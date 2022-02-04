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Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві. ФОТО

Журналістам продемонстрували готовність столичних сховищ на випадок атаки Росії на Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для демонстрації обрали сховище № 100128 у Дніпровському районі Києва.

Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 01

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Начальник відділу з питань цивільного захисту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Євген Герасимов пояснив, які види укриття на випадок повітряної, хімічної чи радіаційної атаки є у столиці:

"У радянські часи існувало поняття бомбосховища. Однак відповідно до Закону України "Кодекс цивільного захисту" такого поняття немає. Є споруди цивільного захисту (сховища) та укриття подвійного призначення.

Сховище – це споруда цивільного захисту, яка передбачає укриття працівників підприємств, установ та організацій, які перебувають на роботі в особливий період. Укриття подвійного призначення – для решти населення: станції метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні переходи і паркінги тощо".

Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 02

Демонстроване сховище належить до першого типу і розташоване під будівлею ЖЕКу. Герасимов переконує, що від часу його спорудження у 1982 сховище підтримують в належному стані, як й інші подібні об’єкти по району. Особливу увагу таким місцям приділяють з 2014 року після початку російської агресії.

"У сховищі є основний вхід, запасний і аварійний виходи. Усі виходи і входи мають певну форму, щоб зокрема захищати від ударної хвилі. Герметично двері зачиняються при загрозі хімічного і радіаційного ураження", - додав він, зазначивши, що сховище розраховане на те, щоб люди могли перечекати атаку певний час.

Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 03

На питання щодо часу, який минає від звучання тривожної сирени до закриття дверей сховища, то Герасимов повідомив, що точного нормативу немає:

"При кожному об’єкті є начальник житлово-експлуатаційної дільниці і відповідальні особи. Балансоутримувач відчиняє двері, запускає співробітників підприємства".

Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 04

За його словами, по Дніпровському району Києва є 43 таких сховища, 4 з яких не готові до використання за призначенням через підняття ґрунтових вод. Укриттів подвійного призначення в районі – 350, з них усі готові запускати людей.

Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 05

Головні ж питання щодо об’єктів другого типу – укриттів подвійного призначення, які часто облаштовані у підвалах житлових будинків. Герасимов відповідав на ремарки журналістів про те, що часто ці підвали не прибрані, а подекуди підвали зовсім не облаштовані для перебування в них людей – там попросту пісок або гола земля. Інша проблема полягає в тому, що об’єкти укриття в підвалах часто знаходяться під замком, і наскільки компетентна особа встигне вчасно відкрити усі сховища – невідомо. Спікер пояснив, що може коментувати лише ситуацію з укриттями Дніпровського району Києва:

"З 2014 року стану укриттів і сховищ приділено особливу увагу з боку балансоутримувачів. Сміття і захламленість вивозилося. Начальники відділів з питань цивільного захисту збирають і перевіряють інформацію спільно з житлово-комунальними господарствами, наскільки укриття готові. Всі ключи знаходяться у балансоутримувачів. На сьогодні на будинках, де є об’єкти укриття, та довколишніх будівлях є позначки куди направлятися людям. Якщо ж підвал не пристосований для укриття людей, то варто шукати найближчий об’єкт укриття".

Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 06

Щодо тих укриттів, які здаються в оренду і в яких сьогодні розташовані кав’ярні, перукарні та інші заклади, Герасимов запевнив, що орендарі у разі небезпеки зобов’язані пускати в них усіх охочих:

"При укладенні договору про оренду приміщення прописано, що в разі загрози виникнення бойових дій орендар забезпечує доступ населення. Нині з усіма балансоутривучами проводиться роз’яснювальна робота".

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Чиновник дає короткий алгоритм на той випадок, що якщо у випадку повітряної атаки люди хочуть знайти прихисток в укритті, а не у тій частині власної квартири, де немає вікон:

"Щодо часу, то певного нормативу нема. Будь-яка атака, чи то авіація, чи то артилерія, не відбувається раптом. Тому при отриманні сигналу "Увага всім!" взяти особисті речі, документи і спуститися в укриття – підвальне приміщення, підземний перехід чи на станцію метрополітену. Споруди подвійного призначення передбачають укриття до трьох годин".

Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 07
Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 08
Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 09
Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 10
Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 11
Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 12
Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 13
Готовність сховищ прихистити людей на випадок атаки Росії продемонстрували у Києві 14

Детальні рекомендації щодо дій у разі атаки РФ Герасимов радить читати на сайтах КМДА, РДА або куточках цивільного захисту в ЖЕКах. Зокрема Департаментом муніципальної безпеки, Навчально-методичним центром життєдіяльності населення розроблені інструкції і пам’ятки для населення.

Фото: Наталя Шаромова.

Київ (19694) сховище (192)


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Топ коментарі
+12
Хай зайдут в подвал моего дома, а не показывают одно показушное убежище.
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04.02.2022 01:49 Відповісти
+9
260 квадратних метрів, ви серйозно? Це для кого сховище? Для бабла зЕленського?
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04.02.2022 06:23 Відповісти
+6
резюме - убежищ нет .
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04.02.2022 06:24 Відповісти
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поверить не могу , что мы это серьезно обсуждаем
Ни копейки не жалел донбас, бо звали "путин введи войска", ну он их и ввел...
Но на остальных территориях, при такой ненависти к кацапии почему люди должны там сидеть?
это в голове не укладывается просто....
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04.02.2022 00:56 Відповісти
А может потому что не жалел ни копейки? А люди везде люди. Да и ненависть не очень продуктивна вообще то. Но не боись, не будешь сидеть. Никто не нападет. А если нападет, не успеешь и/или мест там не будет.
Чесно говоря это не бомбоубежище, а насмешка вообще то.
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04.02.2022 08:54 Відповісти
это вы сейчас про свою ненависть?
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04.02.2022 13:38 Відповісти
А я не чувствую ненависти ни к кому. Даже как вы сказали , к кацапии. Это непродуктивно очень и даже чревато проблемами со сздоровьем. И людей мне жалко всех, вне зависимости от их политических взглядов. Жалко тех, кто погиб в Доме профсоюзов в Киеве, и тех, кого сожгли в Одессе. Одинаково. Представляете? Так бывает.
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04.02.2022 15:41 Відповісти
кацапский голубь мира
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04.02.2022 15:45 Відповісти
А почему кацапский? У нас в Киев тоже много людей, которые не хотят никого убивать и никого не ненавидят. Я бы сказала, большинство. Возможно, тебе стоит менять круг общения, если рядом только люди, которые кого то ненавидят. Повторюсь, ненависть очень непродуктивное чувство.
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04.02.2022 16:11 Відповісти
вы 1ая начали говорить о ненависти ни с того ни с сего, и употребили это слово уже 4 раза.
Я лучше избавлюсь от общения с вами.
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04.02.2022 16:38 Відповісти
Перечитайте свой комент, на который я ответила. Про ненависть. Так что явно не я первая🧐
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04.02.2022 18:51 Відповісти
Жалко у бджілки. А вам залишається тільки порадити, що при вубуху від російської ракети лягайте ногами до вибуху. Це вам життя не врятує, однак голова буде ціліша за ноги.
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04.02.2022 18:40 Відповісти
Хай зайдут в подвал моего дома, а не показывают одно показушное убежище.
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04.02.2022 01:49 Відповісти
І хто ж це засрав підвал твого дома!
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04.02.2022 06:54 Відповісти
А ті в кого на балансі і підвал і дом і ключі від підвала - ЖЄК і засрав. Заливав підвал і водою і гівнами бо і труби проривались і каналізація протікала, це вони так обслуговують в нас принаймні а у вас що не так - краще?
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04.02.2022 07:30 Відповісти
Коммунальные службы, которые не убирают говно, текущее из труб.

