиот?
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03.02.2022 21:35 Відповісти
Ще зима надворі, а дятли вже на дорозі.
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03.02.2022 21:42 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=4qApB5uEt_w&feature=youtu.be
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03.02.2022 22:17 Відповісти
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ ЧТО ЭТО БЫЛ НЕЗАКОННЫЙ ЛЕСОВОЗ !!!
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04.02.2022 02:09 Відповісти
Если УЖЕ попали в подобную ситуацию, ломайте второй шлагбаум. Ничего ему не будет, сработает предохранитель и он повернет в сторону. Естественно нужно соблюдать ПДД и не допускать подобного.
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04.02.2022 07:08 Відповісти
Может тормоза отказали. Видно что скамейка уже жизни повидала.
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04.02.2022 11:26 Відповісти
 
 