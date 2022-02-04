ОС ЗСУ провели оперативний збір, до якого також запросили збройні сили Великої Британії, - Наєв. ФОТОрепортаж
В лавах об’єднаних сил Збройних Сил України проводиться оперативний збір з керівним складом Командування із залученням представників органів військового управління ЗС України, а також інших складових сектору оборони та безпеки.
Про це ОС ЗСУ повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що метою цього заходу є підтримання індивідуальних спроможностей, формування необхідного рівня теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угруповань військ та управління ними у ході ведення операції Сил оборони.
"Система військового управління має забезпечувати ефективне та безперервне управління військами, а також оперативне реагування на виклики й загрози в сучасному безпековому середовищі у мирний час, під час особливого періоду та за умов введення воєнного стану", - наголосив він.
Цього разу до проведення оперативного збору також запрошені представники держав-членів Північноатлантичного альянсу, а саме – Збройних Сил Великої Британії.
Серед лекторів - представники Корпусу швидкого реагування НАТО бригадний генерал Метью Джон Бірч і полковник Рой Натараян, а також представник операції "Орбітал" майор Вільям Росс.
"Під час лекційних та практичних занять учасники збору додатково вивчатимуть основні принципи керівництва, прийняті у державах-членах Альянсу, відповідні стандарти та штабні процедури НАТО у процесах планування та управління Силами оборони, - пояснив Наєв.
За результатами проведених заходів оперативної підготовки будуть сформовані дієві пропозиції щодо узгодження й імплементації процесів та форматів планування й управління, прийнятих у державах-членах НАТО, у подальшій діяльності Командування об’єднаних сил ЗС України. Варто зазначити, що одразу по завершенню оперативного збору з особовим складом Командування об’єднаних сил ЗС України, представниками інших органів військового управління та інших складових сектору оборони та безпеки буде проведено навчання з питань оборонної тематики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДЛЯ БРИТАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ - история своей страны - главная наука . А в Украине выбирают ГОДАМИ недоучек и мучаются с ними всю СВОЮ жизнь