Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві. ФОТО

Журналістам продемонстрували готовність столичних сховищ на випадок атаки Росії на Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для демонстрації обрали сховище № 100128 у Дніпровському районі Києва.

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Начальник відділу з питань цивільного захисту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Євген Герасимов пояснив, які види укриття на випадок повітряної, хімічної чи радіаційної атаки є у столиці:

"У радянські часи існувало поняття бомбосховища. Однак відповідно до Закону України "Кодекс цивільного захисту" такого поняття немає. Є споруди цивільного захисту (сховища) та укриття подвійного призначення.

Сховище – це споруда цивільного захисту, яка передбачає укриття працівників підприємств, установ та організацій, які перебувають на роботі в особливий період. Укриття подвійного призначення – для решти населення: станції метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні переходи і паркінги тощо".

Демонстроване сховище належить до першого типу і розташоване під будівлею ЖЕКу. Герасимов переконує, що від часу його спорудження у 1982 сховище підтримують в належному стані, як й інші подібні об’єкти по району. Особливу увагу таким місцям приділяють з 2014 року після початку російської агресії.

"У сховищі є основний вхід, запасний і аварійний виходи. Усі виходи і входи мають певну форму, щоб зокрема захищати від ударної хвилі. Герметично двері зачиняються при загрозі хімічного і радіаційного ураження", - додав він, зазначивши, що сховище розраховане на те, щоб люди могли перечекати атаку певний час.

На питання щодо часу, який минає від звучання тривожної сирени до закриття дверей сховища, то Герасимов повідомив, що точного нормативу немає:

"При кожному об’єкті є начальник житлово-експлуатаційної дільниці і відповідальні особи. Балансоутримувач відчиняє двері, запускає співробітників підприємства".

За його словами, по Дніпровському району Києва є 43 таких сховища, 4 з яких не готові до використання за призначенням через підняття ґрунтових вод. Укриттів подвійного призначення в районі – 350, з них усі готові запускати людей.

Головні ж питання щодо об’єктів другого типу – укриттів подвійного призначення, які часто облаштовані у підвалах житлових будинків. Герасимов відповідав на ремарки журналістів про те, що часто ці підвали не прибрані, а подекуди підвали зовсім не облаштовані для перебування в них людей – там попросту пісок або гола земля. Інша проблема полягає в тому, що об’єкти укриття в підвалах часто знаходяться під замком, і наскільки компетентна особа встигне вчасно відкрити усі сховища – невідомо. Спікер пояснив, що може коментувати лише ситуацію з укриттями Дніпровського району Києва:

"З 2014 року стану укриттів і сховищ приділено особливу увагу з боку балансоутримувачів. Сміття і захламленість вивозилося. Начальники відділів з питань цивільного захисту збирають і перевіряють інформацію спільно з житлово-комунальними господарствами, наскільки укриття готові. Всі ключи знаходяться у балансоутримувачів. На сьогодні на будинках, де є об’єкти укриття, та довколишніх будівлях є позначки куди направлятися людям. Якщо ж підвал не пристосований для укриття людей, то варто шукати найближчий об’єкт укриття".

Щодо тих укриттів, які здаються в оренду і в яких сьогодні розташовані кав’ярні, перукарні та інші заклади, Герасимов запевнив, що орендарі у разі небезпеки зобов’язані пускати в них усіх охочих:

"При укладенні договору про оренду приміщення прописано, що в разі загрози виникнення бойових дій орендар забезпечує доступ населення. Нині з усіма балансоутривучами проводиться роз’яснювальна робота".

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Чиновник дає короткий алгоритм на той випадок, що якщо у випадку повітряної атаки люди хочуть знайти прихисток в укритті, а не у тій частині власної квартири, де немає вікон:

"Щодо часу, то певного нормативу нема. Будь-яка атака, чи то авіація, чи то артилерія, не відбувається раптом. Тому при отриманні сигналу "Увага всім!" взяти особисті речі, документи і спуститися в укриття – підвальне приміщення, підземний перехід чи на станцію метрополітену. Споруди подвійного призначення передбачають укриття до трьох годин".

















Детальні рекомендації щодо дій у разі атаки РФ Герасимов радить читати на сайтах КМДА, РДА або куточках цивільного захисту в ЖЕКах. Зокрема Департаментом муніципальної безпеки, Навчально-методичним центром життєдіяльності населення розроблені інструкції і пам’ятки для населення.

Фото: Наталя Шаромова.