Но зато написано, шо там бомбоубежище. Вот туда б загнать коммунальщиков и подержать часов 6.
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04.02.2022 08:59 Відповісти
Не пойму- дом твой, двор твой, а как убрать- ЖЭК?
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04.02.2022 11:49 Відповісти
Так ЖЭК за эту уборку зарплату получает !
Не ?
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04.02.2022 12:10 Відповісти
Хозяин, открой платёжку. Я даже не буду спрашивать, за кого голосовал
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04.02.2022 14:14 Відповісти
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КОМИКОВ !)
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04.02.2022 02:51 Відповісти
260 квадратних метрів, ви серйозно? Це для кого сховище? Для бабла зЕленського?
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04.02.2022 06:23 Відповісти
резюме - убежищ нет .
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04.02.2022 06:24 Відповісти
зє вам сховища побудує. йому армія до дупи, а ви про цивільний захист...
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04.02.2022 06:46 Відповісти
лучше погибнуть в бою,чем в братской могиле.
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04.02.2022 08:22 Відповісти
Половину киевских убежищ те что в хрущёвках или в сталинках ещё в средине 2000 годов пораспродавали переоборудовав под офисы, жилые помещения, и разного рода коммерческие подвалы....
так что не нужно показухи ...лучше думайте куда людей будете эвакуировать...
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04.02.2022 08:27 Відповісти
Да уже ж сказали, что в метро. А больше некуда
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04.02.2022 08:55 Відповісти
Некоторым бежать 🏃‍♀️ до метро мин 15 минимум....
жах 8лет воюем а бомбоубежищ на случай войны почти нет...🙉
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04.02.2022 09:00 Відповісти
Так никто не думал, что дойдёт до пряток. Тезис ,,мышебратья", вбитый в голову с самого детства, ещё долго будет отхаркиваться
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04.02.2022 09:09 Відповісти
Хорошо что на звуки «мишебратъя» «ординнарот» можно реагировать как на шорох и стрелять без предупреждения ☝️ 🙃
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04.02.2022 09:18 Відповісти
Некоторые в военкомат 8 лет бегут
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04.02.2022 11:54 Відповісти
а троещине куда бежать??
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04.02.2022 13:39 Відповісти
Є привід копати метро.
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04.02.2022 20:19 Відповісти
Деньги же нужно украсть
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04.02.2022 09:38 Відповісти
Кожен має подумати куди відходити в разі російського нападу на свою домівку. Я раджу вивозити свої сімї в села. Там росіяни не будуть сильно стріляти, бо їм шкода грошей на ракети.... А Зеленський планує у разі обстрілу Києва, дати ответку на обстріл російських міст і атомних електростанцій? Росіяни теж мають відчути всі прєлєсті війни на своїй шкурі прямо на росії!
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04.02.2022 08:46 Відповісти
Щаз. Йому тоді сватів заборонять на россії.
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04.02.2022 11:41 Відповісти
у меня под домом бомбоубежище оккупировано годами ночным клубом... а вчера пришла бумага из мерии Киева что мы должны в случае чего выгнать на улицу свои машины из паркинга тк наша частная собственность уже не наша частная собственность по велению чиновников и будет принудительно исвользоваться в качестве бомбоубежища для избранных тк места для всех желающих там не хватит...вот так, малята...
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04.02.2022 09:03 Відповісти
Приезжайте в Мариуполь к нам ,у нас городские ахметовские власти-мэр и его кодло воровское первые сдадут город, как и прошлый Ю.Хотлубей, а об убежищах вообще им все равно ... никто ничего не делал и делать не будет. Мэр Мариуполя называет рф- друзьями. Куда смотрит СБУ и Прокуратура?
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04.02.2022 09:16 Відповісти
Таких мерів,як ваш в Україні повно і їх ніхто не зачіпає,як хотять війну виграти не знаю,коли в нас ворог в нашій хаті сидить,все як Шевченко писав!
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04.02.2022 09:21 Відповісти
дело старика Потёмкина живёт и расцветает
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04.02.2022 09:19 Відповісти
Много там не поместятся.
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04.02.2022 10:56 Відповісти
Если что, сколько в нем сидеть, до смерти?
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04.02.2022 11:02 Відповісти
Бомбоубежища при Союзе строили пачками. в Минске видел их даже в корпусах ВУЗов.

в Киеве, по идее, их должно быть как минимум несколько сотен.
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07.02.2022 00:41 Відповісти
 
 